"Big Short"-investeraren gör det igen – varnar för AI-bubbla

Michael Burry, mest känd från filmen The Big Short, går återigen mot marknaden. Hans hedgefond Scion Asset Management har tagit stora positioner mot två av årets mest omtalade aktier: Nvidia och Palantir.

Miljardbet mot AI-jättarna

Burry blev världskändis efter Hollywoodfilmen The Big Short, där han porträtterades efter att ha förutspått och tjänat stora pengar på kollapsen av de så kallade subprime-lånen – kraschen som fick Lehman Brothers på fall och utlöste finanskrisen 2008.

Nu upprepar han mönstret. Enligt Business Insider visar Scions senaste anmälan till amerikanska finansmyndigheter att fonden köpt säljoptioner motsvarande 1 miljon Nvidia-aktier till ett värde av cirka 186,6 miljoner dollar, och 5 miljoner Palantir-aktier till ett värde av omkring 912 miljoner dollar.

Säljoptionerna, som ger avkastning när aktiekurser faller, tyder på att Burry tror att AI-boomen är överhettad.

Nvidia, som tillverkar chip för artificiell intelligens, har stigit med 54 procent i år och är världens första företag med ett börsvärde på 5 biljoner dollar, skriver Business Insider. Palantir, som arbetar med AI-baserad dataanalys, har rusat 174 procent hittills i år.

