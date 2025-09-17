Det fanns en schlager som hette ”Ge mig fyra minuter och 20 ampère”. Här handlar det om tre minuter och 120 miljoner kronor.
Miljonrullningen när Mello rullar ut
När Luleå stod värd för första deltävlingen i Melodifestivalen 2025, tyckte kommunen att det var värt att betala 2 miljoner kronor av skattepengar för evenemanget.
”Vi är superglada att den första deltävlingen kommer till Luleå. I och med att det är den första deltävlingen så är det litet mer fokus på tävlingen, i alla fall i nationell media. Och då kommer ju Luleå att synas mer”, hävdade Patrik Bylin, kultur- och fritidsdirektör i Luleå, hos NK.
Live Nation, som sköter de kommersiella rättigheterna, uppgavs betala 25 miljoner kronor för att få använda varumärket och arrangera programmen.
Melodifestivalens omsättning är svårberäknad, men beräknades senast uppgå till ”långt över 120 miljoner”. Då handlar det bara om direkta intäkter.
Så blev bastun hetare än någonsin. Dagens PS
Mest sedda 14 år i rad
Traditionellt har det varit ett av Sveriges mest sedda tv-event. Rekordet är från 2006 då finalen hade 4,24 miljoner tittare.
2013 hade man 14 år i rad valt Sveriges mest sedda program. 2014 fick man dog stryk av Kalle Anka på julafton.
Sverige har varit med i Eurovision Song Contest sedan 1958 och endast uteblivit tre år. 1964 – artiststrejk i Sverige, 1969 – bojkott och 1976 – ekonomiska skäl.
2002 fick programmet sin svulstiga form med deltävlingar, uppsamlingsheat, final och som en följd av det; en helt annan ekonomisk potential.
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Sjöng alla låtarna
En paradox när man jämför med vår melodifestival 1965. Det året sjöng operasångaren Ingvar Wixell samtliga tävlande låtar.
Det var för att ge maximalt fokus på låtarna och inte på artisten. ”Annorstädes vals” av Alf Henriksson och Dag Wirén vann.
60 år senare har vi en evighetslång melodifestival och en närmast lika lång Eurovision-finalvecka. Fokuset är på artister och scenshow, den levande orkestern för länge sedan begravd och det hela handlar fokuserar på pengar.
Ändå är fortfarande vanligt att haussa om stämningar som bygger på att det skulle vara ”Sverige” som tävlar, även om det är med en finsk trio eller en norsk duo.
Från melodi till maraton
I år firar den uppsvällda varianten av Mellon 25 år och gör det genom att inleda sin turné i Linköping och sedan via Göteborg, Kristianstad, Malmö och Sundsvall ta treminuters-trallandet till en final i Stockholm 7 mars.
Huvudsponsorer är Elon, GB Glace, Lidl, McDonald´s och Swedbank och bland listan över dem som slänger in lite mindre belopp i schlagerbrasan finns Coca-Cola, Expressen, Guldfynd, Kicks, Malaco, OLW, Resorb, Strawberry och Westfield Mall of Scandinavia.
”Sånt är Lidl”?
Den tyska dagligvarukedjan Lidl tar steget in som huvudsponsor 2026 och 2027 och säger sig genom det ”skapa matglädje hela vägen från butik till tv-sofforna”.
”Melodifestivalturnén engagerar och förenar hela Sverige. Att vi kliver in som huvudsponsor känns som ett naturligt steg i vår strävan att komma ännu närmare svenska folket”, förklarar Robert Stekovic, inköps- och marknadsdirektör hos Lidl.
Så här ser schemat ut för Mello 2026
Lördag 31 januari: deltävling 1, Linköping
Lördag 7 februari: deltävling 2, Göteborg
Lördag 14 februari: deltävling 3, Kristianstad
Lördag 21 februari: deltävling 4, Malmö
Lördag 28 februari: deltävling 5, Sundsvall
Lördag 7 mars: final i Stockholm
(Källa: Live Nation)
