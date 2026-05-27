Aktien i Volvo Cars går klart bäst på Stockholmsbörsens storbolagslista på onsdagen efter ett upplyftande USA-besked.
Trump ger Volvo Cars gräddfil – aktien rusar
Trump-administrationen har satt stopp för kinesiska bilar med hänsyn till den nationella och ekonomiska säkerheten.
Men Volvo Cars (börskurs) undantas nu från restriktionerna mot Kina, trots att biltillverkaren ägs av kinesiska Geely.
USA:s handelsdepartement har gett Volvo Cars ”ett specifikt tillstånd” som gör att företaget kan fortsätta importera och sälja uppkopplade bilar på den amerikanska marknaden, berättar företaget i ett pressmeddelande.
Volvo Cars aktie har raketfart
Det här fick aktien att rusa med 9,6 procent i morgonhandeln, rapporterar Bloomberg.
Volvo Cars är, strax efter klockan 10.20, upp med nästan 7 procent och är därmed den aktie som just nu går starkast på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.
Med undantaget från USA:s handelsdepartement slipper Volvo Cars drabbas av Trump-administrationens förbud mot uppkopplade fordon med kopplingar till Kina, som USA även hotar med strafftullar, däribland en 100-procentig importskatt på elbilar från utlandet.
För Geely och BYD, båda kinesiska elbilstillverkare, har förbudet blockerat deras möjligheter att sälja bilar i USA. Däremot uppges båda bolagen ha stora framgångar på marknaderna både i Kanada och Mexiko.
Bygger ny Volvofabrik i USA
Volvo Cars bygger å sin sida en fabrik nära Charleston i South Carolina och har investerat 1,3 miljarder dollar i fabriksbygget.
Volvo Cars, som fortfarande har sitt huvudkontor i Sverige, importerar även bilmodeller till USA. Bolagets bästsäljare, el-SUV:ar, monteras sedan förra året i Belgien efter att USA höjt biltullarna.
Det amerikanska förbudet mot uppkopplade fordon och relaterad hårdvaru- och mjukvaruteknik med kopplingar till Kina träder i kraft från och med modellåret 2027.
Bakgrunden är oro för att de moderna bilarnas sensorer och kameror ska samla in data och att informationen sedan överförs trådlöst av hackare eller utländska fiender.
Gäller inte svenska Polestar
Även om Volvo Cars nu fått klartecken att fortsätta sina bilaffärer i USA tycks det inte gälla svenska Polestar, som ägs till majoriteten av Geely och miljardären Li Shufu.
Volvo är dock lättad över beskedet och slår fast bolaget nu kan ”fortsätta sina tillväxtplaner i USA”.
Tidigare har Volvo Cars nygamla vd Håkan Samuelsson sagt till Bloomberg att det vore ”otänkbart” att företaget förbjuds sälja bilar i USA.
