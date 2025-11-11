Botnia Gold har slutfört årets tredje anrikningskampanj i Svartliden och har nu levererat 224,5 kilo guld under 2025.
Ett kvarts ton guld levererat i norr
När Botnia Gold nu har slutfört årets tredje anrikningskampanj är det med siffror för 2025 som överträffar förväntningarna.
96,3 kilo guld är resultatet av kampanjen där 20 470 ton malm från gruvan i Fäbodtjärn utvunnits.
Nu ger svenska guldgruvan vinst. Dagens PS
Botnia Gold: ”Över förväntningarna”
Därmed har Botnia Gold även fullgjort planerna på att anrika totalt 50 000 ton malm under kalenderåret, i nivå med företagets miljötillstånd.
Totalt har 224,5 kilo guld levererats under året, över förväntningarna.
96,6 procent guld
”Utbytet – andelen av det guld som finns i malmen som tekniskt utvinns i processen – uppgick i kampanjen till 96,6 procent, väsentligt över kalkylen om 90 procent”, skriver företaget i ett pressmeddelande.
”Samtliga tre kampanjer under året har därmed visat ett utbyte om 95 procent eller bättre.”
Därmed kan man skruva upp kalkylerna och konstaterar ”att det finns skäl att framåt förvänta sig högre utbyten än vad tidigare kalkyler räknat med”.
Nya överklagandet tar tid
Om det bara är uppåt hos Botnia Gold så är det mer blandade tongångar från ett annat bolag i samma bransch, Lappland guldprospektering.
De senaste borresultaten från Stortjärnhobben har ökat förväntningarna hos bolaget rejält.
”Det är inte alls osannolikt att vi kommer att vara Sveriges största guldgruva om ett par år”, sade vd Fredrik Johansson hos Dagens PS i oktober.
Då hade bolaget fått goda resultat från 7 av 16 borrhål.
Problemet är nu att Mark- och miljööverdomstolen sagt ja till att pröva samebyn Vapstens överklagande för den nya guldgruvan. Lapplands guldprospektering hoppas kunna skynda på arbetet genom att återanvända delar av provbrytningens miljöunderlag, men kan inte ange någon tidsram.
Redan vinst: Svenska guldgruvan kan ge miljard. Dagens PS
Nya hot mot guldgruvan – prövas i domstol. Dagens PS
