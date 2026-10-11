Manipulation: Kryptoplånböcker tömdes på 860 miljoner

Visar ett litet kretskort

Bilder och videor som publicerats på X och Threads verkar visa ett litet kretskort placerat under skärmen.

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Komponenten fångar upp allt som visas på skärmen, inklusive den återställningsfras, seed phrase, som visas vid den första installationen.

Med hjälp av ett inbyggt sim-kort skickar komponenten sedan informationen vidare till angriparen, som därefter kan tömma användarnas konton på tillgångar.

Rapporter tyder på att den som ligger bakom attacken har stulit kryptovaluta till ett värde av mer än 86 miljoner dollar från hundratals plånböcker.

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”Det finns inga tecken”

Det finns inga tecken på att Ledgers egna system har komprometterats eller att plånböcker som köpts direkt från företaget har påverkats.

Problemet verkar i stället vara en attack mot leveranskedjan som främst drabbar användare i Sydostasien och återförsäljaren Cryptobillis.

Ledger har nu lämnat ut instruktioner kring hur man kan kontrollera sin plånbok om man misstänker att den har manipulerats.

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Manipulation av kryptotillgångar i olika former av plånböcker förekommer frekvent. Förra året upptäcktes 20 skadliga appar i Google Play. (Foto: Janerik Henriksson /TT)

20 skadliga appar i Google Play

Bedrägerier av likartad karaktär har upptäckts tidigare. I juni 2025 varnade Dagens PS för kryptorånare och att falska appar länsar konton.

Då hade fler än 20 skadliga appar med koppling till nio kryptoplånböcker upptäckts i Google Play. Användare uppmanades att omedelbart radera dem.

Cyble, ett företag inom cybersäkerhet, larmade om en avancerad bluffkampanj, riktad mot Android-användare, där apparna smugit sig in i Google Play Store, för att manipulera sig till användares kryptotillgångar, rapporterade The Times of India.

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