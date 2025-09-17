Miljonrullningen när Mello rullar ut

När Luleå stod värd för första deltävlingen i Melodifestivalen 2025, tyckte kommunen att det var värt att betala 2 miljoner kronor av skattepengar för evenemanget.

”Vi är superglada att den första deltävlingen kommer till Luleå. I och med att det är den första deltävlingen så är det litet mer fokus på tävlingen, i alla fall i nationell media. Och då kommer ju Luleå att synas mer”, hävdade Patrik Bylin, kultur- och fritidsdirektör i Luleå, hos NK.

Live Nation, som sköter de kommersiella rättigheterna, uppgavs betala 25 miljoner kronor för att få använda varumärket och arrangera programmen.

Melodifestivalens omsättning är svårberäknad, men beräknades senast uppgå till ”långt över 120 miljoner”. Då handlar det bara om direkta intäkter.

Mest sedda 14 år i rad

Traditionellt har det varit ett av Sveriges mest sedda tv-event. Rekordet är från 2006 då finalen hade 4,24 miljoner tittare.

2013 hade man 14 år i rad valt Sveriges mest sedda program. 2014 fick man dog stryk av Kalle Anka på julafton.

Sverige har varit med i Eurovision Song Contest sedan 1958 och endast uteblivit tre år. 1964 – artiststrejk i Sverige, 1969 – bojkott och 1976 – ekonomiska skäl.

2002 fick programmet sin svulstiga form med deltävlingar, uppsamlingsheat, final och som en följd av det; en helt annan ekonomisk potential.

