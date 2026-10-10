De amerikanska lantbrukarnas skulder är rekordhöga. Små marginaler sedan tidigare har underminerats av USA:s handelskrig.
USA: Rekordhöga skuldnivåer efter Trumps handelskrig
Amerikanska lantbrukare lånar mer pengar än någonsin för att finansiera sin verksamhet.
Hur mycket vet inte USA:s jordbruksdepartement eftersom icke-traditionella krediter och leverantörskrediter står för en del av ökningen.
Jordbrukssektorn i USA har under flera år kämpat med små marginaler efter sjunkande priser och höga kostnader för insatsvaror.
Den situationen har sedan förvärras av störningar i exporten efter Donald Trumps handelskrig mot bland annat Kina.
Samtidigt har i år kriget mot Iran drivit upp kostnaderna för gödsel och drivmedel.
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Dubbelt så höga skulder
Hela situationen har fått banker att strama åt kreditgivningen för jordbruket, vilket fått odlare att söka annat typ av finansiering.
De amerikanska lantbrukarnas skulder, justerade för inflation, har mer än fördubblats sedan år 2000.
Från cirka 300 miljarder dollar är skulder i dag drygt 605 miljarder dollar, en rekordnivå enligt USA:s jordbruksdepartement.
En granskning Reuters gjort visar dessutom att detta belopp är en underskattning.
Lantbrukare lånar i allt högre grad av leverantörer, kooperativ, maskintillverkare, fintech-bolag och andra icke-traditionella långivare.
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”Måste komma åt det”
Jordbruksdepartementet inleder nu projekt för att få ett bättre grepp om denna skuldsättning och därmed kunna kartlägga hur den ekonomiska pressen på jordbruket påverkar ekonomin i stort.
”Det dyker upp nya långivare och vi måste hitta sätt att komma åt den informationen”, säger Jeffrey Hopkins vid departementets forskningsavdelning hos Reuters.
Jenny Ifft, professor i jordbruksfinansiering i Kansas, uppskattar att skuldbeloppet kan vara 2-3 gånger så stort som den siffra jordbruksdepartementet redovisar i kategorin ”enskilda och övriga”, en kategori departementet uppskattade till 45 miljarder dollar för 2025.
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Jämför med bolånekrisen
Departementet hoppas kunna presentera resultat inom två år. Under den senaste säsongen förlitade sig ungefär hälften av alla kommersiella jordbruksföretag i USA på leverantörskrediter eller icke-traditionella långivare, tio procent mer än året innan enligt Meridian Agribusiness Advisors, ett konsultföretag inom jordbruksekonomi.
Jeffrey Hopkins säger att jordbruksdepartementet nu undersöker ”om det finns potentiella områden som kan få spridningseffekter till resten av ekonomin”.
Han hänvisar till tidigare perioder som bolånekrisen 2007–2010, då effekterna spred sig till ekonomin i stort och begränsad datatillgång gjorde det svårt att skilja sunda lån från problemtyngda sådana.
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Kan få spridningseffekter
Tidigare forskning har visat tecken på att departementet kan underskatta skulder kopplade till maskininvesteringar avsevärt.
Vissa lån som för lantbrukarna framstår som leverantörskrediter är i själva verket krediter från Farm Credit System eller affärsbanker, vilka rapporterar dessa skulder till tillsynsmyndigheter, förklarar Wesley Davis hos Meridian Agribusiness Advisors.
Leverantörer och återförsäljare som erbjuder krediter underlättar för kunderna att köpa deras produkter, påpekar Davis, men dessa företag kan även själva ta på sig ytterligare risker, särskilt om krediterna saknar säkerhet.
”Risken vi då ser gäller inte bara lantbrukarna själva, utan även risken för ekonomisk instabilitet i hela det agrara näringslivets ekosystem”, sade han.
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