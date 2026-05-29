Spararna dumpar banker – köper investmentbolag

Svenska aktiesparare stuvar om sina portföljer. (Foto: Henrik Montgomery/TT)

Det är tydligt att svenska aktiesparare bytt fokus på börsen – bland annat sjunker intresset för aktier i banker.

”Efter april månads intensiva fokus på banksektorn ser vi en mer diversifierad köpaktivitet under maj”, säger sparekonomen Carl-Henrik Söderberg på Nordnet.

I topp på köplistan för maj finns Investor och Latour, men även verkstadsaktier attraherar fortfarande i hög grad medan intresset för bankernas aktier mattas av, även om Handelsbankens aktie återfinns på köplistan.

Spararna bottenfiskar i Nibe

Där till finns Nvidia på nytt på köplistan.

”Det som annars sticker ut under månaden är att Nibe kliver upp som den tredje mest köpta aktien. Trots en tuff period på börsen ser Nordnets kunder den nedpressade kursen som ett attraktivt långsiktigt köpläge och väljer att bottenfiska”, konstaterar Söderberg.

När det kommer till mest sålda aktier är det tillväxtbolag, nischade aktörer och fordonsjättar som avyttras. Säljlistan toppas av Sinch med Evolution hack i häl.

Mest handlade aktierna bland Nordnets svenska kunder i maj:                           

Mest köptaMest sålda
InvestorSinch
LatourEvolution
NibeAdvanced Micro Devices
HandelsbankenNilörngruppen
Atlas CopcoAsmodee
SaabIPC
Cibus Real EstateEmbracer
AxfoodTesla
NvidiaElectrolux
HexagonNorion Bank

Även hos konkurrerande Avanza stuvar spararna om sina portföljer, samtidigt som förstämningen är god trots ett fortsatt osäkert världsläge.

I maj har Avanzas sparare nettoköpt Investor B, Micron Technology och Nibe.

”Det har varit kraftiga rörelser när det kommer till chip- och halvledarbolag senaste tiden. Något som även våra kunder ser och vill vara en del av – vi hittar både Micron och Nvidia i köptoppen”, säger nätmäklarens börsstrateg Elin Benjaminsson.

SpaceX väcker intresse för rymdaktier

Rymden lockar också, vilket är direkt kopplat till Elon Musks SpaceX:s nära förestående mega-notering.

På Avanzas coplista hittar vi GE Aerospace.

”Investmentbolaget Latour har haft en sur börsmånad efter sin rapport och valde dessutom under maj att avyttra delar av sina innehav i Securitas och Assa Abloy. Det har aktiespararna noterat, och de väljer att gå helt mot strömmen. Latour kanske säljer, men våra kunder väljer istället att plocka upp Assa Abloy, samtidigt som de också passar på att öka i Latour-aktien under svackan”, fortsätter Benjaminsson.

Mest handlade aktierna bland Avanzas kunder i maj:

Mest köptaMest sålda
Investor BSivers Semiconductors
Micron TechnologyHandelsbanken A
Nibe IndustrierSwedbank A
Octave IntelligenceSinch
Assa AbloySSAB B
Nvidia CorporationVolvo B
LatourEricsson B
Investor AAdvanced Micro Devices
GE AerospaceNovo Nordisk
AstraZenecaTesla

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

