Nu ger svenska guldgruvan vinst

För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele. Nu ger den vinst och Dagens PS har redan kunnat berätta om den svenska guldgruvan som kan ge en miljardintäkt.

De första positiva resultaten kom sista kvartalet i fjol och trenden fortsatte sedan i 2025 års första kvartalsbokslut.

”Bolagets första intäkter för gruvan kom sista kvartalet 2024 men räckte inte för att ge ett positivt resultat för hela 2024. Nu har vi nått ett positivt kassaflöde och det känns bra”, förkunnade Fredrik Bergsten, vd för Botnia Gold, hos VK.

Det är ändå snabbt marscherat. 2012 hittade man fyndigheten i Fäbodtjärn och fyra år senare, 2016, fick man en bearbetningskoncession.

Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard. Dagens PS

Snabbt marscherat

2018 lämnades miljöansökan in, 2021 vann miljötillståndet laga kraft efter överklaganden och 2024 började man bryta guld. Nu ser man gruvan generera en vinst för bolaget.

Det är nu dags för delårsrapporten för januari-september 2025, det vill säga årets första tre kvartal.

Där noterar Botnia Gold ett rörelseresultat på 17,4 miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 12,8 miljoner.

ANNONS

Resultatet per aktie uppgår till 0,32 kronor att jämföra med motsvarande period 2024 som gav ett minus på 0,51 kronor per aktie.