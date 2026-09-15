Populära bageriet blev "för framgångsrikt" – nu kan det försvinna

Bageriets hyresavtal ska inte förnyas. Enligt grundaren Matthew Jones är skälet att Bread Ahead har blivit ”alltför framgångsrikt” och expanderat internationellt.

”Jag trodde att framgång var själva poängen med att starta företag”, säger han till The Standard.

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Började med ett litet stånd

Bread Ahead öppnade på Borough Market 2013. Året därpå startade företaget även en bageriskola på marknaden, med målet att visa allmänheten hur enkelt det kan vara att baka bra bröd.

Sedan dess har verksamheten vuxit rejält. Bread Ahead har öppnat på flera platser i London och etablerat sig i Dubai, Saudiarabien, Thailand och Filippinerna. En butik i New York står näst på tur.

Men enligt Jones är det just den internationella expansionen som ligger bakom beslutet att inte förlänga avtalet.

Han beskriver situationen som ”tall poppy syndrome” – ett uttryck för hur den som sticker upp och lyckas riskerar att kapas ned.

”Jag hade ärligt talat aldrig kunnat föreställa mig att framgång skulle kunna äventyra vårt hem”, säger han enligt The Telegraph.

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