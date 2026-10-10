USA: Rekordhöga skuldnivåer efter Trumps handelskrig

Jordbrukssektorn i USA har under flera år kämpat med små marginaler efter sjunkande priser och höga kostnader för insatsvaror.

Den situationen har sedan förvärras av störningar i exporten efter Donald Trumps handelskrig mot bland annat Kina.

Samtidigt har i år kriget mot Iran drivit upp kostnaderna för gödsel och drivmedel.

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Dubbelt så höga skulder

Hela situationen har fått banker att strama åt kreditgivningen för jordbruket, vilket fått odlare att söka annat typ av finansiering.

De amerikanska lantbrukarnas skulder, justerade för inflation, har mer än fördubblats sedan år 2000.

Från cirka 300 miljarder dollar är skulder i dag drygt 605 miljarder dollar, en rekordnivå enligt USA:s jordbruksdepartement.

En granskning Reuters gjort visar dessutom att detta belopp är en underskattning.

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