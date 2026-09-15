Kunderna köar till Bread Aheads munkar och surdegsbröd. Men nu kan det populära bageriet försvinna från Borough Market i London, enligt ägaren för att verksamheten blivit alltför framgångsrik.
Populära bageriet blev "för framgångsrikt" – nu kan det försvinna
På populära Borough Market i London har Bread Ahead blivit ett välkänt inslag och på senare år vuxit långt utanför marknadens tak.
Nu har framgångssagan fått en oväntad vändning.
Bageriets hyresavtal ska inte förnyas. Enligt grundaren Matthew Jones är skälet att Bread Ahead har blivit ”alltför framgångsrikt” och expanderat internationellt.
”Jag trodde att framgång var själva poängen med att starta företag”, säger han till The Standard.
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Började med ett litet stånd
Bread Ahead öppnade på Borough Market 2013. Året därpå startade företaget även en bageriskola på marknaden, med målet att visa allmänheten hur enkelt det kan vara att baka bra bröd.
Sedan dess har verksamheten vuxit rejält. Bread Ahead har öppnat på flera platser i London och etablerat sig i Dubai, Saudiarabien, Thailand och Filippinerna. En butik i New York står näst på tur.
Men enligt Jones är det just den internationella expansionen som ligger bakom beslutet att inte förlänga avtalet.
Han beskriver situationen som ”tall poppy syndrome” – ett uttryck för hur den som sticker upp och lyckas riskerar att kapas ned.
”Jag hade ärligt talat aldrig kunnat föreställa mig att framgång skulle kunna äventyra vårt hem”, säger han enligt The Telegraph.
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83 jobb kan hotas
Jones framhåller att Bread Ahead fortfarande leds av sin grundare. Företaget har inte köpts upp av en multinationell koncern och har, enligt honom, fortfarande sina rötter på Borough Market.
Han uppger också att bageriet uppfyller marknadens krav på bland annat hållbarhet, matsvinn, anställningsvillkor och löner.
Beslutet kan bli dyrt. Bread Ahead har 83 anställda i London och Jones befarar att deras arbeten kan hotas. Att flytta verksamheten beräknas dessutom kunna kosta närmare en miljon pund när maskiner, nya lokaler, depositioner, inredning och juridiska utgifter räknas in.
Nu vill han att Borough Market offentligt medger att beslutet var ett misstag.
Marknaden ger en annan bild
Borough Market bekräftar däremot inte att Bread Ahead måste lämna för att företaget blivit ”för framgångsrikt”.
Marknaden uppger att beslut om hyresavtal fattas genom en formell process och att enskilda hyresförhållanden är konfidentiella. Ambitionen är samtidigt att området ska fortsätta utvecklas som en plats där oberoende företag kan växa.
Det finns också olika bilder av hur bråttom det är. Jones har beskrivit ett nära förestående uttåg, men Borough Market säger att någon omedelbar avflyttning inte har begärts. Parterna diskuterar i stället ett möjligt slutdatum under 2028.
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