Ett exempel är omsorgsbolaget Familjehemsguiden AB, som på tio år delat ut 10 miljoner kronor. Merparten har gått till Gerty Fexler Höjer – tidigare V-gruppledare i Trosa kommun – och maken Ulf Höjer. Båda är V-kandidater i kommunvalet den 13 september.
Driver aktiebolag – trots partiets nej till vinster
Företrädare för S, V och MP – partier som går till val på att stoppa eller begränsa vinster i välfärden – har 229 kandidater i valet som driver aktiebolag i välfärdssektorn, enligt en granskning som Expressen har gjort.
Ett exempel är omsorgsbolaget Familjehemsguiden AB, som på tio år delat ut 10 miljoner kronor. Merparten har gått till Gerty Fexler Höjer – tidigare V-gruppledare i Trosa kommun – och maken Ulf Höjer. Båda är V-kandidater i kommunvalet den 13 september.
Jag själv är inte helt emot vinster i välfärden, men det ska finnas en begränsning hur stort uttag man kan ta. Du får fråga mina partikamrater vad de tycker, säger Gerty Fexler Höjer till tidningen.
V-ledaren Nooshi Dadgostar konstaterar att utdelningar från bolag i välfärden är lagligt i dag:
Vi vill göra det olagligt oavsett om det är en vänsterpartist eller en sverigedemokrat som bedriver det.