Om tre år kan du slippa skriva på jobbet: "Tangentbordets slut är nära"

AI ska få tillgång till allt

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Men att låta medarbetarna prata med datorn är bara en del av förändringen. Klein delar in företagen i två grupper: de som upplever att AI förändrar hela verksamheten och de som har investerat stora summor utan att se något större värde.

Problemet för den senare gruppen är ofta att tekniken används isolerat på en enda avdelning. För att investeringarna ska ge ordentlig effekt måste AI i stället kopplas samman med flera delar av verksamheten.

Klein nämner ett stort konsumentvaruföretag som exempel. Där knyts planeringen av kundernas efterfrågan samman med företagets ekonomi, inköp, produktion och lagerstyrning.

Resultatet ska bli ett sammanhängande AI-system som kan hjälpa företaget att minska sitt lager med 20 procent.

”Det här är riktiga pengar”, konstaterar Klein.

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Letar svar i miljontals dokument

Även jakten på information kan förändras. En anställd ska exempelvis kunna låta AI gå igenom miljontals presentationer och ekonomiska analyser som företaget har samlat på sig.

Därefter kan personen fråga vilka åtgärder som behövs för att hantera en försämrad ekonomisk utveckling. Systemet ska då kunna leverera analysen tillsammans med diagram, kommentarer och förslag på nästa steg.

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Det innebär inte nödvändigtvis att tangentbordet försvinner från skrivbordet över en natt. Men om Klein får rätt kommer en stor del av det arbete som i dag kräver klickande och knappande snart att kunna genomföras med några talade meningar.

Efter över 300 år av maskinskrivande kan kontoret alltså stå inför ett rejält teknikskifte.

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