Erfarna börsexperter på Wall Street guidar hur en summa på 10 000 dollar, drygt 91 500 i svenska kronor, bäst placeras i dessa orostider.
Wall Street-proffs: Så investerar du smartast just nu
Gemensamt för råden är en tydlig dragning åt kvalitet och defensiva strategier, men även en tro på att AI-nervositet och teknologisektorns dipp öppnar för nytt köptillfälle.
Big Tech har haft det tufft i spåren av kriget i Iran (och delvis även dess för innan) och flera analytiker anser att värderingarna nått nivåer som är svåra att ignorera.
Marta Norton, investeringsstrateg på Empower Investments, pekar på att de så kallade ”Magnificent 7”-bolagen sällan varit så billiga i förhållande till S&P 500 som de är i dag. För den som har 10 000 dollar att placera kan en del avsättas åt dessa fundamentalt starka bolag, är rådet på Business Insider som pratat med Wall Street-proffsen.
Därför hissar proffset techjättarna
”Du betalar i princip samma typ av värdering för dessa namn som du skulle göra bara för att få en bred samling av den amerikanska aktiemarknaden”, säger Marta Norton som främst lyfter fram Nvidia, Amazon, Microsoft, Alphabet och Meta mot bakgrund av bolagens AI-exponering.
Krigets påverkan på energiförsörjningen har gjort olja och gas hör till naturliga inslag i en balanserad portfölj för att säkra upp mot fortsatta risker i Hormuzsundet. Detta är också en säkring mot inflation som ofta följer av utbudschocker.
Lyfter fram diversifiering som recept
För den mer försiktige investeraren lyfts internationella utdelningsfonder fram. Stephanie Pierce, biträdande chef för BNY Investments, anser att diversifiering just nu är melodin.
Morgan Stanley väljer att blicka framåt mot en eventuell normalisering. Andrew Pauker, aktiestrateg på Wall Street-banken, råder investerare att fördela sina pengar jämnt mellan sektorerna finans, hälsovård, sällanköpsprodukter och tech med fokus på aktierna i Magnificent 7-gruppen.
Experternas rekommendationer spänner över en bred mix med bas i breda fonder, horisont mot teknik och en defensiv post i energi.
Rabatt i tillväxt och råd om återhållsamhet
Dan Suzuki, senior investeringsstrateg på Schroders, pekar på höga rabatter i aktier i tillväxtmarknader, då dessa bolag har drabbats hårt under Irankriget. Akilleshälen är att värderingarna historiskt sett är låga för tillväxtmarknadsaktier. De handlas i allmänhet till ett mycket lägre pris-vinst-tal jämfört med det breda börsriktmärket S&P 500 på Wall Street.
”Du får något som handlas med en väldigt stor rabatt, men när du tänker på det längre perspektivet finns det många skäl att tro att avkastningen kan vara högre”, säger Suzuki till Business Insider där Stephen Dover, chefsstrateg på Franklin Templeton, rekommenderar en mer konservativ strategi för att allokera 10 000 dollar.
Pengarna bör hållas åt sidan tills en mer uttalad nedgång på aktiemarknaden erbjuder en bättre inträdespunkt, anser han.
