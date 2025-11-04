Dagens PS
"Big Short"-investeraren gör det igen – varnar för AI-bubbla

Michael Burry
Michael Burry satsar mot AI-bolagen Nvidia och Palantir.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Michael Burry har tagit miljardpositioner mot AI-bolagen Nvidia och Palantir – och varnar för att en ny bubbla kan vara på väg att bildas, rapporterar Business Insider.

Michael Burry, mest känd från filmen The Big Short, går återigen mot marknaden. Hans hedgefond Scion Asset Management har tagit stora positioner mot två av årets mest omtalade aktier: Nvidia och Palantir.

Miljardbet mot AI-jättarna

Burry blev världskändis efter Hollywoodfilmen The Big Short, där han porträtterades efter att ha förutspått och tjänat stora pengar på kollapsen av de så kallade subprime-lånen – kraschen som fick Lehman Brothers på fall och utlöste finanskrisen 2008.

Nu upprepar han mönstret. Enligt Business Insider visar Scions senaste anmälan till amerikanska finansmyndigheter att fonden köpt säljoptioner motsvarande 1 miljon Nvidia-aktier till ett värde av cirka 186,6 miljoner dollar, och 5 miljoner Palantir-aktier till ett värde av omkring 912 miljoner dollar.

Säljoptionerna, som ger avkastning när aktiekurser faller, tyder på att Burry tror att AI-boomen är överhettad.

Nvidia, som tillverkar chip för artificiell intelligens, har stigit med 54 procent i år och är världens första företag med ett börsvärde på 5 biljoner dollar, skriver Business Insider. Palantir, som arbetar med AI-baserad dataanalys, har rusat 174 procent hittills i år.

Varnar på X

Burry bröt nyligen en lång tystnad på X (tidigare Twitter) för att publicera ett inlägg där han antydde att marknaden befinner sig i bubbelterritorium:

“Ibland ser vi bubblor. Ibland finns det något att göra åt det. Ibland är det enda vinnande draget att inte spela”.

Samtidigt visar Scions rapport nya positioner i mer traditionella sektorer. Fonden har tagit köpoptioner på Halliburton och Pfizer samt ägt aktier i Lululemon, Bruker, Molina Healthcare och SLM Corp (Sallie Mae).

Enligt Business Insider hade Scion åtta positioner i slutet av september, ned från femton i juni. Rapporten kommer i ett läge där S&P 500 och Nasdaq 100 handlas nära rekordnivåer, och där allt fler investerare ifrågasätter om AI-rallyt håller på att skapa nästa stora bubbla.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

