Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Ett kvarts ton guld levererat i norr

Ett kvarts ton guld levererat
Goda utsikter. Fäbodtjärngruvan levererar, Botnia Gold tror på en miljard ur gruvan och har börjat titta på nästa gruvprojekt. (Foto: Pressbild Botnia Gold)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Botnia Gold har slutfört årets tredje anrikningskampanj i Svartliden och har nu levererat 224,5 kilo guld under 2025.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

När Botnia Gold nu har slutfört årets tredje anrikningskampanj är det med siffror för 2025 som överträffar förväntningarna.

96,3 kilo guld är resultatet av kampanjen där 20 470 ton malm från gruvan i Fäbodtjärn utvunnits.

Nu ger svenska guldgruvan vinst. Dagens PS

Botnia Gold: ”Över förväntningarna”

Därmed har Botnia Gold även fullgjort planerna på att anrika totalt 50 000 ton malm under kalenderåret, i nivå med företagets miljötillstånd.

Totalt har 224,5 kilo guld levererats under året, över förväntningarna.

ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

28 okt. 2025

96,6 procent guld

”Utbytet – andelen av det guld som finns i malmen som tekniskt utvinns i processen – uppgick i kampanjen till 96,6 procent, väsentligt över kalkylen om 90 procent”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

”Samtliga tre kampanjer under året har därmed visat ett utbyte om 95 procent eller bättre.”

ANNONS

Därmed kan man skruva upp kalkylerna och konstaterar ”att det finns skäl att framåt förvänta sig högre utbyten än vad tidigare kalkyler räknat med”.

Nya överklagandet tar tid

Om det bara är uppåt hos Botnia Gold så är det mer blandade tongångar från ett annat bolag i samma bransch, Lappland guldprospektering.

De senaste borresultaten från Stortjärnhobben har ökat förväntningarna hos bolaget rejält.

”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om ett par år”, sade vd Fredrik Johansson hos Dagens PS i oktober.

Då hade bolaget fått goda resultat från 7 av 16 borrhål.

Problemet är nu att Mark- och miljööverdomstolen sagt ja till att pröva samebyn Vapstens överklagande för den nya guldgruvan. Lapplands guldprospektering hoppas kunna skynda på arbetet genom att återanvända delar av provbrytningens miljöunderlag, men kan inte ange någon tidsram.

Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard. Dagens PS

Nya hot mot guldgruvan – prövas i domstol. Dagens PS

ANNONS


Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
GuldSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet

Räkna ut ditt pris!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS