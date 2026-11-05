Det kan bli problem på arbetsplatsen när två kollegor får känslor för varandra. Känslorna kan gå ut över jobbet och landa på chefens bord.
Förälskad i kollegan? Så kan kärlek skapa problem på jobbet
Att följa känslorna är kanske inte det smartaste på arbetsplatsen, om man vill behålla jobbet.
Det gäller att hålla isär arbete och flirtar – om det inte ska gå ut över just arbetet.
Ibland kommer känslorna enbart från ett håll – och besvaras inte.
Det kan i sin tur leda till problem på arbetsplatsen, som chefen till slut måste ta tag i.
Kärlek på jobbet
Många av oss har haft en förälskelse på jobbet. Det är vanligare än man kanske tror.
Enligt en australisk undersökning har tre av tio haft en relation på jobbet, samtidigt som fler överväger det.
I en amerikansk undersökning från tidigare i år står det klart att runt varannan anställd har haft en romantisk relation på jobbet – och många håller dessutom relationen hemlig.
”Romantiska relationer på jobbet kommer inte att försvinna. De är en del av vårt yrkesliv, och även om de kan tillföra en gnista innebär de också verkliga utmaningar som chefer inte kan ignorera”, säger Johnny C. Taylor Jr., vd för SHRM (Society for Human Resource Management), en amerikansk organisation för personalfrågor som ligger bakom undersökningen i USA.
När känslorna inte är besvarade
Ibland utvecklas känslorna på jobbet som ett sidospår, där kollegorna redan är i andra förhållanden.
Det blir vidare ett problem när känslorna tar över på jobbet, vilket beskrivs i norska Dagens Næringsliv.
Där handlar det om en person som beskriver en stark känslomässig och sexuell attraktion till en kollega.
Problemet är att personen inte vet om känslorna är besvarade.
Båda är gifta och har etablerade liv, men situationen har blivit så besvärlig att kollegorna undviker varandra. Det påverkar i sin tur arbetet.
När chefen måste ingripa
I en sådan situation är det viktigt för chefen att inte favorisera någon anställd, utan i stället fokusera på kommunikation, arbetsuppgifter och arbetsmiljö – inte kräva detaljer om deras privatliv, enligt SHRM.
”Ta romantiska relationer på arbetsplatsen på allvar”, säger arbetsrättsjuristen Jenn Betts i en intervju med SHRM.
Kollegor behöver inte redogöra för sina känslor, men chefen bör ingripa när relationen påverkar arbetet eller innebär en intressekonflikt.
Psykologernas råd: Fokusera på arbetet
För kollegorna är det viktigt att inte försöka ta reda på om attraktionen är ömsesidig, menar organisationspsykologerna Gitte och Thomas Nesset Midelfart.
De rekommenderar att man accepterar att attraktionen finns och sedan riktar uppmärksamheten tillbaka till arbetet.
En tredje kollega som märker att samarbetet försämras bör ta upp problemet med de två berörda, helst tillsammans. Samtalet ska handla om arbetsuppgifterna och samarbetet, inte om deras privata känslor.
”Målet är inte att de nödvändigtvis ska arbeta nära varandra, utan att de lyckas ha professionell kontakt”, skriver psykologerna i Dagens Næringsliv.
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