Spararnas nya favoritfonder: "Tydligt skifte"

Nordnet ser samma mönster

Det bekräftas av Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet, som ser ett liknande mönster i sin statistik.

”Även om vi inte ser någon renodlad USA-fond på topp 10-listan den här månaden, ska man komma ihåg att amerikanska aktier alltjämt utgör runt 70 procent av ett globalt världsindex”, säger han och tillägger;

”Genom globalfonderna får spararna en stor exponering mot de amerikanska jättarna, vilket säkerligen många velat ha under månaden givet hur starkt tekniksektorn gått”.

Fonderna som säljs

”På säljlistan för maj ser vi en spretig men ändå logisk bild”, skriver Nordnet.

”Det mest slående är att spararna fortsätter att sälja av guld- och ädelmetallfonder tillsammans med traditionella räntealternativ samt blandfonder som erbjuder en blandning av aktier och obligationer”.

”Småbolagsfonder och fastighetsfonder befinner sig återigen i säljtoppen trots att maj varit en positiv månad avkastningsmässigt. Tålamodet eller optimismen om framtiden finns helt enkelt inte riktigt där, utan spararna väljer att fortsätta sälja till fördel för annat”, menar Elin Benjaminsson på Avanza.

Mest köpta fonder Avanza:

Globalfonder Teknikfonder Tillväxtmarknadsfonder Företagsobligationsfonder Blandfonder

Mest sålda fonder Avanza:

Ädelmetallfonder Investmentbolagsfonder Småbolagsfonder Europafonder Fastighetsfonder

Mest köpta fonder Nordnet:

Nordnet Sverige Index Länsförsäkringar Global Index Nordnet One Offensiv Nordnet One Balanserad Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Mest sålda fonder Nordnet:

Lannebo Obligationsfond BGF World Gold A2 Investerum Strategic Value Nordea 1 – Latin American Equity SEK Danske Invest Horisont Offensiv SA

