De byter chip, moln och miljarder mellan varandra. Amazons nya jätteavtal med OpenAI visar hur AI-marknaden blivit en snurrande karusell där techgiganterna turas om att driva varandras framgångar – och risker.
AI-karusellen går runt mellan techjättarna
Mest läst i kategorin
Buffett lämnar Berkshire – nu växer oron
Det är slutet på en lång era. Om bara två månader lämnar Warren Buffett rollen som vd för Berkshire Hathaway – bolaget han förvandlat till ett imperium under nästan 60 år. Nu växer oron. Sedan Buffetts besked i maj om att han ska kliva av har Berkshire Hathaways B-aktier fallit med omkring 11,5 procent. Vid …
Förutsåg finanskrisen – varnar för ny bubbla: "Spela inte"
Michael Burry förutsåg den amerikanska bostadskrisen 2008, som ledde till finanskrisen som fick efterskalv i hela världen. Nu varnar han för en ny krasch, i det första inlägget på X, tidigare Twitter, på två år. Michael Burry blev känd för att ha förutspått finanskrisen 2008-2009, något som populariserades genom storfilmen The Big Short där Burry …
Elon Musks rekordlön på 1 000 miljarder dollar: Hotar lämna Tesla
Elon Musk kan lämna Tesla om han inte får sitt ersättningspaket på 1 000 miljarder dollar. Nu uppmanas aktieägarna att rösta för jättelönen. Teslas styrelseordförande Robyn Denholm vädjar till aktieägarna att godkänna Elon Musks nya ersättningspaket – ett upplägg som kan kosta företaget upp till 1 000 miljarder dollar. Om planen röstas ned riskerar bolaget …
Nu avgörs det om Trumps tullar är olagliga
Högsta domstolen i USA avhandlar fallet och i ena ringhörnan står småföretag och en grupp stater och i den andra Trumps administration. BBC skriver att det som nu ”kan bli den hittills största striden i Donald Trumps handelskrig” inleds. På onsdag startar processen i USA:s högsta domstol och om småföretagen och gruppen stater som driver …
"Wall Street missar nästa krasch"
De bästa analytikerna kanske varnar för en börskrasch – men räkna inte med att de ska säga när den kommer. Ett tufft besked från Wall Street. Man kan naturligtvis ha kontakt med högre makt eller åtminstone gudomlig inspiration. Om man saknar det? Då är det bästa man kan hoppas på att hinna korrigera tidigt och …
Amazon-aktien steg runt 5 procent på måndagsförmiddagen efter beskedet om ett nytt samarbete med OpenAI.
Affären, värd 38 miljarder dollar, ger ChatGPT-utvecklaren tillgång till hundratusentals Nvidia-chip via Amazons molnplattform AWS.
Missa inte: Amerikanska kapitaljätten som ruskar om Stockholmsbörsen. Dagens PS
Techjättar på rundgång
Enligt AP gör avtalet det möjligt för OpenAI att köra sina AI-system på Amazons molntjänster och använda hundratusentals av Nvidias specialiserade AI-chip genom AWS. OpenAI kommer omedelbart att börja använda infrastrukturen, med full kapacitet planerad före slutet av 2026 och möjlighet att utöka ytterligare till 2027.
För Amazon innebär affären en förstärkt position inom moln- och AI-infrastruktur, medan OpenAI säkrar datorkraften som krävs för att skala sina modeller.
Men avtalet är bara ett varv i AI-karusellen. OpenAI har redan tecknat miljardavtal med Oracle och CoreWeave, samt samarbeten med Broadcom, AMD och Nvidia, och nu även med Amazon, enligt Yahoo Finance.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Nästa steg börsen
Samtidigt har Microsoft så sent som i förra veckan gått in som storägare i OpenAI med en ägarandel på 27 procent, värderad till cirka 135 miljarder dollar, rapporterar Realtid.
Avtalet ger Microsoft rätt att använda OpenAI:s modeller till 2032 och omfattar även en omstrukturering där bolaget blir ett public benefit corporation, en bolagsform som gör det möjligt att ta in nytt kapital och på sikt börsnoteras. Enligt Reuters kan värderingen landa runt 1 biljon dollar.
Samtidigt rapporterade Amazon ett starkt tredje kvartal som tog aktien till all time high, och AWS uppger att ett stort AI-datacenterprojekt är klart för att leverera en miljon specialbyggda chip till OpenAI-rivalen Anthropic före slutet av 2025.
Bubbelvarning i AI-racet
Yahoo Finance uppger att OpenAI:s kostnader väntas passera 1 biljon dollar innan decenniet är slut, långt över bolagets nuvarande intäkter. Det har väckt oro för att AI-marknaden snurrar snabbare än den kan bära sig själv, när samma bolag köper molnkapacitet, chip och tjänster av varandra.
Ekonomiprofilen Per H Börjesson, vd för Spiltan Invest, varnar för att många av de bolag som nu lägger miljarders miljarder på AI utan större intäkter “kommer säkert att få problem” – och jämför utvecklingen med it-bubblan vid millennieskiftet, enligt Dagens PS.
Läs även: Chipjätten slår nytt rekord: “Efterfrågan är hejdlös”. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Kriminella nätverk – kraftig ökning av välfärdsbrott
Det sker nu en kraftig ökning av välfärdsbrott där kriminella nätverk riktar in sig direkt mot statens och kommunernas offentliga system. Ökningen hotar välfärden både i Sverige och Norge. Kriminella nätverk riktar in sig direkt mot de offentliga systemen. En PwC-rapport från i somras uppger att tre av fyra regioner och nästan var tredje kommun …
Världens bästa hotell 2025 ligger i Hongkong – och utsikten är galen
När The World’s 50 Best Hotels korade årets första plats inom hotell i London gick toppplatsen till Rosewood Hong Kong – en 65 våningar hög skyskrapa vid Kowloon-vattnet med lika mycket känsla som kvadratmeter. ”Vi är chockade men lyckliga”, sa hotellets marknadschef Angus Pitkethley från scenen i London enligt CNN. ”Det här handlar om kärlek …
Svenska forskare: Linserna som ska rädda oss
Det finns linser på Kanarieöarna som odlats där i nästan 2 000 år. Nu kan de bli viktiga när vi ska anpassa oss till ett allt varmare klimat. De linser som i dag odlas på Kanarieöarna har en historia på platsen vilken sträcker sig nästan 2?000 år tillbaka i tiden. Det visar den första genetiska studien …
USA höjer avgifterna – att resa in blir dyrare än någonsin
Om du planerar en resa till USA i höst kan det vara läge att boka innan månadsskiftet. För den som reser in med ESTA – det elektroniska systemet som gör att svenskar och andra från så kallade ‘Visa Waiver-länder’ slipper söka visum – nästan dubblas avgiften den 30 september. Nya avgifter för ESTA och gränspassage …
AI-karusellen går runt mellan techjättarna
De byter chip, moln och miljarder mellan varandra. Amazons nya jätteavtal med OpenAI visar hur AI-marknaden blivit en snurrande karusell där techgiganterna turas om att driva varandras framgångar – och risker. Amazon-aktien steg runt 5 procent på måndagsförmiddagen efter beskedet om ett nytt samarbete med OpenAI. Affären, värd 38 miljarder dollar, ger ChatGPT-utvecklaren tillgång till …