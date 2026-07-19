Volvo Cars blickar mot nya marknader och modeller – när försäljningen dyker

Naturlig utveckling för Volvo Cars

Det är en naturlig utveckling menar Severinson.

“Det är ganska medvetet att vi väljer att inte gå med i det priskrig som är i Kina just nu utan försöker skydda vår prispunkt och då går volymen ner”, säger han.

Det är dock inte bara Kina som visar en negativ utveckling för tillverkaren, det sker på samtliga marknader.

Positiva tecken – nya modeller

Trots motgångarna finns positiva signaler.

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Försäljningen av laddhybrider ökade med omkring 10 procent jämfört med året innan. Även den amerikanska marknaden visade tecken på återhämtning, där försäljningen steg med cirka 9 procent efter en period av svag utveckling.

Och det är just detta som tillverkaren vill satsa på framöver – marknader som USA där det finns andelar att plocka, enligt Affärsvärlden.

Även nya modeller kommer in i bilden som ett sätt att vända utvecklingen.

I höst rullas 2 nya modeller ut, där Volvo Cars sätter sitt hopp till nya elbilar, liknande EX60 och ES90, för att stärka sin position på en allt tuffare marknad.

Volvo presenterade sin nya elbil ES90 förra året. Nu hoppas tillverkaren att två nya elbilsmodeller ska få fart på försäljningen. (Foto: TT)

Framtiden kan bli ljus, om kunderna välkomnar de nya modellerna lika väl som de gjort med nya EX60 som började levereras i juli, och som är den ”mest lönsamma bilen i Europa som vi tar order på”, enligt Erik Severinson.

“Att vi säljer så mycket bilar innan kunderna ens har sett eller kört den, det trodde vi inte. Det blir en väldigt viktig faktor för oss i senare delen av detta år och under nästa år.”

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