Förälskad i kollegan? Så kan kärlek skapa problem på jobbet

När känslorna inte är besvarade

Ibland utvecklas känslorna på jobbet som ett sidospår, där kollegorna redan är i andra förhållanden.

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Det blir vidare ett problem när känslorna tar över på jobbet, vilket beskrivs i norska Dagens Næringsliv.

Där handlar det om en person som beskriver en stark känslomässig och sexuell attraktion till en kollega.

Problemet är att personen inte vet om känslorna är besvarade.

Båda är gifta och har etablerade liv, men situationen har blivit så besvärlig att kollegorna undviker varandra. Det påverkar i sin tur arbetet.

När chefen måste ingripa

I en sådan situation är det viktigt för chefen att inte favorisera någon anställd, utan i stället fokusera på kommunikation, arbetsuppgifter och arbetsmiljö – inte kräva detaljer om deras privatliv, enligt SHRM.

”Ta romantiska relationer på arbetsplatsen på allvar”, säger arbetsrättsjuristen Jenn Betts i en intervju med SHRM.

Kollegor behöver inte redogöra för sina känslor, men chefen bör ingripa när relationen påverkar arbetet eller innebär en intressekonflikt.

Psykologernas råd: Fokusera på arbetet

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För kollegorna är det viktigt att inte försöka ta reda på om attraktionen är ömsesidig, menar organisationspsykologerna Gitte och Thomas Nesset Midelfart.

De rekommenderar att man accepterar att attraktionen finns och sedan riktar uppmärksamheten tillbaka till arbetet.

En tredje kollega som märker att samarbetet försämras bör ta upp problemet med de två berörda, helst tillsammans. Samtalet ska handla om arbetsuppgifterna och samarbetet, inte om deras privata känslor.

”Målet är inte att de nödvändigtvis ska arbeta nära varandra, utan att de lyckas ha professionell kontakt”, skriver psykologerna i Dagens Næringsliv.

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