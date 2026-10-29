Anställda hämnas på chefen – lämnar jobbet utan förvarning

Enligt en undersökning från den amerikanska jobbsajten Monster har nästan hälften av de tillfrågade någon gång lämnat sitt jobb abrupt för att visa sitt missnöje.

Fenomenet har fått namnet revenge quitting, ungefär att säga upp sig som en hämnd mot arbetsgivaren.

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Nästan hälften har hämnats

Undersökningen, som genomfördes bland 3 600 arbetstagare, visar att 47 procent har lämnat en anställning plötsligt för att uttrycka sitt missnöje.

Ytterligare 57 procent uppger att de har sett en kollega göra samma sak.

Enligt Monster är de vanligaste orsakerna till de plötsliga uppsägningarna en osund arbetsmiljö (32 procent), dåligt ledarskap (31 procent) och känslan av att inte bli uppskattad eller respekterad (23 procent).

Låg lön eller bristande förmåner anges av bara fyra procent.

”Plötsliga uppsägningar är inte bara enskilda avhopp, de är varningssignaler om arbetsplatskulturen”, säger Monsters karriärexpert Vicki Salemi till Fortune.

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Hon menar att anställda som lämnar utan förvarning ofta har tappat förtroendet för chefen eller upplever att ingen lyssnar på dem.

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