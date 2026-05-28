Svenska fondsparare verkar ha tröttnat på ädelmetaller och Europa. Istället är det en nygammal fondkategori som återtar tronen som den mest köpa fonden.
Spararnas nya favoritfonder: "Tydligt skifte"
Det visar färsk månadsstatistik från de stora nätmäklarna Avanza och Nordnet.
Tydligt skifte under maj hos Avanza
”Europafonder har varit ett starkt köptema de senaste ett och ett halvt åren efter Trumps återkomst på presidentposten och “sell America” blev ett begrepp”, säger Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson och konstaterar;
”Under maj ser vi ett tydligt skifte: det är global- och teknikfonder med traditionellt väldigt hög amerikansk exponering som köps medan europafonder säljs”.
Även om inte rena USA-fonder syns på Avanza-kundernas topp-fem lista så utgör ju landet en majoritet av innehavet i både global- och teknikfonder som toppar.
Nordnet ser samma mönster
Det bekräftas av Carl-Henrik Söderberg, sparekonom på Nordnet, som ser ett liknande mönster i sin statistik.
”Även om vi inte ser någon renodlad USA-fond på topp 10-listan den här månaden, ska man komma ihåg att amerikanska aktier alltjämt utgör runt 70 procent av ett globalt världsindex”, säger han och tillägger;
”Genom globalfonderna får spararna en stor exponering mot de amerikanska jättarna, vilket säkerligen många velat ha under månaden givet hur starkt tekniksektorn gått”.
Fonderna som säljs
”På säljlistan för maj ser vi en spretig men ändå logisk bild”, skriver Nordnet.
”Det mest slående är att spararna fortsätter att sälja av guld- och ädelmetallfonder tillsammans med traditionella räntealternativ samt blandfonder som erbjuder en blandning av aktier och obligationer”.
”Småbolagsfonder och fastighetsfonder befinner sig återigen i säljtoppen trots att maj varit en positiv månad avkastningsmässigt. Tålamodet eller optimismen om framtiden finns helt enkelt inte riktigt där, utan spararna väljer att fortsätta sälja till fördel för annat”, menar Elin Benjaminsson på Avanza.
Mest köpta fonder Avanza:
- Globalfonder
- Teknikfonder
- Tillväxtmarknadsfonder
- Företagsobligationsfonder
- Blandfonder
Mest sålda fonder Avanza:
- Ädelmetallfonder
- Investmentbolagsfonder
- Småbolagsfonder
- Europafonder
- Fastighetsfonder
Mest köpta fonder Nordnet:
- Nordnet Sverige Index
- Länsförsäkringar Global Index
- Nordnet One Offensiv
- Nordnet One Balanserad
- Spiltan Aktiefond Investmentbolag
Mest sålda fonder Nordnet:
- Lannebo Obligationsfond
- BGF World Gold A2
- Investerum Strategic Value
- Nordea 1 – Latin American Equity SEK
- Danske Invest Horisont Offensiv SA
