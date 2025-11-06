Tack vare utvecklingen inom AI pågår en byggboom av datacenter. Och Sverige är den marknad som växer mest just nu i hela Europa.
Datacenter-boomen: ”Sverige växer mest i Europa just nu”
Mest läst i kategorin
Banktoppar: Räkna med börsfall på 10-20 procent
CNBC skriver att marknaderna behöver komma tillbaka till verkligheten efter tokrallyt och nu spår Goldman Sachs och Morgan Stanley att börsen kan stå inför en korrigering på 10-20 procent. Börstappet kan enligt Wall Street-bankernas prognoser ske de kommande ett till två åren, och Goldman Sachs och Morgan Stanley är inte ensamma om att tro att …
Larmet: Småsparare håller på att förstöra branschen
Allt fler privatpersoner köper in sig i onoterade bolag via evergreen-fonder. Det kan få private equity-bolagens fokus att förskjutas på ett oroande sätt, menar en branschorganisation för investerare. Private equity har historiskt sett varit förbehållet stora fonder. Men det har blivit allt vanligare att privatpersoner ger sig in i branschen. Det beror på så kallade …
Tidigare toppchefen – därför kan Tesla vara borta om 10 år
Bilkoncernen Stellantis före detta vd Carlos Tavares spekulerar kring att Elon Musks Tesla skulle kunna tänkas vara helt borta från marknaden inom 10 år. ”BYD från Kina tar jättestora marknadsandelar från Tesla just nu”, säger Edvard Lundqvist, redaktionschef på Dagens PS i en kommentar till den tidigare toppchefens förutsägelse. Se även: Sparkonto utan ränta? ”Som …
JAS 39 Gripen till Kanada? Kungen ska hjälpa till
Sverige trappar upp charmoffensiven mot Kanada – kungen tar täten när Saab och Bombardier diskuterar gemensam produktion av stridsflygplanet JAS 39 Gripen. Kanadas relation med USA har blivit oerhört frostig sedan Donald Trump tillträdde som president i början av året och började lägga tullar på USA:s handelspartners. Som en följd av detta har Kanada börjat …
Analytiker: "Tuffa år framför oss på börsen"
En prisad ekonoms berömda metod kan användas för att analysera börsen framöver. Stämmer den kommer det att blåsa kalla vindar. För andra gången någonsin har amerikanska aktier passerat en milstolpe i värderingar, konstaterar Wall Street Journals Spencer Jakab i sitt nyhetsbrev. Den passerade milstolpe indikerar låg framtida avkastning och svåra tider framöver om den stämmer, …
Det berättar Pearse Dolan för Dagens PS, Sverigechef på irländska Kirby Group Engineering, en av Europas ledande byggfirmor inom just datacenter.
Byggde första datacentret 2007
Kirby Group Engineering grundades 1964 i irländska Limerick.
I början av 2000-talet lyckades Irland locka till sig flera av de amerikanska tech-jättarna och 2007 fick Kirby en första order på att bygga ett datacenter.
Sedan dess har utvecklingen inom digital infrastruktur fullständigt exploderat.
”Resten är historia” som det brukar heta. I dag, mindre än två decennier senare, har Kirby verksamhet över hela Europa och över 1900 anställda.
Senaste nytt
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
“Kunnat exportera vår kunskap”
Och det är just expertisen inom datacenter som har tagit bolaget ut i världen.
”Flera av de kunder vi började bygga datacenter för på Irland har vi växt vidare med och samtidigt har kunnat exportera vår kunskap”, förklarar Pearse Dolan.
”Självklart bygger man på ett annat sätt i dag än då men grunden i expertisen är kvar”.
I dag är det bolagets absolut största verksamhetsgren även om man också fortsatt med annan typ av byggnation.
Sverige är en “hero-state”
2017 fick Kirby sitt första uppdrag i Sverige, ett datacenter i Västerås.
