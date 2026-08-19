SAS utökar flygtrafiken till och från Skellefteå från oktober. Samtidigt är det fortsatt nej i Örnsköldsvik – som nu hoppas på regeringen.
Överlevde Northvolt – nu lyfter trafiken
SAS utökar kapaciteten till och från Skellefteå genom fler flygstolar och större flygplan.
Satsningen inleds 25 oktober och ”innebär en betydande kapacitetsökning för Skellefteå under kommande vintertrafik”, skriver flygplatsledningen.
Flygtrafiken i Skellefteå har en längre tid haft en positiv utveckling, hävdar man, och flygplatsen är i dag nära sina passagerarnivåer från tiden före pandemin.
”Northvolts konkurs medförde en tillfällig nedgång i resandet, men nu syns åter tecken på ett ökat behov av flygkapacitet till och från Skellefteå”, enligt dagens pressmeddelande.
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Ökar sin kapacitet
Nu utökar SAS sin kapacitet på linjen med fler flygstolar jämfört med förra vintern. Sas ersätter flera mindre flygplan på linjen med Airbus 320 och Embraer 195.
”Vi ser ett ökat intresse för resor till och från Skellefteå och är glada över att kunna stärka vårt erbjudande i regionen”, säger Henrik Winell hos SAS.
”God tillgänglighet och starka förbindelser är viktiga för både människor och näringsliv, och genom att öka kapaciteten vill vi bidra till regionens fortsatta utveckling och tillgänglighet.”
För Skellefteå flygplats är SAS beslut viktigt. Det senaste året har man haft en hög fyllnadsgrad och diskuterat med SAS om ökad kapacitet.
”Jag är mycket glad över dagens besked, som innebär fler flygstolar och bättre tillgänglighet för hela Skellefteå-regionen”, säger Robert Lindberg, vd för Skellefteå Airport.
Dystrare i Örnsköldsvik
Då är det dystrare tongångar i Örnsköldsvik, dit SAS inte återkommer den här vintern i vilket fall.
Örnsköldsvik saknar flygförbindelse med Arlanda sedan Populair slutade flyga 12 juni, eftersom för få flög sträckan och den alltså inte lönade sig.
Flygplatsen, kommunen, regionen och nybildade Flyglinjens vänner har bearbetat SAS men tiden har inte räckt för att få in trafik med start hösten 2026.
Möjligen kan det bli aktuellt att linjen återupptas 2027, inte minst som ett hundratal lokala företag är beredda att sponsra en återupptagen trafik.
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Vill att regeringen agerar
Kommunen har dock inte gett upp. I stället har man vänt sig till regeringen med uppmaningen att regeringen ska ge Trafikverket i uppdrag att upphandla flygtrafik i Örnsköldsvik tills det blir klart med SAS, skriver lokaltidningen ÖA.
I skrivelsen pekar kommunen på att det finns 100 miljoner kronor i ändringsbudgeten för att stärka insatser för luftfarten.
”Vi uppfyller klart de kriterier som finns för att få ta del av extrapengarna”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C) hos ÖA.
”Det är jätteviktigt för oss att det finns trafik i luckan som uppstått sedan Populair lämnade Ö-vik, och tills det blir klart med SAS, där det ser lovande ut – även om det inte getts några löften”, tillägger Åkerlind.