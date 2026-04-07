200 000 svenskar mobbas på jobbet – så tar det sig uttryck 

I Sverige handlar det om omkring 200 000 personer, enligt en studie från 2024.

I en annan studie, rapporterad av Ingenjören, uppgav 200 av 800 personer att de sett mobbning på jobbet.

Det handlar dock mer sällan om högljudda konflikter. En stor del av mobbningen sker istället i det tysta, menar arbetspsykologen Nelli Rimminen hos Svenska Yle.

Ofta mer subtilt

Mobbning på arbetsplatsen kan ta sig många olika uttryck.

Den mest uppenbara formen är direkt.

”Det kan vara till exempel skrikande, skällande, förolämpningar, direkt verbalt ifrågasättande. Ibland kan det till och med vara fysiskt, som knuffande eller liknande, men det är mer ovanligt”, berättar Rimminen.

Vanligast är dock att mobbningen är mer indirekt.

Det kan handla om att en person blir konsekvent utfryst, att information inte delas eller att kollegor sprider rykten.

”Det kan också handla om att försvåra arbetet, till exempel genom att gömma arbetsredskap som behövs eller hålla inne med information som är väsentlig för arbetet. Personen kan hamna i svåra situationer för att information inte har nått fram”, förklarar Rimminen.