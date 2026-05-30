Botnia Gold skapar ett samarbete med Boliden Mineral. Det handlar om prospektering kring guld och mineraler i norra Sverige.
Nytt samarbete kring guld i norr: "Goda möjligheter"
Botnia Gold och Boliden Mineral går ihop i ett samarbete kring prospektering i området kring Vindelgransele.
Boliden Mineral är ett helägt dotterbolag till Boliden AB (börskurs Boliden).
Botnia Gold började arbeta med en guldfyndighet i Fäbodtjärn utanför Lycksele för 13 år sedan.
Förra året kunde vi rapportera om hur den börjat ge vinst och att bolaget trodde på en miljardintäkt för guldgruvan.
Nya steg – nya möjligheter
Det fick Botnia Gold att gå vidare med nästa projekt, Vargbäcken, på andra sidan Vindelälven där man har en bearbetningskoncession.
Nu handlar det om nya steg i samarbete med Boliden Mineral. Båda bolagen har flera tillstånd för undersökningar i området kring Vindelgransele, men med olika inriktningar.
Nu vill man effektivisera sökandet efter guld och mineraler genom att i samarbete maximera användningen av den insamlade prospekteringsdata man får fram.
Botnia Gold fokuserar främst på det som framgår av bolagets namn och definieras om ”ytnära ädelmetall-mineraliseringar”.
Delar resultat av prospektering
Boliden Metall inriktar sig på basmetallfyndigheter på större djup.
”Genom avtalet skapas förutsättningar för samordnade undersökningsinsatser utan överlappande intressekonflikter”, förklarar bolagen.
Samarbetet gör att bolagen kan göra undersökningar inom ramen för varandras undersökningstillstånd.
Dessutom kan man dela resultaten utifrån respektive bolags strategiska målsättningar.
Botnia Golds vd: ”Goda möjligheter”
”Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra kända fyndigheter och ser en betydande potential i Vindelgransele-området”, konstaterar Botnia Golds vd Fredrik Bergsten.
”Då Botnia Gold och Boliden har kompletterande prospekteringsmål skapas goda möjligheter att dela kunskap och genomföra undersökningar mer effektivt, till nytta för båda parter.”