Sedan dess har utvecklingen gått i rekordfart även här och 2021 etablerade man ett svenskt huvudkontor i Gävle.
Just nu bygger man hela åtta olika datacenter runt om i Sverige vilket gör den svenska marknaden till den absolut starkaste i hela Europa i Kirbys orderbok.
”Den kundbas vi har ser Sverige som en väldigt bra marknad för att bygga data-center i. Många kallar Sverige för en ”hero-state”, berättar Kirbys Sverigechef och hyllar det svenska företagsklimatet.
Sysselsätter mer än 700 personer
Sveriges förmåga att tillhandahålla energi, och särskilt på ett hållbart sätt, samt smidig samverkan med kommuner och myndigheter lyfts särskilt fram.
Tack vare den svenska bygg-boomen av datahallar sysselsätter Kirby nu mer än 700 personer i Sverige.
AI-jätte etablerar sig i Strängnäs – tusentals nya jobb
Ett internationellt bolag planerar ett AI-center i Strängnäs. Tusentals jobb kan skapas när kommunen säljer mark för etableringen.
För närvarande bygger Kirby bland annat i Gävle, Västerås, Katrineholm och även i Stockholmsregionen.
”Det reflektera hur våra kunder ser på Sverige och de resurser de är villiga att investera i byggnationen av datahallar på den svenska marknaden just nu”, konstaterar Pearse Dolan som inte ser några tecken på inbromsning i efterfrågan framöver.
”Sverige ställning som ledande datacenter-land är stark”.
Läs även: Datacenter poppar upp på oväntade ställen – Dagens PS
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Stegra har säkrat pengar – vägrar acceptera krisstämpel
Pengar finns i kassan – och några tecken på en inbromsning existerar inte. Det är Stegras vd Henrik Henrikssons svar på den hårda kritiken. Efter veckor av spekulationer om ekonomiska problem och tillsyn på arbetsplatsen har det talats om att Stegra befinner sig i kras. Men ståltillverkarens vd Henrik Henriksson slår tillbaka mot uppgifterna. Enligt …
Stor bensinkedja på väg mot konkurs – ett livsverk på spel
Den finska bensinkedjan Teboil står inför en akut kris. Nya sanktioner mot ryska bolag har fått landets drivmedelsmarknad att skaka, och för Teboil, som ägs av ryska Lukoil, kan följderna bli förödande. Den stora bensinkedjan driver över 400 stationer i Finland, men både bränsleleveranser och betalningsflöden har stoppats. "Distributionen av bränsle och kontanttransaktioner i Teboil-butikerna …
Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"
Lotta Faxén gör comeback som småbolagsförvaltare på Aktie-Ansvar efter att ha lämnat Lannebo vid årsskiftet. Som gäst i PS Studio berättar hon nu hur hon ser på det sargade småbolagssegmentet, var hon letar investeringar till fonden och vilken småländsk aktiefavorit hon just nu föredrar. Se även: Sparkonto utan ränta? "Som falukorv utan kött" – Dagens …
Ayrton Sennas ikoniska McLaren säljs nu – för över 120 miljoner
Formel 1-legendarens bil från segern i Brasilien går nu under klubban. Det är ett stycke motorsportshistoria som nu byter ägare. McLaren MP4/6, bilen som Ayrton Senna körde till seger i Brasiliens Grand Prix 1991, ska säljas på auktion hos RM Sotheby’s i december. Det skriver TopGear. Utropspriset ligger mellan motsvarande 120 och 150 miljoner kronor. …
Diamanter utan dåligt samvete – Julia utmanar hela branschen
När Julia Hakanpää inte hittade en förlovningsring med diamanter som levde upp till hennes värderingar – varken estetiskt eller etiskt – bestämde hon sig för att skapa den själv. Sex år senare har hennes varumärke KARAAT blivit Nordens ledande aktör inom hållbar lyx med laboratorieodlade diamanter och återvunnet guld. Nu öppnar hon sitt första svenska …