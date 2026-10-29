515 studier under 60 år: Otydlig roll stressar mer än hög arbetsbörda

Svenska chefer hanterar sin egen stress på liknande sätt. Enligt flera undersökningar känner 73 procent av Sveriges chefer sig stressade och pressade, och i tidningen Chefs enkät säger bara 16 procent att mindfulness, meditation och stresshanteringsprogram hjälper dem.

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Även de anställda själva pekar ut arbetsbördan. I Försäkringskassans lägesrapport från januari uppger 88 procent av de långtidssjukskrivna med stressdiagnos att jobbet bidrog till sjukskrivningen, framför allt genom stress eller hög arbetsbelastning.

Hög arbetsbörda ofta fel diagnos

Forskarna menar nu att arbetsbördan ofta är fel diagnos. I en genomgång från i år av 515 studier har de jämfört tre slags stress som finns i nästan alla yrken, otydliga förväntningar, krav som krockar med varandra och för mycket att göra.

Otydligheten hade det starkaste negativa sambandet med det mesta som forskarna mätte, från arbetsglädje till hur väl jobbet blir gjort. Enligt studiens huvudförfattare står den för 69,7 procent av det engagemangstapp som de tre faktorerna tillsammans förklarar, och för 80,7 procent när det gäller prestation. Eftersom en stor del av underlaget bygger på samband är det inte säkert att varje koppling är ett orsakssamband, påpekar forskarna.

Huvudförfattaren förklarar skillnaden med att en stor arbetsmängd ofta går att hantera. ”När du har mycket att göra kan du ibland skjuta upp en tidsfrist eller be om hjälp. Men när du inte förstår vad du ska göra kan du helt enkelt inte göra ditt jobb”, sade hon till en amerikansk HR-tidning i maj.

Till skillnad från otydligheten hade en hög arbetsbörda ett positivt samband med engagemang, möjligen för att den kräver fullt engagemang ”bara för att hålla huvudet ovanför vattenytan”, skriver forskarna.

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Den märktes i stället främst på humöret och kroppen, i form av irritation och huvudvärk. ”Det här engagemanget kan dölja den stora känslomässiga och fysiska påfrestning som överbelastningen orsakar på sikt.”