En leasingkund i Västerås fick månadskostnaden höjd från 4 430 till 5 576 kronor. Allmänna reklamationsnämnden slår fast att höjningen saknade stöd i avtalet och rekommenderar Santander Consumer Bank att betala tillbaka 24 400 kronor.
ARN-beslutet: Leasingkunder kan kräva tillbaka 24 400 kronor
Dagens PS beskrev i september hur privatleasing blir dyrare än annonsen visar. Nu har nämnden prövat en höjning som kan ge leasingkunder tusenlappar tillbaka.
Banken hänvisade till sina egna ökade upplåningskostnader, men inget av villkoren som kunden skrev under förklarade hur höjningen skulle beräknas. Nämnden tolkade oklarheten till konsumentens fördel och slog fast att banken saknade avtalsstöd, rapporterar Vi Bilägare. Grunden är oklarhetsregeln i 10 § lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, enligt M Sverige.
Höjningen på 1 146 kronor i månaden motsvarar nästan 26 procent, och de 24 400 kronorna motsvarar drygt 21 månader med den högre avgiften. Santander kommenterar inte enskilda kundärenden och uppger att beslutet analyseras, enligt Vi Bilägare.
Därför berör beslutet tusentals
Beslutet fattades i utökad sammansättning med åtta ledamöter, enligt Carup. Ett avtal måste ge tillräcklig information om kreditbeloppet och räntedelen av finansieringskostnaden, och förklara hur förändringar i marknadsräntan slår mot betalningen, rapporterar Auto Motor & Sport.
Olle Haglund, jurist på M Sverige, säger enligt Carup att:
Leasingbolagen kan inte gömma sig bakom svepande och ensidiga villkor.
Den första varningen kom redan i februari 2025 då Konsumentombudsmannen utfärdade ett förbudsföreläggande mot Santander för marknadsföring som fick månadskostnaden att framstå som fast, enligt Konsumentverket. Patent- och marknadsdomstolen fastställde förbudet i juni samma år, med tre miljoner kronor i vite om det bryts, skriver Realtid.
Samtidigt ökade privatleasingen 32 procent under första halvåret, till 28 494 fordon, enligt Mobility Sweden, rapporterar Dagens Infrastruktur.
Så kräver du tillbaka pengarna
ARN:s beslut är en rekommendation, inte en dom, så pengarna kommer inte av sig själva. Du måste aktivt kräva dem tillbaka. Börja med att räkna ihop hur mycket månadsavgiften har stigit sedan avtalet skrevs, och begär därefter skillnaden.
Det som kan krävas tillbaka är allt du betalat utöver den månadsavgift som stod i avtalet från början, enligt M Sverige. Klaga först till finansbolaget. Får du nej, anmäl till ARN med handlingar som visar de otydliga villkoren.
”De ska anmäla till ARN och använda samma argument som leasingkunden i Västerås,” säger Haglund till Carup.
Konsumenter får bara rätt i 16 procent av privatleasingärendena hos ARN, mot 39 procent i motorärenden generellt, enligt Dagens PS tidigare genomgång.
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