Kopparpriset stiger till ännu en ny rekordnivå. Oro för utbudet och farhågor för amerikanska tullar fortsätter driva upp priset.
Kopparpriset på ny rekordnivå – igen
Terminspriset för koppar med tre månaders leveranstid på London Metal Exchange, LME, steg för fjärde dagen i rad och nådde tisdag en historisk toppnotering på 14 635 dollar per ton.
Det innebär rekordnoteringar två dagar i rad för metallen, efter att prisnivån nått 14 533 dollar per ton under måndagen.
Kopparpriset har nu stigit med cirka 17 procent i år, en uppgång som främst drivs av att man räknar med en långsiktig obalans mellan ökande efterfrågan och begränsat utbud.
Parallellt förstärks uppgången av allt fler tecken på brist på koppar på kort sikt. Det handlar om produktionsstörningar vid några av världens största gruvor väcker oro för att utbudsbristen kan komma tidigare än väntat, skriver Mining.
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Risk att produktionen minskar
Enligt preliminära siffror från International Copper Study Group, som offentliggjordes i augusti, sjönk den globala kopparproduktionen i gruvorna med 1,1 procent första halvåret 2026, sedan produktionen minskat kraftigt i flera stora producentländer.
Det innebär en risk för att den globala kopparproduktionen minskar på årsbasis om inte produktionen återhämtar sig andra halvåret. Det vore i så fall första gången sedan 2017 som produktionen minskar.
Utmaningarna kring utbudet sammanfaller med en väntat kraftig ökning av efterfrågan på lång sikt. Den drivs av elektrifiering, förnybar energi, elnät och utbyggnaden av datacenter.
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Kraftigt ökad efterfrågan
BHP Group räknar med att efterfrågan kommer att öka från cirka 34 miljoner ton per år 2026 till över 50 miljoner vid mitten av århundradet.
För att ytterligare sätta press på marknaden kortsiktigt oroas den av ett nära amerikanskt beslut om tullar på raffinerad koppar.
Spekulationerna kring eventuella tullar har redan lett till stora inflöden av raffinerad metall till USA, vilket tömt lagren vid anläggningar på andra håll.
Dessa flöden bidrog till en kraftig marknadsansträngning förra månaden och har hållit terminskurvan för koppar i en brant ”backwardation”, alltså en marknadsstruktur där priser för leverans på kort sikt ligger över priser för kontrakt med senare leveransdatum.
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”15 000 dollar innan nyår”
Det är ett marknadsläge som normalt signalerar ett underdimensionerat utbud på kort sikt.
Kortsiktigt väntas dessutom efterfrågan i Kina, störst i världen på att konsumera koppar, öka när landet går in i sin traditionella högsäsong för tillverkningsindustrin.
Lagren vid Shanghai Futures Exchange sjönk förra veckan till sin lägsta nivå sedan inledningen av 2024, enligt Bloomberg.
”Det borde vara lätt för kopparpriset att nå 15 000 US-dollar”, säger Jia Zheng från Suzhou Chuangyuan Harmon-Win Capital Management hos Bloomberg.
Även Citigroups Tom Mulqueen räknar med ett kopparpris som når 15 000 dollar före nyår.