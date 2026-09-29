ARN-beslutet: Leasingkunder kan kräva tillbaka 24 400 kronor

Banken hänvisade till sina egna ökade upplåningskostnader, men inget av villkoren som kunden skrev under förklarade hur höjningen skulle beräknas. Nämnden tolkade oklarheten till konsumentens fördel och slog fast att banken saknade avtalsstöd, rapporterar Vi Bilägare. Grunden är oklarhetsregeln i 10 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, enligt M Sverige.

Höjningen på 1 146 kronor i månaden motsvarar nästan 26 procent, och de 24 400 kronorna motsvarar drygt 21 månader med den högre avgiften. Santander kommenterar inte enskilda kundärenden och uppger att beslutet analyseras, enligt Vi Bilägare.

Därför berör beslutet tusentals

Beslutet fattades i utökad sammansättning med åtta ledamöter, enligt Carup. Ett avtal måste ge tillräcklig information om kreditbeloppet och räntedelen av finansieringskostnaden, och förklara hur förändringar i marknadsräntan slår mot betalningen, rapporterar Auto Motor & Sport.

Olle Haglund, jurist på M Sverige, säger enligt Carup att:

Leasingbolagen kan inte gömma sig bakom svepande och ensidiga villkor.

Den första varningen kom redan i februari 2025 då Konsumentombudsmannen utfärdade ett förbudsföreläggande mot Santander för marknadsföring som fick månadskostnaden att framstå som fast, enligt Konsumentverket. Patent- och marknadsdomstolen fastställde förbudet i juni samma år, med tre miljoner kronor i vite om det bryts, skriver Realtid.

Samtidigt ökade privatleasingen 32 procent under första halvåret, till 28 494 fordon, enligt Mobility Sweden, rapporterar Dagens Infrastruktur.