"Vi är inte i en bubbla" – riskkapitalisten som går mot strömmen

AI-aktierna har stigit kraftigt det senaste året, och diskussionen om en möjlig bubbla har pågått länge.

Frågan är om historien håller på att upprepa sig, eller om den här gången faktiskt är annorlunda.

En av dem som tror på det senare är en riskkapitalist som menar att AI-boomen inte bygger på spekulation, utan på faktiska resultat.

Varningsflaggor hissade

Experter världen över har länge varnat för att AI-marknaden drivs mer av förväntningar än av faktiska resultat. Likheterna med it-bubblan vid millennieskiftet är svåra att bortse från, då steg teknikaktier till orimliga nivåer innan allt rasade.

Bland de senaste rösterna finns Michael Burry, känd från filmen The Big Short. Han har tagit miljardpositioner mot AI-jättarna Nvidia och Palantir, enligt Business Insider. På X (tidigare Twitter) skrev han nyligen:

“Ibland ser vi bubblor. Ibland finns det något att göra åt det. Ibland är det enda vinnande draget att inte spela”.

Även Lisa Shalett, investeringschef på Morgan Stanley Wealth Management, höjer rösten och är mycket oroad.

“I slutändan … kommer detta inte att bli vackert”, säger hon enligt Dagens PS.

Från svenskt håll varnar Spiltans vd Per H. Börjesson för att AI-aktierna rusat för snabbt och jämför situationen med it-bubblan år 2000. Samtidigt ser Bank of Englands chef Andrew Bailey tecken på djupare problem och kallar marknadens varningssignaler för ”kanariefåglar i kolgruvan”.

Andrew Bailey, chef på Bank of England. (Foto: Jordan Pettitt/AP/TT)

