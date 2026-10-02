Närmare hundra svenskar tog chansen att investera i AI-bolaget Anthropic redan i början av 2024. Två och ett halvt år senare har värdet på bolaget exploderat. Enligt Tioex-grundaren Johan Hägglund är Anthropic i dag värt omkring 100 gånger mer än när investeringen gjordes.
AI-raketen Anthropic lyfter – svenska investerare gjorde superklippet
”Vår roll är att sänka trösklarna och samtidigt förenkla processen för våra investerare.”
Det uppgav Johan Hägglund, vd och grundare på svenska investeringsplattformen Tioex som erbjuder handel i onoterade bolag, till Dagens PS, i början av året.
Det har varit mycket skriverier om AI-bjässen Anthropic på sistone, inte minst om sin stundande rekordnotering.
Samtidigt vill Antropics vd Dario Amodei att hela branschen sänker tempot, inte minst efter alla de farhågor kring AI som har kommit upp till ytan.
AI för med sig cash
De senaste årens AI-rally har skapat enorma förmögenheter.
Anthropic, bolaget bakom AI-assistenten Claude, har på kort tid utvecklats till en av världens högst värderade AI-aktörer.
När AI-febern fortfarande befann sig i ett betydligt tidigare skede tog en grupp svenska investerare en ovanlig chans. Genom svenska Tioex köpte de våren 2024 aktier för närmare 11 miljoner kronor i Anthropic.
Investeringsplattformen hjälpte då närmare hundra svenskar att investera i det fortfarande relativt unga Anthropic.
Potentiellt jätteklipp för svenska investerare
Affären genomfördes på andrahandsmarknaden för onoterade aktier. Genom att slå samman kapital kunde svenska privatpersoner få exponering mot ett bolag som normalt varit svårt att komma åt för mindre investerare.
Vid tidpunkten värderades Anthropic till omkring 18,4 miljarder dollar. Sedan dess har AI-bolagets värdering rusat, vilket gjort den svenska investeringen till ett potentiellt jätteklipp.
”Bolaget är värt 100 gånger mer i dag”, uppger nu vd:n Johan Hägglund till Di.
Konkurrerar direkt med OpenAI
Anthropic grundades 2021 av bland andra syskonen Dario och Daniela Amodei, som tidigare arbetade på OpenAI. Bolagets främsta produkt är Claude, som konkurrerar direkt med bland annat OpenAI:s ChatGPT.
Sedan dess har några av världens största teknikbolag satsat stora summor på Anthropic. Amazon hade redan 2024 investerat sammanlagt 8 miljarder dollar i företaget och har fortsatt att fördjupa samarbetet.
Värderingen fortsätter uppåt
Anthropics värdering har samtidigt skjutit i höjden. Så sent som i februari 2026 värderades bolaget till 380 miljarder dollar. I maj tog Anthropic in ytterligare 65 miljarder dollar och värderades då till hela 965 miljarder dollar.
Bolaget siktar dock på en värdering mellan 1 800 och 2 000 miljarder dollar inför sin planerade börsnotering i november 2026.
”En rimlig gissning är att våra investerare kan se sin investering öka med 20-25 gånger insatsen”, klargör Johan Hägglund.
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