AI-karusellen går runt mellan techjättarna

Amazon tecknar ett avtal värt 38 miljarder dollar med OpenAI för AI-kapacitet via AWS – och AI-karusellen snurrar vidare mellan techjättarna.
Amazon tecknar ett avtal värt 38 miljarder dollar med OpenAI för AI-kapacitet via AWS – och AI-karusellen snurrar vidare mellan techjättarna. (Foto: Canva)
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

De byter chip, moln och miljarder mellan varandra. Amazons nya jätteavtal med OpenAI visar hur AI-marknaden blivit en snurrande karusell där techgiganterna turas om att driva varandras framgångar – och risker.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Amazon-aktien steg runt 5 procent på måndagsförmiddagen efter beskedet om ett nytt samarbete med OpenAI.

Affären, värd 38 miljarder dollar, ger ChatGPT-utvecklaren tillgång till hundratusentals Nvidia-chip via Amazons molnplattform AWS.

Techjättar på rundgång

Enligt AP gör avtalet det möjligt för OpenAI att köra sina AI-system på Amazons molntjänster och använda hundratusentals av Nvidias specialiserade AI-chip genom AWS. OpenAI kommer omedelbart att börja använda infrastrukturen, med full kapacitet planerad före slutet av 2026 och möjlighet att utöka ytterligare till 2027.

För Amazon innebär affären en förstärkt position inom moln- och AI-infrastruktur, medan OpenAI säkrar datorkraften som krävs för att skala sina modeller.

Men avtalet är bara ett varv i AI-karusellen. OpenAI har redan tecknat miljardavtal med Oracle och CoreWeave, samt samarbeten med Broadcom, AMD och Nvidia, och nu även med Amazon, enligt Yahoo Finance.

Samtidigt har Microsoft så sent som i förra veckan gått in som storägare i OpenAI med en ägarandel på 27 procent, värderad till cirka 135 miljarder dollar, rapporterar Realtid.

Avtalet ger Microsoft rätt att använda OpenAI:s modeller till 2032 och omfattar även en omstrukturering där bolaget blir ett public benefit corporation, en bolagsform som gör det möjligt att ta in nytt kapital och på sikt börsnoteras. Enligt Reuters kan värderingen landa runt 1 biljon dollar.

Samtidigt rapporterade Amazon ett starkt tredje kvartal som tog aktien till all time high, och AWS uppger att ett stort AI-datacenterprojekt är klart för att leverera en miljon specialbyggda chip till OpenAI-rivalen Anthropic före slutet av 2025.

Bubbelvarning i AI-racet

AI
Kan AI-bubblan spricka? (Foto: Canva)

Yahoo Finance uppger att OpenAI:s kostnader väntas passera 1 biljon dollar innan decenniet är slut, långt över bolagets nuvarande intäkter. Det har väckt oro för att AI-marknaden snurrar snabbare än den kan bära sig själv, när samma bolag köper molnkapacitet, chip och tjänster av varandra.

Ekonomiprofilen Per H Börjesson, vd för Spiltan Invest, varnar för att många av de bolag som nu lägger miljarders miljarder på AI utan större intäkter “kommer säkert att få problem” – och jämför utvecklingen med it-bubblan vid millennieskiftet, enligt Dagens PS.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

