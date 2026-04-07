Arbetsplatsmobbning är fortfarande ett utbrett problem. Det börjar sällan med något stort. En kommentar här, en utebliven inbjudan där. Men för många växer det till något betydligt allvarligare.
200 000 svenskar mobbas på jobbet – så tar det sig uttryck
Chefer på lägre nivå drabbas extra hårt vid mobbning på arbetsplatser, konstaterade PS i fjol.
Problemet är dock utbrett, oavsett yrkestitel. Faktum är att 15 procent av världens anställda utsätts för mobbning på jobbet.
I Sverige handlar det om omkring 200 000 personer, enligt en studie från 2024.
I en annan studie, rapporterad av Ingenjören, uppgav 200 av 800 personer att de sett mobbning på jobbet.
Det handlar dock mer sällan om högljudda konflikter. En stor del av mobbningen sker istället i det tysta, menar arbetspsykologen Nelli Rimminen hos Svenska Yle.
Ofta mer subtilt
Mobbning på arbetsplatsen kan ta sig många olika uttryck.
Den mest uppenbara formen är direkt.
”Det kan vara till exempel skrikande, skällande, förolämpningar, direkt verbalt ifrågasättande. Ibland kan det till och med vara fysiskt, som knuffande eller liknande, men det är mer ovanligt”, berättar Rimminen.
Vanligast är dock att mobbningen är mer indirekt.
Det kan handla om att en person blir konsekvent utfryst, att information inte delas eller att kollegor sprider rykten.
”Det kan också handla om att försvåra arbetet, till exempel genom att gömma arbetsredskap som behövs eller hålla inne med information som är väsentlig för arbetet. Personen kan hamna i svåra situationer för att information inte har nått fram”, förklarar Rimminen.
Särskilt vanligt i pressade miljöer
Mobbning förekommer i alla branscher, men enligt forskningen finns det vissa riskmiljöer.
Inom offentlig sektor – och särskilt inom social- och hälsovården – är problemet mer utbrett. En förklaring är hög arbetsbelastning.
Även ledarskapet spelar en avgörande roll. På arbetsplatser där konflikter ignoreras eller kommunikationen brister riskerar problemen att växa.
Nya arenor – mobbning flyttar online
En förändring från tidigare är att mobbningen idag oftare sker digitalt.
Det kan handla om interna chattar, sociala medier eller informella grupper.
”Mobbing på sociala medier kan också innebära att det finns diskussionsgrupper på arbetsplatsen, på Whatsapp eller någon annan kanal, där vissa lämnas utanför”, säger Rimminen, och tillägger:
”Det sker inte genom prat utan via sociala mediekanaler. I extrema fall kan man gå utanför företaget och på anonyma diskussionsforum sprida skvaller i skydd av anonymiteten”.
I vissa fall sker det även utanför arbetstid, via meddelanden som skickas sent på kvällen eller natten.
Kan leda till sjukskrivning
Konsekvenserna av mobbning kan bli både stora och allvarliga.
Enligt Martin Wolgast, docent i psykologi, påverkar mobbning både den fysiska och psykiska hälsan:
”Ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa, exempelvis ångest, depressionstillstånd och hjärt- och kärlsjukdomar”, säger han till Sveriges Radio.
Det kan sänka arbetsprestationen och resultera i sjukfrånvaro. För många slutar det med att de lämnar jobbet helt.
”Mobbning på arbetsplatsen som fortsätter utan att någon ingriper är säkert en av de vanligaste orsakerna till att människor byter arbetsplats”, konstaterar Rimminen.
Tre nycklar för att stoppa mobbning
Det finns inga enkla lösningar på arbetsplatsmobbning, men det finns vissa återkommande råd som kan förbättra arbetsklimatet.
Rimminen pekar ut tydliga regler, konkreta rutiner och en öppen arbetskultur som avgörande faktorer. Framför allt krävs ett ledarskap som vågar agera.
För i slutändan handlar det inte bara om arbetsmiljö.
Det handlar om människor.
