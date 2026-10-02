AI-raketen Anthropic lyfter – svenska investerare gjorde superklippet

Det har varit mycket skriverier om AI-bjässen Anthropic på sistone, inte minst om sin stundande rekordnotering.

Samtidigt vill Antropics vd Dario Amodei att hela branschen sänker tempot, inte minst efter alla de farhågor kring AI som har kommit upp till ytan.

AI för med sig cash

De senaste årens AI-rally har skapat enorma förmögenheter.

Anthropic, bolaget bakom AI-assistenten Claude, har på kort tid utvecklats till en av världens högst värderade AI-aktörer.

När AI-febern fortfarande befann sig i ett betydligt tidigare skede tog en grupp svenska investerare en ovanlig chans. Genom svenska Tioex köpte de våren 2024 aktier för närmare 11 miljoner kronor i Anthropic.

Investeringsplattformen hjälpte då närmare hundra svenskar att investera i det fortfarande relativt unga Anthropic.