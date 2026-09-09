Nytt initiativ: Här ska regeringen bekämpa orättvisor

”Har aldrig erkänt klasskillnader”

”För miljontals människor i det här landet är tillhörigheten till arbetarklassen en lika stor del av deras identitet och deras livsmöjligheter som deras etnicitet eller kön. Parlamentet har aldrig riktigt erkänt detta”, säger en regeringskälla hos The Times.

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”Att minska ojämlikheten är en viktig del av regeringens agenda, och klassfrågan kommer nu med rätta att stå i centrum för det arbetet.”

En av enhetens tidiga prioriteringar väntas bli att införa en socioekonomisk skyldighet.

Den kommer att juridiskt ålägga offentliga organ att, när de fattar beslut om exempelvis transporter, samhällsservice och budgetar, överväga hur de kan förbättra levnadsvillkoren för familjer med låga inkomster.

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Union Jack på parad – men brittiska klasskillnader betyder lika mycket i dag som förr. Nu ska orättvisor bekämpas i ett nytt regeringsuppdrag. (Foto: Kin Cheung /AP-TT)

”Klass betyder lika mycket i dag”

En källa inom regeringen uppgav att den nya enheten ska fungera som ett kompetenscentrum för dataanalys rörande klass, socioekonomisk bakgrund, offentlig service och resultat.

Lee Elliot Major, professor i social rörlighet vid University of Exeter, välkomnar den nya enheten och menar att Storbritannien står inför en ny ”klassutmaning”.

”Löftet om att hårt arbete kan ge ett drägligt liv, en trygg anställning, en bostad och bättre framtidsutsikter för barnen håller på att gå förlorat för allt fler av oss. Det är därför rätt av regeringen att sätta klass och social rörlighet i centrum, men detta måste vara ett långsiktigt uppdrag med verkligt stöd och oberoende”, säger Lee Elliot Major hos The Times.

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”Vi ser en växande klyfta mellan en liten, avskärmad elit – skyddad av rikedom och privilegier – och alla andra, som möter alltmer osäkra framtidsutsikter.”

”De gamla begreppen arbetarklass, medelklass och överklass ger inte längre hela bilden. Men klass spelar fortfarande en lika stor roll som tidigare”, avslutar han.

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