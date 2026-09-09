Kopparpriset på ny rekordnivå – igen

Det innebär rekordnoteringar två dagar i rad för metallen, efter att prisnivån nått 14 533 dollar per ton under måndagen.

Kopparpriset har nu stigit med cirka 17 procent i år, en uppgång som främst drivs av att man räknar med en långsiktig obalans mellan ökande efterfrågan och begränsat utbud.

Parallellt förstärks uppgången av allt fler tecken på brist på koppar på kort sikt. Det handlar om produktionsstörningar vid några av världens största gruvor väcker oro för att utbudsbristen kan komma tidigare än väntat, skriver Mining.

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Risk att produktionen minskar

Enligt preliminära siffror från International Copper Study Group, som offentliggjordes i augusti, sjönk den globala kopparproduktionen i gruvorna med 1,1 procent första halvåret 2026, sedan produktionen minskat kraftigt i flera stora producentländer.

Det innebär en risk för att den globala kopparproduktionen minskar på årsbasis om inte produktionen återhämtar sig andra halvåret. Det vore i så fall första gången sedan 2017 som produktionen minskar.

Utmaningarna kring utbudet sammanfaller med en väntat kraftig ökning av efterfrågan på lång sikt. Den drivs av elektrifiering, förnybar energi, elnät och utbyggnaden av datacenter.

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