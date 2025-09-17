Dagens PS
Miljonrullningen när Mello rullar ut

Dags för ny schlagermaraton
Melodifestivalens final 2025. Nu presenteras 2026 års upplaga, där den rullande schlagerfabrikens turnévariant firar 25 år. (Foto: Pressbild Live Nation)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Det fanns en schlager som hette ”Ge mig fyra minuter och 20 ampère”. Här handlar det om tre minuter och 120 miljoner kronor.

När Luleå stod värd för första deltävlingen i Melodifestivalen 2025, tyckte kommunen att det var värt att betala 2 miljoner kronor av skattepengar för evenemanget.

”Vi är superglada att den första deltävlingen kommer till Luleå. I och med att det är den första deltävlingen så är det litet mer fokus på tävlingen, i alla fall i nationell media. Och då kommer ju Luleå att synas mer”, hävdade Patrik Bylin, kultur- och fritidsdirektör i Luleå, hos NK.

Live Nation, som sköter de kommersiella rättigheterna, uppgavs betala 25 miljoner kronor för att få använda varumärket och arrangera programmen.

Melodifestivalens omsättning är svårberäknad, men beräknades senast uppgå till ”långt över 120 miljoner”. Då handlar det bara om direkta intäkter.

Så blev bastun hetare än någonsin. Dagens PS

Mest sedda 14 år i rad

Traditionellt har det varit ett av Sveriges mest sedda tv-event. Rekordet är från 2006 då finalen hade 4,24 miljoner tittare.

2013 hade man 14 år i rad valt Sveriges mest sedda program. 2014 fick man dog stryk av Kalle Anka på julafton.

Sverige har varit med i Eurovision Song Contest sedan 1958 och endast uteblivit tre år. 1964 – artiststrejk i Sverige, 1969 – bojkott och 1976 – ekonomiska skäl.

2002 fick programmet sin svulstiga form med deltävlingar, uppsamlingsheat, final och som en följd av det; en helt annan ekonomisk potential.

Så mycket drar Malmö in på Eurovision. Dagens PS

Sverige har vunnit Eurovision sju gånger sedan debuten 1958 och bara missat tre upplagor av jippot. Nu har 2026 års upplaga presenterats. (Illustration: Live Nation)
Sjöng alla låtarna

En paradox när man jämför med vår melodifestival 1965. Det året sjöng operasångaren Ingvar Wixell samtliga tävlande låtar.

Det var för att ge maximalt fokus på låtarna och inte på artisten. ”Annorstädes vals” av Alf Henriksson och Dag Wirén vann.

60 år senare har vi en evighetslång melodifestival och en närmast lika lång Eurovision-finalvecka. Fokuset är på artister och scenshow, den levande orkestern för länge sedan begravd och det hela handlar fokuserar på pengar.

Ändå är fortfarande vanligt att haussa om stämningar som bygger på att det skulle vara ”Sverige” som tävlar, även om det är med en finsk trio eller en norsk duo.

Från melodi till maraton

I år firar den uppsvällda varianten av Mellon 25 år och gör det genom att inleda sin turné i Linköping och sedan via Göteborg, Kristianstad, Malmö och Sundsvall ta treminuters-trallandet till en final i Stockholm 7 mars.

Huvudsponsorer är Elon, GB Glace, Lidl, McDonald´s och Swedbank och bland listan över dem som slänger in lite mindre belopp i schlagerbrasan finns Coca-Cola, Expressen, Guldfynd, Kicks, Malaco, OLW, Resorb, Strawberry och Westfield Mall of Scandinavia.

”Sånt är Lidl”?

Den tyska dagligvarukedjan Lidl tar steget in som huvudsponsor 2026 och 2027 och säger sig genom det ”skapa matglädje hela vägen från butik till tv-sofforna”.

”Melodifestivalturnén engagerar och förenar hela Sverige. Att vi kliver in som huvudsponsor känns som ett naturligt steg i vår strävan att komma ännu närmare svenska folket”, förklarar Robert Stekovic, inköps- och marknadsdirektör hos Lidl.

Så här ser schemat ut för Mello 2026

Lördag 31 januari: deltävling 1, Linköping

Lördag 7 februari: deltävling 2, Göteborg

Lördag 14 februari: deltävling 3, Kristianstad

Lördag 21 februari: deltävling 4, Malmö

Lördag 28 februari: deltävling 5, Sundsvall

Lördag 7 mars: final i Stockholm

(Källa: Live Nation)

