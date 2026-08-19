Överlevde Northvolt – nu lyfter trafiken

Flygtrafiken i Skellefteå har en längre tid haft en positiv utveckling, hävdar man, och flygplatsen är i dag nära sina passagerarnivåer från tiden före pandemin.

”Northvolts konkurs medförde en tillfällig nedgång i resandet, men nu syns åter tecken på ett ökat behov av flygkapacitet till och från Skellefteå”, enligt dagens pressmeddelande.

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Ökar sin kapacitet

Nu utökar SAS sin kapacitet på linjen med fler flygstolar jämfört med förra vintern. Sas ersätter flera mindre flygplan på linjen med Airbus 320 och Embraer 195.

”Vi ser ett ökat intresse för resor till och från Skellefteå och är glada över att kunna stärka vårt erbjudande i regionen”, säger Henrik Winell hos SAS.

”God tillgänglighet och starka förbindelser är viktiga för både människor och näringsliv, och genom att öka kapaciteten vill vi bidra till regionens fortsatta utveckling och tillgänglighet.”

För Skellefteå flygplats är SAS beslut viktigt. Det senaste året har man haft en hög fyllnadsgrad och diskuterat med SAS om ökad kapacitet.

”Jag är mycket glad över dagens besked, som innebär fler flygstolar och bättre tillgänglighet för hela Skellefteå-regionen”, säger Robert Lindberg, vd för Skellefteå Airport.

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