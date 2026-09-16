Mejl, rapporter och siffror som ska matas in i olika system. Tangentbordet har länge varit kontorsarbetarens viktigaste verktyg. Men enligt SAP:s vd Christian Klein kan det snart vara ett minne blott.
Om tre år kan du slippa skriva på jobbet: "Tangentbordets slut är nära"
”Tangentbordets slut är nära”, säger Christian Klein, vd för den tyska mjukvarujätten SAP, till Fortune.
Det är en kaxig prognos om ett verktyg som har dominerat arbetslivet i decennier. Klein tror dock att den manuella inmatningen av information i SAP:s system kan vara borta inom två till tre år.
I stället ska de anställda prata med systemen.
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Rösten tar över jobbet
Utvecklingen drivs av AI-modellernas snabbt förbättrade röstigenkänning. Nästa steg blir att lära systemen att omvandla det människor säger till affärsspråk och användbar företagsdata.
”Framtiden kommer definitivt att vara att du inte skriver in någon information i ett SAP-system. I stället kan du ställa analytiska frågor med rösten”, säger Klein.
Det ska också gå att starta arbetsflöden och registrera exempelvis återkoppling om anställdas prestationer eller nya uppgifter i företagets försäljningssystem, utan att röra tangentbordet.
Enligt Klein finns den tekniska kapaciteten redan. Frågan är nu hur företagen lyckas omsätta den i praktiken.
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AI ska få tillgång till allt
Men att låta medarbetarna prata med datorn är bara en del av förändringen. Klein delar in företagen i två grupper: de som upplever att AI förändrar hela verksamheten och de som har investerat stora summor utan att se något större värde.
Problemet för den senare gruppen är ofta att tekniken används isolerat på en enda avdelning. För att investeringarna ska ge ordentlig effekt måste AI i stället kopplas samman med flera delar av verksamheten.
Klein nämner ett stort konsumentvaruföretag som exempel. Där knyts planeringen av kundernas efterfrågan samman med företagets ekonomi, inköp, produktion och lagerstyrning.
Resultatet ska bli ett sammanhängande AI-system som kan hjälpa företaget att minska sitt lager med 20 procent.
”Det här är riktiga pengar”, konstaterar Klein.
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Letar svar i miljontals dokument
Även jakten på information kan förändras. En anställd ska exempelvis kunna låta AI gå igenom miljontals presentationer och ekonomiska analyser som företaget har samlat på sig.
Därefter kan personen fråga vilka åtgärder som behövs för att hantera en försämrad ekonomisk utveckling. Systemet ska då kunna leverera analysen tillsammans med diagram, kommentarer och förslag på nästa steg.
Det innebär inte nödvändigtvis att tangentbordet försvinner från skrivbordet över en natt. Men om Klein får rätt kommer en stor del av det arbete som i dag kräver klickande och knappande snart att kunna genomföras med några talade meningar.
Efter över 300 år av maskinskrivande kan kontoret alltså stå inför ett rejält teknikskifte.
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