David Sonnek är mannen som leder familjen Wallenbergs riskkapitalbolag Navigare. Bolagsnamnet kanske inte klingar bekant men uppdraget kan vara det viktigaste av alla i hela sfären.
Hans uppdrag: Hitta Wallenbergs nästa succé
Det är nämligen Navigare som ska dammsuga den absolut senaste forskningen och tekniken i jakt på nästa stora succé.
”Tidiga faser”
“Vi letar efter väldigt tekniktunga och forskningsnära företag som ofta befinnersig i tidiga faser. Investeringarna vi gör pendlar mellan allt från 0,5 till 100 miljoner kronor”, säger David Sonnek till tidningen Breakit.
För att lyckas med sitt uppdrag har han några av Sveriges smartaste hjärnor till sin hjälp.
I hans team på knappa tio personer finns en doktor i biofysik, en i neuroonkologi och en i matematik enligt Breakit.
Hittar 40 investeringar hittills
David Sonnek själv är doktor i atomfysik och har tidigare varit vd på statliga Industrifonden med ett liknande uppdrag som Wallenbergs Navigare.
Sedan starten uppger Navigare att de har gjort ett 40-tal investeringar och har runt 1 miljard kronor under förvaltat kapital.
“Så småningom kommer vi vara ungefär lika stora som Industrifonden. Då talar vi om en storlek på runt fem, sex miljarder kronor”, säger David Sonnek.
Wallenberg i styrelsen
Även i styrelsen finns gott om erfarenhet och kompetens.
Eller vad sägs om andra Jacob de Geer (grundare Izettle), Sophia Bendz (partner Cherry ventures och tidig medarbetare på Spotify) och Marcus Wallenberg (ordförande Wallenberg Investments).
En nyckel för att lyckas med den typen av nya bolag i tidig fas är såklart tålamod. Tidshorisonten på investeringarna är därför långsiktig.
Men försäljningar är inte helt uteslutna framöver.
”I genomsnitt kommer vi äga bolagen i runt 5 till 7 år. Även om många av verksamheterna vi investerar i är i tidiga faser så kan de passa bra in som pusselbitar för större bolag och därför säljas”, avslutar David Sonnek.
