Uppsala vill ha jättearena – men inte bygga den

Platsen för det troliga bygget är i dag en tom grusplan i ett område där även en ny skola ska byggas.

Kommunens plan är att skolan, en tillhörande idrottshall och den nya arenan ska få plats på den i dag tomma ytan.

”Arenan hamnar i den norra delen, så nära stadens centrum och järnvägsstationen som möjligt”, säger Christian Blomberg.

Tanken är att en arena med plats för 8 000-10 000 personer ska fylla behoven för större möten, kongresser och evenemang.

"Stor nog för Melodifestivalen" – ett av kraven när Uppsala vill ha en ny stor arena på en tomt man redan valt ut mitt i centrala stan.

Maximalt 10 000 platser

”Max 10 000 är vad vi tror är möjligt att fylla tillräckligt ofta i Uppsala, med tanke på närheten till Stockholm som ju redan sväljer de större evenemangen. Men hur stor den ska bli och vad det ska användas för är förstås upp till den som åtar sig uppdraget att bestämma”, säger Christian Blomberg.

I den utredning som gjorts konstaterar kommunen att det även råder brist på hotellrum i Uppsala.

Även om man räknar med de 650 nya rum i de hotell som är på väg att byggas kommer det inte att räcka.

En arena av den här storleken kräver uppemot 300 rum till, menar kommunen som hoppas att en blivande arenabyggare även vill satsa på ett hotell på tomten.



