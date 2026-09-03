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Ärvde miljoner - men valde att bara behålla en bråkdel

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Företag

Driver aktiebolag – trots partiets nej till vinster

Vänsterpartiet går till val på att ”stoppa vinster i välfärden”. Arkivbild
Vänsterpartiet går till val på att ”stoppa vinster i välfärden”. Arkivbild Foto: Johan Nilsson / TT

Ett exempel är omsorgsbolaget Familjehemsguiden AB, som på tio år delat ut 10 miljoner kronor. Merparten har gått till Gerty Fexler Höjer – tidigare V-gruppledare i Trosa kommun – och maken Ulf Höjer. Båda är V-kandidater i kommunvalet den 13 september.

Företrädare för S, V och MP – partier som går till val på att stoppa eller begränsa vinster i välfärden – har 229 kandidater i valet som driver aktiebolag i välfärdssektorn, enligt en granskning som Expressen har gjort.

Ett exempel är omsorgsbolaget Familjehemsguiden AB, som på tio år delat ut 10 miljoner kronor. Merparten har gått till Gerty Fexler Höjer – tidigare V-gruppledare i Trosa kommun – och maken Ulf Höjer. Båda är V-kandidater i kommunvalet den 13 september.

Jag själv är inte helt emot vinster i välfärden, men det ska finnas en begränsning hur stort uttag man kan ta. Du får fråga mina partikamrater vad de tycker, säger Gerty Fexler Höjer till tidningen.

V-ledaren Nooshi Dadgostar konstaterar att utdelningar från bolag i välfärden är lagligt i dag:

Vi vill göra det olagligt oavsett om det är en vänsterpartist eller en sverigedemokrat som bedriver det.

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