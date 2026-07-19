Volvo Cars kvartalsrapport blev dyster och omsättningen sjunker rejält. Försäljningen i Kina fortsätter att rasa så tillverkaren förlitar sig nu på nya marknader och modeller.
Volvo Cars blickar mot nya marknader och modeller – när försäljningen dyker
Volvo Cars har släpat efter med sina elbilar i Kina ett bra tag nu, redan för ett år sedan kraschade försäljningen.
Den senaste rapporten är heller ingen munter läsning.
Aktien rasar
Volvo Cars-aktien föll kraftigt, med hela 7 procent på Stockholmsbörsen, efter bolagets delårsrapport, där omsättningen minskade med 17 procent.
Det handlar framför allt fortsatt om Kina – där försäljningen sjönk omkring 35 procent och omsättningen föll ännu mer – med 43 procent. Enligt försäljningschefen Erik Severinson är orsaken framför allt den intensiva prispressen på den kinesiska bilmarknaden. Han betonar att Volvo medvetet avstår från att delta i det pågående priskriget, eftersom företaget vill skydda sitt varumärke och sina marginaler i stället för att öka försäljningsvolymerna genom stora rabatter.
Naturlig utveckling för Volvo Cars
Det är en naturlig utveckling menar Severinson.
“Det är ganska medvetet att vi väljer att inte gå med i det priskrig som är i Kina just nu utan försöker skydda vår prispunkt och då går volymen ner”, säger han.
Det är dock inte bara Kina som visar en negativ utveckling för tillverkaren, det sker på samtliga marknader.
Positiva tecken – nya modeller
Trots motgångarna finns positiva signaler.
Försäljningen av laddhybrider ökade med omkring 10 procent jämfört med året innan. Även den amerikanska marknaden visade tecken på återhämtning, där försäljningen steg med cirka 9 procent efter en period av svag utveckling.
Och det är just detta som tillverkaren vill satsa på framöver – marknader som USA där det finns andelar att plocka, enligt Affärsvärlden.
Även nya modeller kommer in i bilden som ett sätt att vända utvecklingen.
I höst rullas 2 nya modeller ut, där Volvo Cars sätter sitt hopp till nya elbilar, liknande EX60 och ES90, för att stärka sin position på en allt tuffare marknad.
Framtiden kan bli ljus, om kunderna välkomnar de nya modellerna lika väl som de gjort med nya EX60 som började levereras i juli, och som är den ”mest lönsamma bilen i Europa som vi tar order på”, enligt Erik Severinson.
“Att vi säljer så mycket bilar innan kunderna ens har sett eller kört den, det trodde vi inte. Det blir en väldigt viktig faktor för oss i senare delen av detta år och under nästa år.”
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