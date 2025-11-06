Dagens PS
Datacenter-boomen: ”Sverige växer mest i Europa just nu”

Det pågår en bygg-boom inom datacenter i Sverige just nu. Det berättar irländska Kirby Group, som är en av de ledande aktörerna för att bygga datacenter i Europa, för Dagens PS.
Det pågår en bygg-boom inom datacenter i Sverige just nu. Det berättar irländska Kirby Group, som är en av de ledande aktörerna för att bygga datacenter i Europa, för Dagens PS.
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Tack vare utvecklingen inom AI pågår en byggboom av datacenter. Och Sverige är den marknad som växer mest just nu i hela Europa.

Det berättar Pearse Dolan för Dagens PS, Sverigechef på irländska Kirby Group Engineering, en av Europas ledande byggfirmor inom just datacenter.

Byggde första datacentret 2007

Kirby Group Engineering grundades 1964 i irländska Limerick.

I början av 2000-talet lyckades Irland locka till sig flera av de amerikanska tech-jättarna och 2007 fick Kirby en första order på att bygga ett datacenter.

Sedan dess har utvecklingen inom digital infrastruktur fullständigt exploderat.

”Resten är historia” som det brukar heta. I dag, mindre än två decennier senare, har Kirby verksamhet över hela Europa och över 1900 anställda.

“Kunnat exportera vår kunskap”

Och det är just expertisen inom datacenter som har tagit bolaget ut i världen.

Flera av de kunder vi började bygga datacenter för på Irland har vi växt vidare med och samtidigt har kunnat exportera vår kunskap”, förklarar Pearse Dolan.

Pearse Dolan, Sverigechef på irländska Kirby Grorp, som blivit en av Europas ledande experter på att bygga datacenter. (Foto: Kirby Group)

”Självklart bygger man på ett annat sätt i dag än då men grunden i expertisen är kvar”.

I dag är det bolagets absolut största verksamhetsgren även om man också fortsatt med annan typ av byggnation.

Sverige är en “hero-state”

2017 fick Kirby sitt första uppdrag i Sverige, ett datacenter i Västerås.

Sedan dess har utvecklingen gått i rekordfart även här och 2021 etablerade man ett svenskt huvudkontor i Gävle.

Just nu bygger man hela åtta olika datacenter runt om i Sverige vilket gör den svenska marknaden till den absolut starkaste i hela Europa i Kirbys orderbok.

”Den kundbas vi har ser Sverige som en väldigt bra marknad för att bygga data-center i. Många kallar Sverige för en ”hero-state”, berättar Kirbys Sverigechef och hyllar det svenska företagsklimatet.

Sysselsätter mer än 700 personer

Sveriges förmåga att tillhandahålla energi, och särskilt på ett hållbart sätt, samt smidig samverkan med kommuner och myndigheter lyfts särskilt fram.

Tack vare den svenska bygg-boomen av datahallar sysselsätter Kirby nu mer än 700 personer i Sverige.

AI-jätte etablerar sig i Strängnäs – tusentals nya jobb

Ett internationellt bolag planerar ett AI-center i Strängnäs. Tusentals jobb kan skapas när kommunen säljer mark för etableringen.

För närvarande bygger Kirby bland annat i Gävle, Västerås, Katrineholm och även i Stockholmsregionen.

”Det reflektera hur våra kunder ser på Sverige och de resurser de är villiga att investera i byggnationen av datahallar på den svenska marknaden just nu”, konstaterar Pearse Dolan som inte ser några tecken på inbromsning i efterfrågan framöver.

”Sverige ställning som ledande datacenter-land är stark”.

Läs även: Datacenter poppar upp på oväntade ställen – Dagens PS

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier, bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för Dagens PS artikelserie Veckans börsprofil.

Lotta Faxén inför fond-comebacken: "Här letar jag aktier nu"

06 nov. 2025
