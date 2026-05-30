Nytt samarbete kring guld i norr: "Goda möjligheter"

Botnia Gold började arbeta med en guldfyndighet i Fäbodtjärn utanför Lycksele för 13 år sedan.

Förra året kunde vi rapportera om hur den börjat ge vinst och att bolaget trodde på en miljardintäkt för guldgruvan.

Nya steg – nya möjligheter

Det fick Botnia Gold att gå vidare med nästa projekt, Vargbäcken, på andra sidan Vindelälven där man har en bearbetningskoncession.

Nu handlar det om nya steg i samarbete med Boliden Mineral. Båda bolagen har flera tillstånd för undersökningar i området kring Vindelgransele, men med olika inriktningar.

Nu vill man effektivisera sökandet efter guld och mineraler genom att i samarbete maximera användningen av den insamlade prospekteringsdata man får fram.

Botnia Gold fokuserar främst på det som framgår av bolagets namn och definieras om ”ytnära ädelmetall-mineraliseringar”.

