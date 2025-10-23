Botnia Gold som driver guldgruvan i Fäbodtjärn rapporterar en god vinst för de tre första kvartalen 2025 och fortsatt optimism.
Nu ger svenska guldgruvan vinst
För 13 år sedan började arbetet med guldgruvan i Fäbodtjärn utanför Lycksele. Nu ger den vinst och Dagens PS har redan kunnat berätta om den svenska guldgruvan som kan ge en miljardintäkt.
De första positiva resultaten kom sista kvartalet i fjol och trenden fortsatte sedan i 2025 års första kvartalsbokslut.
”Bolagets första intäkter för gruvan kom sista kvartalet 2024 men räckte inte för att ge ett positivt resultat för hela 2024. Nu har vi nått ett positivt kassaflöde och det känns bra”, förkunnade Fredrik Bergsten, vd för Botnia Gold, hos VK.
Det är ändå snabbt marscherat. 2012 hittade man fyndigheten i Fäbodtjärn och fyra år senare, 2016, fick man en bearbetningskoncession.
Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard. Dagens PS
Snabbt marscherat
2018 lämnades miljöansökan in, 2021 vann miljötillståndet laga kraft efter överklaganden och 2024 började man bryta guld. Nu ser man gruvan generera en vinst för bolaget.
Det är nu dags för delårsrapporten för januari-september 2025, det vill säga årets första tre kvartal.
Där noterar Botnia Gold ett rörelseresultat på 17,4 miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 12,8 miljoner.
Resultatet per aktie uppgår till 0,32 kronor att jämföra med motsvarande period 2024 som gav ett minus på 0,51 kronor per aktie.
”Något lägre produktion”
”Produktionen vid Fäbodtjärn låg, som väntat, något lägre än under föregående kvartal på grund av semesteruppehåll och övergången till malmortsdrivning”, konstaterar vd Fredrik Bergsten.
”Samtidigt har viktiga investeringar i infrastruktur och malmsortering tagit tydliga steg framåt – satsningar som stärker våra förutsättningar för en mer effektiv och hållbar produktion från 2026 och framåt.”
Nordiskt guld för miljarder – ett par mil från ryska gränsen. Dagens PS
Klarar årets mål
Fram till och med kvartal 3 2025 har gruvan producerat 44 538 ton malm, och bolaget bedömer att årsproduktionen på cirka 50 000 ton kommer uppnås, konstaterar företagets vd, eftersom produktionen i Fäbodtjärn fortsätter enligt plan.
”Den pågående anrikningskampanjen blir årets sista och omfattar även cirka 3 000–3 500 ton marginalmalm – malm med lägre guldhalt som bryts i samband med tillgång till huvudmalmen. Trots lägre guldhalt bidrar marginalmalmen positivt till täckningsbidraget och möjliggör ett effektivt utnyttjande av vår anrikningskapacitet”, sammanfattar Bergsten.
Rekord direkt för nya svenska guldgruvan. Dagens PS
