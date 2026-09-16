Lovable-grundare satsar i säljsystem som tar in 100 miljoner

Meritlistan bakom Zero

Tuomo Riekki och Santtu Koivumäki är inga förstagångsgrundare. Riekki var med och grundade annonsplattformen Smartly.io 2013 och var bolagets produktchef när Providence Equity köpte majoriteten 2019 för omkring 200 miljoner euro.

Grundarna av Zero Inc. Santtu Koivumäki och Tuomo Riekki. Foto: Zero Press.

Koivumäki ledde Smartlys lansering och försäljning på fem marknader. Enligt Zero skalade duon Smartly till över 100 miljoner dollar i årliga återkommande intäkter.

Zero grundades 2024. I december samma år tog bolaget in 2,7 miljoner dollar i en pre-seed-runda ledd av 20VC. Den nya rundan är nästan fyra gånger större.

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Så ska inmatningen försvinna

Ett traditionellt CRM-system bygger på att någon matar in vad som hänt. Möten, samtal, mejl, nästa steg. Zero lovar att AI-agenter sköter det i stället. De hämtar informationen ur de källor säljaren ändå använder, bygger prospektlistor, skickar utskick och bevakar pågående affärer.

Plattformen består av fyra moduler. Prospect bygger pipeline, Close ersätter själva kundregistret, Grow sköter merförsäljning på befintliga kunder och Scale automatiserar processen. Zero uppger att kunden Teamspective fördubblat sin nyförsäljning och att Watchdog kortat säljcykeln från 60 till 30 dagar. Siffrorna är bolagets egna.

”Vi startade Zero för att vi tycker att mjukvaran borde ta på sig mycket mer av det arbetet”, skriver Tuomo Riekki i bolagets blogg.

Hård strid mot amerikanska jättar

Konkurrenterna heter Salesforce och HubSpot, och de står inte stilla. Salesforce förhandlar just nu om att köpa Listen Labs för 19 miljarder kronor för att stärka sin AI.

”Många amerikanska konkurrenter har kommit ut ur stealth det senaste året”, säger Riekki till Breakit, som beskriver läget som en hård strid.

Vad rundan betyder för den som driver bolag

För en företagare är det här en kostnadsnyhet mer än en riskkapitalnyhet. CRM-systemen prissätts per användare, så notan växer med varje ny säljare.

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HubSpots Professional-nivå kostar 90 till 100 dollar per säte och månad plus 1 500 dollar i startavgift, enligt Zeros egen genomgång. Zero tar 60 dollar per säte i lanseringspris utan startavgift.

Om bolaget levererar försvinner dessutom en arbetsuppgift som ingen säljare gillar, och som chefen i praktiken betalar dubbelt för. En gång i licensen, en gång i tiden som går åt till att fylla i systemet.

Tröskeln är samtidigt hög. CRM-systemet är registret där hela kundhistoriken bor, och företag byter sällan sådant utan tunga skäl. Det är det Zero nu har 100 miljoner kronor på sig att övertyga dem om.