"Vi är inte i en bubbla" – riskkapitalisten som går mot strömmen

Montage som visar en ensam person inuti en bubbla omgiven av människor, som symboliserar debatten om en möjlig AI-bubbla och marknadens flockbeteende.
Riskkapitalisten Marcus Grimeland ser ingen bubbla – till skillnad från många andra investerare som varnar för överhettning. (Foto: Bildmontage/canva)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

AI-febern fortsätter. Men medan flera investerare varnar för att marknaden är överhettad finns det röster som ser något annat.

AI-aktierna har stigit kraftigt det senaste året, och diskussionen om en möjlig bubbla har pågått länge.

Frågan är om historien håller på att upprepa sig, eller om den här gången faktiskt är annorlunda.

En av dem som tror på det senare är en riskkapitalist som menar att AI-boomen inte bygger på spekulation, utan på faktiska resultat.

Varningsflaggor hissade

Experter världen över har länge varnat för att AI-marknaden drivs mer av förväntningar än av faktiska resultat. Likheterna med it-bubblan vid millennieskiftet är svåra att bortse från, då steg teknikaktier till orimliga nivåer innan allt rasade.

Bland de senaste rösterna finns Michael Burry, känd från filmen The Big Short. Han har tagit miljardpositioner mot AI-jättarna Nvidia och Palantir, enligt Business Insider. På X (tidigare Twitter) skrev han nyligen:

“Ibland ser vi bubblor. Ibland finns det något att göra åt det. Ibland är det enda vinnande draget att inte spela”.

Även Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, höjer rösten och är mycket oroad.

“I slutändan … kommer detta inte att bli vackert”, säger hon enligt Dagens PS.

Från svenskt håll varnar Spiltans vd Per H. Börjesson för att AI-aktierna rusat för snabbt och jämför situationen med it-bubblan år 2000. Samtidigt ser Bank of Englands chef Andrew Bailey tecken på djupare problem och kallar marknadens varningssignaler för ”kanariefåglar i kolgruvan”.

Andrew Bailey, chef på Bank of England.
Andrew Bailey, chef på Bank of England. (Foto: Jordan Pettitt/AP/TT)

Tror inte på en bubbla

Men alla ser inte mörka moln på himlen. Marcus Grimeland, grundare av riskkapitalbolaget Antler, håller inte med. I CNBC:s podcast Beyond the Valley säger han att AI-boomen är något helt annat.

“Jag tror definitivt inte att vi befinner oss i en bubbla”, säger Grimeland.

Han beskriver utvecklingen som ”på riktigt” och menar att både företag och konsumenter anammat AI i en takt som saknar motstycke.

“100 procent av mina sökningar för ett år sedan var på Google. Nu är det förmodligen 20 procent”, säger han.

“Verkliga intäkter bakom”

Till skillnad från dotcom-eran finns det i dag faktiska intäkter bakom hypen, enligt Grimeland. OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, nådde 10 miljarder dollar i årliga återkommande intäkter (ARR) redan i juni, rapporterar CNBC.

Han pekar också på att företagen investerar snabbare än tidigare, utan den tvekan som ofta bromsat teknikutveckling. Antler har själv satsat på AI-bolaget Lovable, som nådde 100 miljoner dollar i återkommande intäkter på åtta månader.

”Det som skiljer detta lite från en bubbla, och gör det väldigt annorlunda från dotcom, är att det finns verkliga intäkter bakom mycket av denna tillväxt”, säger Grimeland.

För honom handlar AI-boomen inte om luftslott, utan om ett teknikskifte som bara har börjat.

AIBubblaOpenAI
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

