Christer Gardell välkomnar SKF:s besked: ”Äntligen”

Christer Gardell applåderar beskedet

Christer Gardell, som står bakom Cevian Capital, uppger att aktivistfonden är en långsiktig ägare i SKF Vertigo.

I SKF (börskurs) har Cevian det senaste halvåret ökat sitt ägande i kullagerjätten till 9,34 procent av kapitalet och 5,94 procent av rösterna.

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Gardell utbrister ett ”äntligen” över att det nu bestämts ett datum för företagets avknoppade fordonsverksamhet.

Från början var det tänkt att noteringen skulle ske under årets första halvår, men dessa planer ändrades med motiveringen att SKF hade ”identifierat möjligheter att snabbare minska kontraktstillverkningen till fordonsverksamheten”, skriver EFN.

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Då gjorde många börsaktörer besvikna

Man utgick från att det beslutet skulle leda till stärkt konkurrenskraft hos båda verksamheterna, och dessutom minska behovet av investeringar för fordonsverksamheten.

Vissa experter höjde samtidigt på ögonbrynen och menade att det snarare rörde sig om dålig tajmning och att avknoppningen var komplicerad. Plus att notan blev dyr, mellan 2,5 och 3 miljarder kronor enligt SKF:s egna uppgifter.

Besvikelsen var stor när noteringen sköts upp, konstaterar Handelsbankens analytiker i artikeln, där det också framgår att uppdelningen av verksamheterna i företaget bedöms få en värdeskapande effekt, även om SKF:s aktie i år redan har stigit med nästan 14 procent.

Hampus Engellau utgår från att avknoppningen kan göra att aktien går upp mer.

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