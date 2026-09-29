30 000 konsumenter: Så straffas företag som tummar på kvaliteten

Jämförpriset visar gram, inte receptet

Att den syns sämre har en förklaring i butikshyllan. Priset ska anges både per förpackning och per kilo eller liter, enligt Konsumentverket, men prisinformationslagen gäller prismärkning, inte innehåll. En krympt förpackning höjer priset per kilo och syns på hyllkanten. Ett ändrat recept syns inte alls.

Fredrik Lange, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, gick igenom 492 mätperioder för ett sjuttiotal varugrupper i SCB:s prisindex 2015 till 2021 för Konkurrensverket. ”Shrinkflation” eller ”krympflation” på svenska, det vill säga när förpackningar minskar mängden men behåller priset, förekom i 21 procent av fallen, enligt rapporten.

”Krympflation kan vara framgångsrikt för det enskilda företaget”, sa Lange när rapporten kom i april i fjol, men tillade att ”konsumenterna gillar inte att känna sig lurade”, enligt SVT.

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PS analys

Mondelez argument för mindre förpackningar var tredubblade kakaopriser. Kakaon kostar nu mindre än för ett år sedan, och frågan flyttas från kostnaden till förtroendet. Frågan alla godisälskare ställer sig är: Kommer de stora kakorna återinföras nu när kakaopriset är lägre?

Sannolikt inte. Mondelez kom dock inte sist i klassen om man jämför företaget med den spanska studien. Det berättade nämligen öppet om förändringarna. Det sämsta alternativet enligt studien hade varit att minska mängden kakao i chokladkakorna.

Den som möter ett svagt kvartal med sämre kvalitet på recepten betalar med de kunder som skulle burit nästa kvartal. Slutsatsen är att företag bör höja priset öppet, eller redovisa ändringen innan kunderna upptäcker den själva.

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