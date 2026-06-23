Rysk tv-profil stämmer rymdbolag i Kanada

Drömde om raketer

Vid den tidpunkten och med bara en dröm om att skjuta upp raketer från Canso, en fiskeby på Nova Scotias fastland, hade MLS stora problem.

Kvartalsbokslutet visade att man minskat till 236 000 dollar i omsättning, visade en förlust på 778 000 dollar för kvartalet och hade endast 24 000 dollar i kontanter, refererar The Logic.

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Nära lägga näsan i vädret

Man täckte förlusterna genom att sälja aktier och konvertibla skuldebrev och konstaterade själva att det fanns en ”väsentlig osäkerhet som kan kasta betydande tvivel om huruvida företaget kommer att ha förmågan att fortsätta som en aktiv rörelse”.

Aktien? Den handlade för 5-6 cent och var ändå på väg nedåt. Aktiekursen för MLS hann ned till 2,5 cent innan det vände.

”Investerade själv”

”Vi arbetade för en av styrelseledamöterna, Sasha Jacob, och han anlitade oss för att påverka mediebevakningen, vilket vi gjorde”, berättar One Network-partnern Richard Garner för The Logic.

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Alex Mihailovich säger att han och One Netwotk gav MLS ”mycket mediebevakning” och arbetade med PR.

”När det gäller investerare pratade vi med många människor”, tillägger han. ”Jag menar, jag investerade själv.”

I dag är Mihailovich ”frilansande mångsysslare” efter att alla sanktioner, som han säger, gjorde det omöjligt att fortsätta arbeta för rysk press men att RT var ”ett fantastiskt jobb”.

MLS vice vd Sarah McLean säger hos The Logic att ”eftersom ärendet för närvarande är i domstol vore det inte lämpligt för oss att kommentera anklagelserna eller de frågor som tagits upp i förfarandet.”

Mark Carney inspekterar raketer. Hemma i Kanada gjorde man 10 juni en uppskjutning hos MLS som blev det rymdbolag man drömt om. (Foto: Adrian Wyld/AP-TT)

Osams – men optionerna kvar

I vilket fall blev MLS och parterna osams. One Network och Mihailovich gick åt sitt håll, dock med optionerna kvar i bakfickan.

Några månader senare kände de, möjligen, efter att de låg kvar där. Då hade MLS fått en investering på 10 miljoner dollar från MDA Space samt ett 10-årigt kontrakt på 200 miljoner dollar från Kanadas regering, som hyrde en uppskjutningsramp på MLS anläggning.

10 juni i år sköt de stolt upp en raket där, framför ögonen på federala och regionala ministrar liksom kanadensiske astronauten Jeremy Hansen.

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Kursen har 28-dubblats

MLS aktiekurs steg från de 2,5 centen till 70 cent – en nätt 28-dubbling av värdet.

Även om den nu fallit och ligger strax över 50 cent är börsvärdet nu en bra bit över 350 miljoner dollar.

One Network och Mihailovich vill nu lösa sina optioner. Vid dagens aktiekurs skulle de ha ett värde på drygt 1,1 miljoner dollar.

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