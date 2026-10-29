Trött på chefen? Då kanske det är dags att lämna in avskedsansökan. Eller inte. En uppmärksammad jobbtrend går ut på att säga upp sig utan förvarning, som en sista hälsning till arbetsgivaren. Att döma av svenska undersökningar är missnöjet långt ifrån begränsat till USA.
Anställda hämnas på chefen – lämnar jobbet utan förvarning
Att säga upp sig brukar innebära ett samtal med chefen, en uppsägningstid och, med lite tur, en avtackning med tårta i fikarummet.
Men att avsluta sin anställning under ordnade former är inte för alla.
Enligt en undersökning från den amerikanska jobbsajten Monster har nästan hälften av de tillfrågade någon gång lämnat sitt jobb abrupt för att visa sitt missnöje.
Fenomenet har fått namnet revenge quitting, ungefär att säga upp sig som en hämnd mot arbetsgivaren.
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Nästan hälften har hämnats
Undersökningen, som genomfördes bland 3 600 arbetstagare, visar att 47 procent har lämnat en anställning plötsligt för att uttrycka sitt missnöje.
Ytterligare 57 procent uppger att de har sett en kollega göra samma sak.
Enligt Monster är de vanligaste orsakerna till de plötsliga uppsägningarna en osund arbetsmiljö (32 procent), dåligt ledarskap (31 procent) och känslan av att inte bli uppskattad eller respekterad (23 procent).
Låg lön eller bristande förmåner anges av bara fyra procent.
”Plötsliga uppsägningar är inte bara enskilda avhopp, de är varningssignaler om arbetsplatskulturen”, säger Monsters karriärexpert Vicki Salemi till Fortune.
Hon menar att anställda som lämnar utan förvarning ofta har tappat förtroendet för chefen eller upplever att ingen lyssnar på dem.
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Även svenskarna har fått nog av chefen
Att tröttna på chefen är förstås ingen exklusivt amerikansk företeelse.
Enligt Randstads Workmonitor 2025, där 1 000 svenskar deltagit, kan 51 procent tänka sig att säga upp sig om de inte kommer överens med sin chef.
Hela 39 procent uppger att de redan har lämnat en osund arbetsplats.
”84 procent av arbetstagarna vill att deras arbetsplats ska erbjuda en känsla av gemenskap”, konstaterar Catrine Jack, Head of Public Affairs på Randstad.
Sex av tio lämnar på grund av arbetsmiljön
Hur stor betydelse chefen har för personalomsättningen framgår också av en undersökning inom Västra Götalandsregionen.
Där har sex av tio medarbetare som slutat angett organisatorisk arbetsmiljö och bristande ledarskap som orsaker.
I regionens personaltidning Arbetslust berättar psykologen och organisationskonsulten Anna Broman Norrby om sin studie av 1 641 fritextsvar från medarbetare som lämnat organisationen mellan 2020 och 2024.
Studien visar att problemen ofta handlar om passiva chefer som är otillgängliga, inte ger återkoppling eller misslyckas med att hantera konflikter.
”Man skulle kunna tro att den andra kategorin är värst, med chefer som till exempel skriker eller beter sig kränkande. Men passiva ledare som är frånvarande och otillgängliga får konsekvenser på många olika nivåer”, säger Broman Norrby.
Nästan hälften vill ha en ny chef
Tillbaka till Monsters undersökning.
Jobbsajten frågade också vad som hade kunnat få missnöjda anställda att stanna kvar.
63 procent pekade på en bättre arbetsplatskultur, medan 47 procent efterfrågade mer uppskattning för sina arbetsinsatser.
Därtill uppgav 46 procent att ett chefsbyte hade kunnat få dem att stanna.
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