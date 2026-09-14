Vad gör man med ett vindkraftverk när det har snurrat färdigt? Vattenfall har ett svar som går att kliva in i: ett litet hus med kök, badrum och vardagsrum. I Lund har gamla rotorblad fått en helt annan uppgift.
Flytta in i ett vindkraftverk? Här finns både kök och badrum
Ett vindkraftverk kan producera el i många år. Men när det till slut monteras ned står ägaren där med torn, maskinhus och väldiga rotorblad. Vad ska allt bli av?
Mycket går att återvinna. Stålet kan exempelvis smältas ned och användas igen, men det kräver energi. Rotorbladen är ännu knepigare: materialen i dem är svåra att skilja åt.
Därför undersöker Vattenfall om vissa delar kan användas som de är, i stället för att först brytas ned. Ett av försöken går det att flytta in i.
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Från maskinhus till minihus
Tillsammans med den nederländska designstudion Superuse har Vattenfall byggt om vindkraftverkets maskinhus till ett litet boende. Det är fyra meter brett, tio meter långt och tre meter högt. Inuti finns kök, badrum och plats att umgås.
Huset har också värmepump, solpaneler och solvärmd varmvattenberedare. Det visades upp under Dutch Design Week 2024. Enligt Vattenfall är tanken att visa hur gamla delar kan användas igen utan att först behöva brytas ned till råmaterial.
Men maskinhuset är bara en del av vindkraftverket. Rotorbladen är en svårare nöt att knäcka. Medan stål, koppar och andra material är relativt enkla att återvinna, består bladen till stor del av kompositmaterial som är besvärliga att separera.
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Bladen hamnade på ett parkeringshus
I Lund finns ett annat exempel på vad uttjänta delar kan bli. Där pryder gamla rotorblad fasaden på parkeringshuset Niels Bohr. De kommer från en dansk vindkraftspark och fick sin nya plats när huset byggdes.
Parkeringshuset invigdes i december 2025.
Vattenfall har även samarbetat med andra aktörer för att göra skidor av material från gamla rotorblad. Exemplen är onekligen uppfinningsrika. Men frågan är hur långt de räcker när allt fler vindkraftverk ska monteras ned.
Eva Julius-Philipp, hållbarhetsansvarig inom Vattenfalls vindkraftsverksamhet, säger till Euronews att projekten med hus, byggnader och skidor ännu inte är någon lösning i stor skala. De ska i stället ge erfarenhet, pröva nya användningar och bidra till en marknad för återbruk.
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