Uppsala kommun vill gå vidare med planerna på en stor arena i stan. Projektet kräver även nya hotell – och någon som vill bygga och äga båda.
Uppsala vill ha jättearena – men inte bygga den
Uppsala kommun vill ha en ny stor arena. Den ska rymma 8 000-10 000 personer och vara belägen vid Norra Hovstallängen i Kungen, nära både centrum och centralstationen.
Arenan ska vara även konserthall och stor nog att kunna rymma en deltävling i Melodifestivalen, exempelvis.
Kommunen vill inte bygga
Vad det hänger på?
Jo, investeringen kräver även andra satsningar och investeringar, bland annat i form av ny hotellkapacitet för Uppsala.
Dessutom någon som både vill bygga, äga och driva arenan. Det tänker nämligen inte kommunen göra.
I stället ska kommunen ringa runt till privata aktörer och även sondera allmänt, bland annat under Almedalsveckan på Gotland.
Enligt stadsbyggnadsdirektör Christian Blomberg har redan två aktörer visat intresse, även om de enligt UNT inte sagt ja.
Tom grusplan i dag
Platsen för det troliga bygget är i dag en tom grusplan i ett område där även en ny skola ska byggas.
Kommunens plan är att skolan, en tillhörande idrottshall och den nya arenan ska få plats på den i dag tomma ytan.
”Arenan hamnar i den norra delen, så nära stadens centrum och järnvägsstationen som möjligt”, säger Christian Blomberg.
Tanken är att en arena med plats för 8 000-10 000 personer ska fylla behoven för större möten, kongresser och evenemang.
Maximalt 10 000 platser
”Max 10 000 är vad vi tror är möjligt att fylla tillräckligt ofta i Uppsala, med tanke på närheten till Stockholm som ju redan sväljer de större evenemangen. Men hur stor den ska bli och vad det ska användas för är förstås upp till den som åtar sig uppdraget att bestämma”, säger Christian Blomberg.
I den utredning som gjorts konstaterar kommunen att det även råder brist på hotellrum i Uppsala.
Även om man räknar med de 650 nya rum i de hotell som är på väg att byggas kommer det inte att räcka.
En arena av den här storleken kräver uppemot 300 rum till, menar kommunen som hoppas att en blivande arenabyggare även vill satsa på ett hotell på tomten.
