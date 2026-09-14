Flytta in i ett vindkraftverk? Här finns både kök och badrum

Mycket går att återvinna. Stålet kan exempelvis smältas ned och användas igen, men det kräver energi. Rotorbladen är ännu knepigare: materialen i dem är svåra att skilja åt.

Därför undersöker Vattenfall om vissa delar kan användas som de är, i stället för att först brytas ned. Ett av försöken går det att flytta in i.

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Från maskinhus till minihus

Tillsammans med den nederländska designstudion Superuse har Vattenfall byggt om vindkraftverkets maskinhus till ett litet boende. Det är fyra meter brett, tio meter långt och tre meter högt. Inuti finns kök, badrum och plats att umgås.

Huset har också värmepump, solpaneler och solvärmd varmvattenberedare. Det visades upp under Dutch Design Week 2024. Enligt Vattenfall är tanken att visa hur gamla delar kan användas igen utan att först behöva brytas ned till råmaterial.

Men maskinhuset är bara en del av vindkraftverket. Rotorbladen är en svårare nöt att knäcka. Medan stål, koppar och andra material är relativt enkla att återvinna, består bladen till stor del av kompositmaterial som är besvärliga att separera.

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Inuti finns både kök, badrum och plats att umgås (Foto: Vattenfall)