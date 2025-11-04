Dagens PS
Oljefonden nobbar Musks megaersättning

Tesla-vd:n Elon Musk nobben från Norges oljefond inför omröstningen om sitt nya ersättningspaket.
Tesla-vd:n Elon Musk nobben från Norges oljefond inför omröstningen om sitt nya ersättningspaket. (Foto: AP/Evan Vucci/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 04 nov. 2025Publicerad: 04 nov. 2025

Norges oljefond går emot Elon Musk inför Teslas årsstämma – och säger nej till hans senaste lönepaket.

Norges statliga oljefond, världens största, har meddelat att den kommer att rösta emot Tesla-vd:n Elon Musks föreslagna megaersättning vid årsstämman den 6 november.

Förslaget, som gäller aktier värda upp till 1 biljon dollar under en tioårsperiod, beskrivs som troligen det största vd-avtalet någonsin. Kritiker har kallat planen överdriven, medan Teslas styrelse uppmanat aktieägarna att rösta ja.

Missa inte: Säljraset fortsätter för Tesla i Sverige – nu dras aktien med. Dagens PS

Oro för storleken

“Även om vi uppskattar det betydande värde som skapats under Mr. Musks visionära ledarskap, är vi oroade över tilldelningens totala storlek, utspädningen och bristen på minskning av risken för nyckelpersoner – i linje med vår syn på chefsersättning”, skriver Norges Bank Investment Management på sin webbplats, enligt Reuters.

Oljefonden är Teslas sjunde största ägare med en andel på 1,12 procent, motsvarande cirka 17 miljarder dollar. Beskedet gör fonden till den största externa investeraren som hittills offentliggjort sin röst.

Splittrade ägare

Baron Capital, den näst största investeraren som redovisat sin ståndpunkt, meddelade tidigare att de kommer att stödja Musks lönepaket. Teslas största institutionella ägare BlackRock, Vanguard och State Street, har ännu inte avslöjat sina planer.

Teslas styrelse driver på för ett godkännande och har enligt Reuters varnat för att Musk kan lämna bolaget som vd om planen röstas ned.

Även om paketet kan ge Musk aktier värda upp till 1 biljon dollar, skulle det faktiska värdet vid tilldelning vara något lägre, omkring 878 miljarder dollar, enligt en analys.

Tidigare nej

Oljefonden röstade även nej till Musks tidigare ersättningsplan, som investerarna godkände på nytt förra året, även om rättsliga prövningar fortfarande pågår.

I januari i år rapporterade E24 och Fortune om sms mellan Musk och oljefondens vd Nicolai Tangen, där Tesla-chefen enligt uppgifterna tackade nej till en middag efter att fonden röstat emot hans lönepaket – och kallade Tangen en ”farlig politiker”.

Enligt de publicerade meddelandena ska Musk även ha uttryckt irritation över att Tangen, som chef för en statlig fond, inte kunde hålla kommunikationen privat. Händelsen blev uppmärksammad i norsk press och tolkades som ytterligare ett tecken på det frostiga förhållandet mellan Tesla-toppen och oljefonden.

Läs även: Norska oljefonden nära tung investering i framtidslandet. Dagens PS

InvesterareNorgeNorska oljefondenTesla
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

