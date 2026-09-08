Den svenska verkstadsjätten SKF har nu satt ett datum för börsnoteringen av sin avknoppning Vertevo, vilket marknaden applåderar.
Christer Gardell välkomnar SKF:s besked: ”Äntligen”
Den 1 december är planen att kullagerbjässens avknoppade fordonsverksamhet SKF Vertevo ska ta göra börsentré.
En av dem som räknat med att det skulle bli en notering under årets fjärde kvartal är Handelsbankens fordonsanalytiker Hampus Engellau, som uttalar sig för storbankens ekonomikanal EFN:
”Det viktiga är att det blir av. Det är en trovärdighetsfråga från marknadens håll”, säger Engellau.
Att noteringen äger rum så sent på året är av mindre betydelse i sammanhanget, anser han.
SKF:s ordförande: Viktig milstolpe
Det var på måndagen som SKF gick ut med att datumet fastställt för börsintroduktionen av SKF Vertigo på Nasdaq Stockholm.
Nu ska det bara godkännas av bolagsstämman.
”Den föreslagna utdelningen och noteringen av SKF Vertevo markerar ännu en viktig milstolpe i separationen av Automotive-verksamheten. Styrelsen anser att skapandet av två oberoende, fokuserade företag kommer att frigöra den fulla potentialen hos både SKF och SKF Vertevo, och stödja en snabbare lönsam tillväxt och långsiktigt värdeskapande som gynnar kunder, anställda och aktieägare”, säger Hans Stråberg, SKF:s styrelseordförande.
Christer Gardell applåderar beskedet
Christer Gardell, som står bakom Cevian Capital, uppger att aktivistfonden är en långsiktig ägare i SKF Vertigo.
I SKF (börskurs) har Cevian det senaste halvåret ökat sitt ägande i kullagerjätten till 9,34 procent av kapitalet och 5,94 procent av rösterna.
Gardell utbrister ett ”äntligen” över att det nu bestämts ett datum för företagets avknoppade fordonsverksamhet.
Från början var det tänkt att noteringen skulle ske under årets första halvår, men dessa planer ändrades med motiveringen att SKF hade ”identifierat möjligheter att snabbare minska kontraktstillverkningen till fordonsverksamheten”, skriver EFN.
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Då gjorde många börsaktörer besvikna
Man utgick från att det beslutet skulle leda till stärkt konkurrenskraft hos båda verksamheterna, och dessutom minska behovet av investeringar för fordonsverksamheten.
Vissa experter höjde samtidigt på ögonbrynen och menade att det snarare rörde sig om dålig tajmning och att avknoppningen var komplicerad. Plus att notan blev dyr, mellan 2,5 och 3 miljarder kronor enligt SKF:s egna uppgifter.
Besvikelsen var stor när noteringen sköts upp, konstaterar Handelsbankens analytiker i artikeln, där det också framgår att uppdelningen av verksamheterna i företaget bedöms få en värdeskapande effekt, även om SKF:s aktie i år redan har stigit med nästan 14 procent.
Hampus Engellau utgår från att avknoppningen kan göra att aktien går upp mer.
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