Dagens PS
JUST NU:

USA inför sanktioner mot rysk olja

Dagensps.se
Börs & Finans
Råvaror

Nu ger svenska guldgruvan vinst

Svenska guldgruvan ger vinst
Botnia Gold AB redovisar ett rejält överskott för årets tre första kvartal och prognosen om att gruvan i norr kan ge miljardintäkter står fast. (Bild: Canva)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 23 okt. 2025Publicerad: 23 okt. 2025

Botnia Gold som driver guldgruvan i Fäbodtjärn rapporterar en god vinst för de tre första kvartalen 2025 och fortsatt optimism.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele. Nu ger den vinst och Dagens PS har redan kunnat berätta om den svenska guldgruvan som kan ge en miljardintäkt.

De första positiva resultaten kom sista kvartalet i fjol och trenden fortsatte sedan i 2025 års första kvartalsbokslut.

”Bolagets första intäkter för gruvan kom sista kvartalet 2024 men räckte inte för att ge ett positivt resultat för hela 2024. Nu har vi nått ett positivt kassaflöde och det känns bra”, förkunnade Fredrik Bergsten, vd för Botnia Gold, hos VK.

Det är ändå snabbt marscherat. 2012 hittade man fyndigheten i Fäbodtjärn och fyra år senare, 2016, fick man en bearbetningskoncession.

Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard. Dagens PS

Snabbt marscherat

2018 lämnades miljöansökan in, 2021 vann miljötillståndet laga kraft efter överklaganden och 2024 började man bryta guld. Nu ser man gruvan generera en vinst för bolaget.

Det är nu dags för delårsrapporten för januari-september 2025, det vill säga årets första tre kvartal.

Där noterar Botnia Gold ett rörelseresultat på 17,4 miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 12,8 miljoner.

ANNONS

Resultatet per aktie uppgår till 0,32 kronor att jämföra med motsvarande period 2024 som gav ett minus på 0,51 kronor per aktie.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

23 okt. 2025

”Något lägre produktion”

”Produktionen vid Fäbodtjärn låg, som väntat, något lägre än under föregående kvartal på grund av semesteruppehåll och övergången till malmortsdrivning”, konstaterar vd Fredrik Bergsten.

”Samtidigt har viktiga investeringar i infrastruktur och malmsortering tagit tydliga steg framåt – satsningar som stärker våra förutsättningar för en mer effektiv och hållbar produktion från 2026 och framåt.”

Nordiskt guld för miljarder – ett par mil från ryska gränsen. Dagens PS

Goda utsikter. Fäbodtjärngruvan levererar och Botnia Gold AB gör ett rejält plusresultat för årets tre första kvartal och klarar årets mål. (Foto: Pressbild Botnia Gold)

Klarar årets mål

Fram till och med kvartal 3 2025 har gruvan producerat 44 538 ton malm, och bolaget bedömer att årsproduktionen på cirka 50 000 ton kommer uppnås, konstaterar företagets vd, eftersom produktionen i Fäbodtjärn fortsätter enligt plan.

”Den pågående anrikningskampanjen blir årets sista och omfattar även cirka 3 000–3 500 ton marginalmalm – malm med lägre guldhalt som bryts i samband med tillgång till huvudmalmen. Trots lägre guldhalt bidrar marginalmalmen positivt till täckningsbidraget och möjliggör ett effektivt utnyttjande av vår anrikningskapacitet”, sammanfattar Bergsten.

ANNONS

Rekord direkt för nya svenska guldgruvan. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GruvaGruvbolagGuldSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS