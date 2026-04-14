Wall Street-proffs: Så investerar du smartast just nu

Big Tech har haft det tufft i spåren av kriget i Iran (och delvis även dess för innan) och flera analytiker anser att värderingarna nått nivåer som är svåra att ignorera.

Marta Norton, investeringsstrateg på Empower Investments, pekar på att de så kallade ”Magnificent 7”-bolagen sällan varit så billiga i förhållande till S&P 500 som de är i dag. För den som har 10 000 dollar att placera kan en del avsättas åt dessa fundamentalt starka bolag, är rådet på Business Insider som pratat med Wall Street-proffsen.

Därför hissar proffset techjättarna

”Du betalar i princip samma typ av värdering för dessa namn som du skulle göra bara för att få en bred samling av den amerikanska aktiemarknaden”, säger Marta Norton som främst lyfter fram Nvidia, Amazon, Microsoft, Alphabet och Meta mot bakgrund av bolagens AI-exponering.

Krigets påverkan på energiförsörjningen har gjort olja och gas hör till naturliga inslag i en balanserad portfölj för att säkra upp mot fortsatta risker i Hormuzsundet. Detta är också en säkring mot inflation som ofta följer av utbudschocker.

