Spararna dumpar banker – köper investmentbolag

I topp på köplistan för maj finns Investor och Latour, men även verkstadsaktier attraherar fortfarande i hög grad medan intresset för bankernas aktier mattas av, även om Handelsbankens aktie återfinns på köplistan.

Spararna bottenfiskar i Nibe

Där till finns Nvidia på nytt på köplistan.

”Det som annars sticker ut under månaden är att Nibe kliver upp som den tredje mest köpta aktien. Trots en tuff period på börsen ser Nordnets kunder den nedpressade kursen som ett attraktivt långsiktigt köpläge och väljer att bottenfiska”, konstaterar Söderberg.

När det kommer till mest sålda aktier är det tillväxtbolag, nischade aktörer och fordonsjättar som avyttras. Säljlistan toppas av Sinch med Evolution hack i häl.