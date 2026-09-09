Prediktionsmarknader säljs in som börsliknande handel för den som tror sig kunna läsa politik och ekonomi. Men 70 procent förlorar pengar.
70 procent förlorar pengar på trenden: "Äter din lunch"
Vem som vinner ett visst val, när ett visst krig ska ta slut eller börja, vilken kändis som ska dö, vad det blir för väder nästa vecka eller egentligen vad som helst annat. Det går att satsa pengar på det mesta nu för tiden, via de så kallade prediktionsmarknaderna (prediction markets) och kryptovalutor.
Det är en slags hybrid av kasinot och börsen. Vadslagningen liknar ett spelbolags, men marknaden ser ut som finansiella marknader, där spelarna själva sätter oddsen genom tillgång och efterfrågan. Man köper och säljer kontrakt, ser priser röra sig och kan bygga strategier kring politiska eller ekonomiska händelser.
Plattformarna, där de mest populära globalt är Polymarket och Kalshi, spelar en passiv roll, men tar förstås ut sin andel. Och jobbar hårt med marknadsföring för att få in nya spelare.
”Vanliga spelare blöder pengar”
En analys gjord av Wall Street Journal av 1,6 miljoner Polymarket-konton som varit aktiva sedan november 2022 visar att mer än 70 procent har förlorat pengar. Ett fåtal konton, 0,1 procent, tar hem 67 procent av alla vinster – motsvarande nästan 500 miljoner dollar.
Det innebär att färre än 2 000 konton stod för merparten av vinsterna i analysen.
Den typiska användaren förlorade däremot mellan 1 och 100 dollar. För den tiondel som förlorade mest var den genomsnittliga förlusten omkring 4 000 dollar.
”Vanliga spelare blöder pengar medan ett fåtal sofistikerade proffs – däribland handelsfirmor med tillgång till enorma datamängder – äter deras lunch”, skriver WSJ.
1 000 miljarder dollar 2030
Kiplinger konstaterar att marknaden väntas överstiga 240 miljarder dollar i handelsvolym under året och nå 1 000 miljarder dollar till 2030.
Plattformarna försöker nu bredda sig från sin traditionellt unga målgrupp, till äldre som har mer pengar.
”Företagen vill driva detta så långt det går. De behöver expandera, och varför skulle de inte rikta in sig på personer med mer disponibel inkomst och tid?”, säger analytikern Barry Jonas, senior aktieanalytiker inom spelbranschen på Truist Securities till Kiplinger.
Träffsäkra odds
Problemet är inte nödvändigtvis att prediktionsmarknader är dåliga på att förutsäga framtiden.
Snarare tvärtom. Priserna kan ofta vara förvånansvärt träffsäkra. Ett kontrakt som handlas för 80 cent signalerar ungefär 80 procents sannolikhet för att händelsen inträffar.
Men för en vanliga användare är det är svårt att tjäna pengar på en marknad som redan har gjort informationen till ett pris. Då krävs ett informationsövertag – eller bättre analys, snabbare handel och mer avancerade modeller än konkurrenterna.
Det är där oddsen är emot dig.
Wall Street Journal beskriver hur sofistikerade professionella aktörer och handelsfirmor konkurrerar med vanliga användare. Dessa aktörer kan ha tillgång till stora mängder data, avancerade modeller och automatiserade handelssystem.
De stora spelarna är valar – och de små är fiskar som får marknaden att snurra.
Sämre än spelautomater i Las Vegas
En akademisk studie av Pat Akey (ESSEC Business School), Vincent Grégoire (HEC Montréal), Nicolas Harvie och Charles Martineau (University of Toronto) från i våras visar liknande siffror. 70 procent förlorar, 67-77 procent av vinsterna går till 1 procent av spelarna. 0,1 procent av spelarna tar hand om hälften av pengarna.
Särskilt dåligt går det för småsparare som satsar pengar på att osannolika händelser ska ske, där spelarna tenderar att överskatta sannolikheten med så mycket som 11 procent – i snitt.
Det innebär sämre odds än de flesta spelautomater i Las Vegas, enligt forskning från University of Nevada.
”Problemet för vanliga spelare är inte att marknaden har fel. Problemet är att priserna redan är korrekta, vilket innebär att du behöver verklig insikt som andra saknar för att kunna överträffa marknaden”, skriver WSJ.
Läs mer: Wall Street satsar miljarder på nya kontroversiella bettingmarknader
Läs mer: Nästan alla är förlorare på Polymarket och Kalshi
Läs mer: Generation Z ser betting som investering – får usel avkastning