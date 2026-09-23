Finska Mandatum köpte svenska Cliens. Nu förklarar man varför – och att man ska dela ut drygt elva miljarder till aktieägarna.
Kapitalförvaltarens plan: "Minst elva miljarder till aktieägarna"
Svenska företag som etablerar sig i Finland är ett känt fenomen. De som går åt andra hållet inte lika många.
Men i augusti köpte finska kapitalförvaltaren Mandatum aktiemajoriteten i svenska kollegan Cliens för motsvarande 720 miljoner kronor.
”Vi vill vara den snabbast växande kapitalförvaltaren i Norden. Då gäller det att vara etablerad i Sverige, som är den bredaste, djupaste och mest professionella kapitalmarknaden i Norden”, förklarade Janne Sarvikivi, chef för Mandatums kapitalförvaltning, då.
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Sverige ingen ny marknad
Ändå är Sverige ingen ny marknad för Mandatum. Man har betjänat svenska kunder drygt 15 år och öppnade sitt kontor i Stockholm för fem år sedan.
”Vi har vuxit bra där, precis som hela vår internationella verksamhet. Men om man vill ta ett större kliv så måste man även titta på icke-organiska sätt att växa”, menar Sarvikivi hos HBL.
Köpet av Cliens var det första Mandatum gjort sedan man knoppades av från Sampo 20023.Janne Sarvikivi säger att fler företagsköp i Sverige är möjliga, men att man är selektiv och att inget är aktuellt just nu.
”Cliens var ett stort förvärv och nu får vi smälta det en stund”, konstaterar kapitalförvaltaren hos HBL.
Ska dela ut ”minst en miljard euro”
Köpet av det svenska företaget påverkar inte Mandatums planerade vinstutdelning enligt en fyraårsplan, eftersom man har en stark kapitalsida, säger Sarvikivi.
”Vi har berättat att vi tänker dela ut minst en miljard euro till aktieägarna under strategiperioden 2025–2028. Det ger lite perspektiv på vad vi har till vårt förfogande.”
En miljard euro motsvarar just nu 11,2 miljarder svenska kronor.
För finländska institutionella placerare, som pensionsfonder och stiftelser, förvaltar Mandatum tillgångar värda motsvarande 26 miljarder kronor.
Bolagets utländska kunders kapital utgör en nästan lika stor summa. Som jämförelse har Cliens motsvarande 36 miljarder kronor i förvaltat kapital.
”I Finland växer marknaden för institutionella placeringar inte så mycket. Då är det naturligt att söka tillväxt utomlands”, är Sarvikivis kommentar.
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56 miljarder av privata tillgångar
Mandatum förvaltar även motsvarande 56 miljarder kronor av privatpersoners tillgångar.
Där handlar det om förmögna människor, för vilka företaget sköter en stor del av deras portfölj.
Förutom Sverige börjar Mandatum få fotfäste även i övriga Europa. Kontor finns i Luxemburg och kunder i flera länder.
”Vi bygger ut land efter land. I senaste kvartalsrapporten berättade vi om våra första kunder i Italien”, påpekar Janne Sarvikivi.
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