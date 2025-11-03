AI-karusellen går runt mellan techjättarna

Amazon-aktien steg runt 5 procent på måndagsförmiddagen efter beskedet om ett nytt samarbete med OpenAI.

Affären, värd 38 miljarder dollar, ger ChatGPT-utvecklaren tillgång till hundratusentals Nvidia-chip via Amazons molnplattform AWS.

Techjättar på rundgång

Enligt AP gör avtalet det möjligt för OpenAI att köra sina AI-system på Amazons molntjänster och använda hundratusentals av Nvidias specialiserade AI-chip genom AWS. OpenAI kommer omedelbart att börja använda infrastrukturen, med full kapacitet planerad före slutet av 2026 och möjlighet att utöka ytterligare till 2027.

För Amazon innebär affären en förstärkt position inom moln- och AI-infrastruktur, medan OpenAI säkrar datorkraften som krävs för att skala sina modeller.

Men avtalet är bara ett varv i AI-karusellen. OpenAI har redan tecknat miljardavtal med Oracle och CoreWeave, samt samarbeten med Broadcom, AMD och Nvidia, och nu även med Amazon, enligt Yahoo Finance.