Oljefonden nobbar Musks megaersättning

Norges statliga oljefond, världens största, har meddelat att den kommer att rösta emot Tesla-vd:n Elon Musks föreslagna megaersättning vid årsstämman den 6 november.

Förslaget, som gäller aktier värda upp till 1 biljon dollar under en tioårsperiod, beskrivs som troligen det största vd-avtalet någonsin. Kritiker har kallat planen överdriven, medan Teslas styrelse uppmanat aktieägarna att rösta ja.

Oro för storleken

“Även om vi uppskattar det betydande värde som skapats under Mr. Musks visionära ledarskap, är vi oroade över tilldelningens totala storlek, utspädningen och bristen på minskning av risken för nyckelpersoner – i linje med vår syn på chefsersättning”, skriver Norges Bank Investment Management på sin webbplats, enligt Reuters.

Oljefonden är Teslas sjunde största ägare med en andel på 1,12 procent, motsvarande cirka 17 miljarder dollar. Beskedet gör fonden till den största externa investeraren som hittills offentliggjort sin röst.