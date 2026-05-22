Wallenberg till direktörerna: Sluta gömma er

Det är viktigt att de gör sin röst hörd och inte bara sitter och knyter näven i fickan, säger han till TT.

Jacob Wallenberg, som även är ordförande i Wallenbergsfärens investmentbolag Investor, vill att fler företagsledare ska orka och våga lyfta sina åsikter offentligt.

Företagare som verkar ute i verkligheten ska berätta sin story och vad som är deras utmaningar. Det är inte så många som gör det i Sverige, säger Wallenberg.

Det gäller hela näringslivet, stora som små.

Det är börsbolag, men det behöver inte vara ett börsbolag. Det kan vara restauratörer och många olika (företag). Poängen är att alla är verksamma i den svenska ekonomin och det är viktigt i det svenska samhället att de gör sin röst hörd.

Uppmanar till engagemang

På ett evenemang i centrala Stockholm under torsdagen uppmanade Jacob Wallenberg deltagarna och publiken, däribland AB Volvo-chefen Martin Lundstedt, EQT:s vd Per Franzén och Kinneviks ordförande Cristina Stenbeck, att agera.

Jag vill verkligen understryka hur oerhört angeläget det är att ni engagerar er.

Företagsledare måste själva lyfta det som är viktigt för verksamheten, menar Wallenberg.

