Driver aktiebolag – trots partiets nej till vinster

Ett exempel är omsorgsbolaget Familjehemsguiden AB, som på tio år delat ut 10 miljoner kronor. Merparten har gått till Gerty Fexler Höjer – tidigare V-gruppledare i Trosa kommun – och maken Ulf Höjer. Båda är V-kandidater i kommunvalet den 13 september.

Jag själv är inte helt emot vinster i välfärden, men det ska finnas en begränsning hur stort uttag man kan ta. Du får fråga mina partikamrater vad de tycker, säger Gerty Fexler Höjer till tidningen.

V-ledaren Nooshi Dadgostar konstaterar att utdelningar från bolag i välfärden är lagligt i dag:

Vi vill göra det olagligt oavsett om det är en vänsterpartist eller en sverigedemokrat som bedriver det.