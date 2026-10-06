19-åring drar in 110 miljoner – släpper dator för personlig AI

Ingår i priset

Core är utrustad med en Nvidia RTX Pro 4000 SFF Blackwell-GPU, ett chip som ofta används för att köra AI-modeller, berättar Javaid.

Han tillägger att grafikkortet ingår i priset, så kunderna behöver inte köpa det separat.

Enheten har även ett eget mjukvaruskikt, en webbläsare och ett filsystem, och kan kontinuerligt bearbeta information och uppgifter utan att ständigt behöva instrueras.

Priset för en Core är 3 499 dollar och de första leveranserna planerade till sista veckan i oktober.

Javid beskriver Core som en ”hjärna i en låda” utan skärm. Användare kommer åt den via en telefon eller app. Core levereras med tre förinstallerade modeller: Qwen-3.8-Next, Qwen-3.8-27B och Gemma-4-31B.

Rädd för att dö: Nu kan du få testa. Dagens PS

Tillverkas i San Francisco

ANNONS

Teamet tillverkar för närvarande enheterna i sin anläggning i San Francisco.

Javaid säger att målet är att sälja en fullt fungerande dator som inte kräver komplicerad installation eller konfiguration.

Han förklarar hos Tech Crunch att modellerna och det personliga minnet körs lokalt, och att all personlig information är krypterad så att ingen molnleverantör eller tredje part, inklusive Ghost, kan komma åt den.

Användarna kan själva kan styra hur mycket autonomi de ger sina Core-agenter – och att enheten är programmerad att fortsätta fungera även om Ghost skulle lägga ner.

Mera guld hos Lappland guld: ”Nu har vi hittat källan”. Dagens PS

Core från Ghost. Första leveranserna av dator i slutet av oktober från bolaget som dragit in 110 miljoner i en såddrunda för dator för personlig AI. (Foto: Pressbild)

Allt i enheten – inte i molnet

”All källkod, logik och modellvikter finns på själva enheten, inte i molntjänsterna”, säger han.

”Vi bygger den här enheten för att den inte ska vara beroende av att en extern aktör underhåller tjänsten.”

ANNONS

”Användaren äger allt. När man väl har köpt hårdvaran lagras, körs och bearbetas allting på själva enheten.”

Javaid ger ett exempel på hur Core är tänkt att fungera genom att beskriva hur ”Core skickar proaktivt en avisering om att du kan vara på väg att bli sjuk, eftersom systemet ser att din vilopuls är förhöjd, noterar i datorhistoriken att du varit uppe sent och arbetat med ett projekt, samt väger in att det är influensasäsong i San Francisco.”

Listan: 30 nya bedragare – och deras metoder. Dagens PS