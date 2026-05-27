Trump ger Volvo Cars gräddfil – aktien rusar

USA:s handelsdepartement har gett Volvo Cars ”ett specifikt tillstånd” som gör att företaget kan fortsätta importera och sälja uppkopplade bilar på den amerikanska marknaden, berättar företaget i ett pressmeddelande.

Volvo Cars aktie har raketfart

Det här fick aktien att rusa med 9,6 procent i morgonhandeln, rapporterar Bloomberg.

Volvo Cars är, strax efter klockan 10.20, upp med nästan 7 procent och är därmed den aktie som just nu går starkast på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Med undantaget från USA:s handelsdepartement slipper Volvo Cars drabbas av Trump-administrationens förbud mot uppkopplade fordon med kopplingar till Kina, som USA även hotar med strafftullar, däribland en 100-procentig importskatt på elbilar från utlandet.

För Geely och BYD, båda kinesiska elbilstillverkare, har förbudet blockerat deras möjligheter att sälja bilar i USA. Däremot uppges båda bolagen ha stora framgångar på marknaderna både i Kanada och Mexiko.