Hans uppdrag: Hitta Wallenbergs nästa succé

Hittar 40 investeringar hittills

David Sonnek själv är doktor i atomfysik och har tidigare varit vd på statliga Industrifonden med ett liknande uppdrag som Wallenbergs Navigare.

Sedan starten uppger Navigare att de har gjort ett 40-tal investeringar och har runt 1 miljard kronor under förvaltat kapital.

“Så småningom kommer vi vara ungefär lika stora som Industrifonden. Då talar vi om en storlek på runt fem, sex miljarder kronor”, säger David Sonnek.

Wallenberg i styrelsen

Även i styrelsen finns gott om erfarenhet och kompetens.

Eller vad sägs om andra Jacob de Geer (grundare Izettle), Sophia Bendz (partner Cherry ventures och tidig medarbetare på Spotify) och Marcus Wallenberg (ordförande Wallenberg Investments).

Så passar Navigare in i familjens Wallenbergs ekosystem.

En nyckel för att lyckas med den typen av nya bolag i tidig fas är såklart tålamod. Tidshorisonten på investeringarna är därför långsiktig.

Men försäljningar är inte helt uteslutna framöver.

”I genomsnitt kommer vi äga bolagen i runt 5 till 7 år. Även om många av verksamheterna vi investerar i är i tidiga faser så kan de passa bra in som pusselbitar för större bolag och därför säljas”, avslutar David Sonnek.

