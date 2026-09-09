Nu ska klasskillnader jämställas med ras och kön – och myndigheterna ska få en skyldighet att bekämpa orättvisor.
Nytt initiativ: Här ska regeringen bekämpa orättvisor
Det är jämställdhetsministern i Storbritannien, Bridget Phillipson, som nu tar sikte på de klasskillnader som drabbar den brittiska arbetarklassen.
Ministern ska inrätta en enhet som jämställer klass med etnicitet och kön och då införa en ”socioekonomisk skyldighet” för offentliga organ.
Det är första gången som regeringen jämställer klass med kön, etnicitet och funktionsnedsättning, som en del av en omfattande översyn av det brittiska arbetet för jämställdhet.
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Första enheten i sitt slag
En särskild enhet ska få uppdraget att förbättra förutsättningarna för den brittiska arbetarklassen.
Det sägs vara den första gången en regering inrättar en dedikerad grupp för att minska klassrelaterad ojämlikhet och diskriminering.
Enheten ska arbeta parallellt med liknande enheter som hanterar frågor kring etnicitet, kön, hbtq-rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skriver The Times.
”Har aldrig erkänt klasskillnader”
”För miljontals människor i det här landet är tillhörigheten till arbetarklassen en lika stor del av deras identitet och deras livsmöjligheter som deras etnicitet eller kön. Parlamentet har aldrig riktigt erkänt detta”, säger en regeringskälla hos The Times.
”Att minska ojämlikheten är en viktig del av regeringens agenda, och klassfrågan kommer nu med rätta att stå i centrum för det arbetet.”
En av enhetens tidiga prioriteringar väntas bli att införa en socioekonomisk skyldighet.
Den kommer att juridiskt ålägga offentliga organ att, när de fattar beslut om exempelvis transporter, samhällsservice och budgetar, överväga hur de kan förbättra levnadsvillkoren för familjer med låga inkomster.
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”Klass betyder lika mycket i dag”
En källa inom regeringen uppgav att den nya enheten ska fungera som ett kompetenscentrum för dataanalys rörande klass, socioekonomisk bakgrund, offentlig service och resultat.
Lee Elliot Major, professor i social rörlighet vid University of Exeter, välkomnar den nya enheten och menar att Storbritannien står inför en ny ”klassutmaning”.
”Löftet om att hårt arbete kan ge ett drägligt liv, en trygg anställning, en bostad och bättre framtidsutsikter för barnen håller på att gå förlorat för allt fler av oss. Det är därför rätt av regeringen att sätta klass och social rörlighet i centrum, men detta måste vara ett långsiktigt uppdrag med verkligt stöd och oberoende”, säger Lee Elliot Major hos The Times.
”Vi ser en växande klyfta mellan en liten, avskärmad elit – skyddad av rikedom och privilegier – och alla andra, som möter alltmer osäkra framtidsutsikter.”
”De gamla begreppen arbetarklass, medelklass och överklass ger inte längre hela bilden. Men klass spelar fortfarande en lika stor roll som tidigare”, avslutar han.