EU räddar bensinbilen – svenska bolag förlorare

”Idiotiskt att EU backar”

Volvo Cars har enligt Irish Times varit nästan ensamt bland biltillverkarna om att försvara förbudet. När bolaget i oktober presenterade ett sparpaket som kostar 2 500 tjänster, varav 2 000 i Sverige, gick avgående näringsministern Ebba Busch (KD) i SVT till attack mot EU och varnade för att lägre klimatkrav kan slå hårt mot svenska företag.

”Vi har många företag i Sverige som gjort mångmiljardinvesteringar för att svara upp på det EU har efterfrågat. Då kan man inte hålla på och backa från det på det här sättet”, sa Busch, som också kallade det ”idiotiskt att EU backar”.

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Socialdemokraterna står på Buschs sida, mot sina egna kolleger i Bryssel. ”Det är dåligt för klimatet, men det är också dåligt för jobben i Sverige”, sa S:s klimatpolitiska talesperson Åsa Westlund när EPP, S&D och Renew gjorde upp i oktober.

Hon pekade på Volvo, som ”tillhör ju de företag som har ställt om tidigast, och hade tjänat mycket pengar på att ha kvar det här kravet”. När SVT invände att det är hennes egen partigrupp som står bakom uppgörelsen svarade hon att ”vi svenska socialdemokrater är ju starkt kritiska till det här”.

Därför räcker inte Sveriges nej

Regeringen skrev i sitt underlag till riksdagen i februari att kravet på 100 procent ska vara kvar som huvudregel, men motståndet i ministerrådet har krympt sedan juni, då Sverige, Frankrike och Danmark stod emot fler lättnader, enligt Reuters.

I oktober gjorde Paris upp med Berlin om 90 procents minskning helt utan kompensation, dubbelt så mycket utsläpp utan motkrav som i utskottets förslag, 11 gram mot 5,5. ”Stoppet för förbränningsmotorn är därmed historia”, sa Tysklands förbundskansler Friedrich Merz.

Medlemsländerna måste godkänna lagen, och för att blockera ett beslut krävs minst fyra länder med över 35 procent av EU:s befolkning. Sverige har cirka 2,4 procent. Tyskland och Frankrike står med ungefär en tredjedel på andra sidan, och därför måste motståndarna samla över hälften av resten.

Hela parlamentet röstar om sitt förhandlingsmandat i december. Lyckas motståndarna ändå blockera en uppgörelse med medlemsländerna står kravet på 100 procent kvar.