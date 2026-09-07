Spotifygrundaren: Då lämnar jag Sverige

”Jag bor helst kvar i Sverige och startar nya företag här. Blir miljardärsskatt en realitet så måste jag tyvärr flytta härifrån”, säger Lorentzon till Dagens industri i en skriftlig kommentar som en uppföljning på hans debattartikel i Expressen i lördags.

Flera näringslivshöjdare har den senaste tiden gett sig in valrörelsen och varnat för följderna av en extra skatt på miljardärer.

”I dag söker sig entreprenörer och företagsbyggare hit för att vi har ett unikt klimat för investeringar, kreativitet och kompetens. En miljardärsskatt som diskuteras i valrörelsen skulle leda människor och investeringar härifrån”, skriver mångmiljardären Lorentzon till Di.