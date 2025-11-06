Datacenter-boomen: ”Sverige växer mest i Europa just nu”

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

“Kunnat exportera vår kunskap”

Och det är just expertisen inom datacenter som har tagit bolaget ut i världen.

”Flera av de kunder vi började bygga datacenter för på Irland har vi växt vidare med och samtidigt har kunnat exportera vår kunskap”, förklarar Pearse Dolan.

Pearse Dolan, Sverigechef på irländska Kirby Grorp, som blivit en av Europas ledande experter på att bygga datacenter. (Foto: Kirby Group)

”Självklart bygger man på ett annat sätt i dag än då men grunden i expertisen är kvar”.

I dag är det bolagets absolut största verksamhetsgren även om man också fortsatt med annan typ av byggnation.

Sverige är en “hero-state”

2017 fick Kirby sitt första uppdrag i Sverige, ett datacenter i Västerås.

Sedan dess har utvecklingen gått i rekordfart även här och 2021 etablerade man ett svenskt huvudkontor i Gävle.

Just nu bygger man hela åtta olika datacenter runt om i Sverige vilket gör den svenska marknaden till den absolut starkaste i hela Europa i Kirbys orderbok.

”Den kundbas vi har ser Sverige som en väldigt bra marknad för att bygga data-center i. Många kallar Sverige för en ”hero-state”, berättar Kirbys Sverigechef och hyllar det svenska företagsklimatet.

Sysselsätter mer än 700 personer

Sveriges förmåga att tillhandahålla energi, och särskilt på ett hållbart sätt, samt smidig samverkan med kommuner och myndigheter lyfts särskilt fram.

Tack vare den svenska bygg-boomen av datahallar sysselsätter Kirby nu mer än 700 personer i Sverige.

För närvarande bygger Kirby bland annat i Gävle, Västerås, Katrineholm och även i Stockholmsregionen.

”Det reflektera hur våra kunder ser på Sverige och de resurser de är villiga att investera i byggnationen av datahallar på den svenska marknaden just nu”, konstaterar Pearse Dolan som inte ser några tecken på inbromsning i efterfrågan framöver.

”Sverige ställning som ledande datacenter-land är stark”.

