”Vi måste sluta skylla på hushållen”, säger Aktias chefsekonom Lasse Corin.

Mätt mot inkomstnivåer har finländare ungefär lika mycket på banken som sina nordiska grannar, skriver HBL.

Finländare är inte heller onödigt försiktiga så att de därmed går miste om ekonomisk tillväxt mer än andra, menar Aktie i en ny förmögenhetsrapport.

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Studie: Näst bäst i Europa

Även Aalto-universitetet drar ett strå till den finländska stacken av självförtroende. Enligt en uppmärksammad studie därifrån är finländarna i själva verket näst bäst i Europa på att låta pengarna växa.

Nästan hälften av de finländska hushållen äger för övrigt aktier eller fonder i dag – så var finns då problemet?

”I bytesbalansen. Det är den viktigaste indikatorn i ekonomin, och ändå är det få som följer den”, säger Aktias Lasse Corin.

Bytesbalansen mäter ett lands export mot dess import. Medan grannländerna säljer betydligt mer än de köper har Finlands bytesbalans legat kring noll i 15 år.

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När ett land exporterar mer än det importerar strömmar pengar in i ekonomin. Det ger högre löner, större skatteintäkter och stigande aktievärden och bygger på hushållens förmögenhet.

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