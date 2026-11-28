Paradoxen; Finland är fattigast i Norden, samtidigt som finländarna är näst bäst i Europa på att låta pengarna växa.
Ny studie: Därför är Finland fattigast i Norden
Finland är på flera sätt paradoxernas land. En av paradoxerna gäller ekonomin. Finland är enligt flera källor fattigast i Norden.
Orsaken är dock varken att man lägger slantar på icke räntebärande hög eller att man är för dålig på att placera pengarna, enligt en ny rapport.
”Vi måste sluta skylla på hushållen”, säger Aktias chefsekonom Lasse Corin.
Mätt mot inkomstnivåer har finländare ungefär lika mycket på banken som sina nordiska grannar, skriver HBL.
Finländare är inte heller onödigt försiktiga så att de därmed går miste om ekonomisk tillväxt mer än andra, menar Aktie i en ny förmögenhetsrapport.
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Studie: Näst bäst i Europa
Även Aalto-universitetet drar ett strå till den finländska stacken av självförtroende. Enligt en uppmärksammad studie därifrån är finländarna i själva verket näst bäst i Europa på att låta pengarna växa.
Nästan hälften av de finländska hushållen äger för övrigt aktier eller fonder i dag – så var finns då problemet?
”I bytesbalansen. Det är den viktigaste indikatorn i ekonomin, och ändå är det få som följer den”, säger Aktias Lasse Corin.
Bytesbalansen mäter ett lands export mot dess import. Medan grannländerna säljer betydligt mer än de köper har Finlands bytesbalans legat kring noll i 15 år.
När ett land exporterar mer än det importerar strömmar pengar in i ekonomin. Det ger högre löner, större skatteintäkter och stigande aktievärden och bygger på hushållens förmögenhet.
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”Sparande stärker ekonomin”
Ofta nämns ökad konsumtion som det som ska få fart på Finlands ekonomi, men Lasse Corin vänder på resonemanget.
En stor del av det som köps och konsumeras kommer från utlandet och då kan ökad konsumtion i själva verket få motsatt effekt, resonerar HBL.
”När hushållen placerar i fonder och aktier minskar utflödet av pengar ur landet. Det är alltså inte dåligt att hushållen sparar. Tvärtom stärker det ekonomin”, säger Corin.
Färska siffror från UBS Global Wealth Report 2026 visar att Finland ligger på 25:e plats i världen, med en medelförmögenhet på 209 000 dollar per vuxen – långt efter Danmark, Norge och Sverige.
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Bokför pensionskapital olika
Det är siffror Lasse Corin menar man ska ta med en nypa salt. Förklaringen till dem är teknisk men viktig och handlar om att länderna bokför pensionspengar olika.
I Sverige bokförs pensionsplaceringar i hushållssektorn, och då syns de som hushållens egendom. I Finland bokförs de i den offentliga sektorn.
Men detta konstaterande dras ned av det faktum att även om man justerar för denna statistikmiss står Finland kvar stämplat som Finland fattigast i Norden
”Ska jag lyfta fram något som talar för en bättre förmögenhetsutveckling framöver så är det uppstartsbolagen. Där växer det fram nya företag med starkt fokus på tillväxt”, avslutar Lasse Corin hoppfullt.