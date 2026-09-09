70 procent förlorar pengar på trenden: "Äter din lunch"

1 000 miljarder dollar 2030

Kiplinger konstaterar att marknaden väntas överstiga 240 miljarder dollar i handelsvolym under året och nå 1 000 miljarder dollar till 2030.

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Plattformarna försöker nu bredda sig från sin traditionellt unga målgrupp, till äldre som har mer pengar.

”Företagen vill driva detta så långt det går. De behöver expandera, och varför skulle de inte rikta in sig på personer med mer disponibel inkomst och tid?”, säger analytikern Barry Jonas, senior aktieanalytiker inom spelbranschen på Truist Securities till Kiplinger.

Träffsäkra odds

Problemet är inte nödvändigtvis att prediktionsmarknader är dåliga på att förutsäga framtiden.

Snarare tvärtom. Priserna kan ofta vara förvånansvärt träffsäkra. Ett kontrakt som handlas för 80 cent signalerar ungefär 80 procents sannolikhet för att händelsen inträffar.

Men för en vanliga användare är det är svårt att tjäna pengar på en marknad som redan har gjort informationen till ett pris. Då krävs ett informationsövertag – eller bättre analys, snabbare handel och mer avancerade modeller än konkurrenterna.

Det är där oddsen är emot dig.

Wall Street Journal beskriver hur sofistikerade professionella aktörer och handelsfirmor konkurrerar med vanliga användare. Dessa aktörer kan ha tillgång till stora mängder data, avancerade modeller och automatiserade handelssystem.

De stora spelarna är valar – och de små är fiskar som får marknaden att snurra.

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Sämre än spelautomater i Las Vegas

En akademisk studie av Pat Akey (ESSEC Business School), Vincent Grégoire (HEC Montréal), Nicolas Harvie och Charles Martineau (University of Toronto) från i våras visar liknande siffror. 70 procent förlorar, 67-77 procent av vinsterna går till 1 procent av spelarna. 0,1 procent av spelarna tar hand om hälften av pengarna.

Särskilt dåligt går det för småsparare som satsar pengar på att osannolika händelser ska ske, där spelarna tenderar att överskatta sannolikheten med så mycket som 11 procent – i snitt.

Det innebär sämre odds än de flesta spelautomater i Las Vegas, enligt forskning från University of Nevada.

”Problemet för vanliga spelare är inte att marknaden har fel. Problemet är att priserna redan är korrekta, vilket innebär att du behöver verklig insikt som andra saknar för att kunna överträffa marknaden”, skriver WSJ.

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