Ett kvarts ton guld levererat i norr

96,6 procent guld

”Utbytet – andelen av det guld som finns i malmen som tekniskt utvinns i processen – uppgick i kampanjen till 96,6 procent, väsentligt över kalkylen om 90 procent”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

”Samtliga tre kampanjer under året har därmed visat ett utbyte om 95 procent eller bättre.”

Därmed kan man skruva upp kalkylerna och konstaterar ”att det finns skäl att framåt förvänta sig högre utbyten än vad tidigare kalkyler räknat med”.

Nya överklagandet tar tid

Om det bara är uppåt hos Botnia Gold så är det mer blandade tongångar från ett annat bolag i samma bransch, Lappland guldprospektering.

De senaste borresultaten från Stortjärnhobben har ökat förväntningarna hos bolaget rejält.

”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om ett par år”, sade vd Fredrik Johansson hos Dagens PS i oktober.

Då hade bolaget fått goda resultat från 7 av 16 borrhål.

Problemet är nu att Mark- och miljööverdomstolen sagt ja till att pröva samebyn Vapstens överklagande för den nya guldgruvan. Lapplands guldprospektering hoppas kunna skynda på arbetet genom att återanvända delar av provbrytningens miljöunderlag, men kan inte ange någon tidsram.

