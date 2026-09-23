Kapitalförvaltarens plan: "Minst elva miljarder till aktieägarna"

”Vi vill vara den snabbast växande kapitalförvaltaren i Norden. Då gäller det att vara etablerad i Sverige, som är den bredaste, djupaste och mest professionella kapitalmarknaden i Norden”, förklarade Janne Sarvikivi, chef för Mandatums kapitalförvaltning, då.

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Sverige ingen ny marknad

Ändå är Sverige ingen ny marknad för Mandatum. Man har betjänat svenska kunder drygt 15 år och öppnade sitt kontor i Stockholm för fem år sedan.

”Vi har vuxit bra där, precis som hela vår internationella verksamhet. Men om man vill ta ett större kliv så måste man även titta på icke-organiska sätt att växa”, menar Sarvikivi hos HBL.

Köpet av Cliens var det första Mandatum gjort sedan man knoppades av från Sampo 20023.Janne Sarvikivi säger att fler företagsköp i Sverige är möjliga, men att man är selektiv och att inget är aktuellt just nu.

”Cliens var ett stort förvärv och nu får vi smälta det en stund”, konstaterar kapitalförvaltaren hos HBL.

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