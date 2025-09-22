Spelbolaget Stillfronts aktie har tappat kraftigt de senaste åren – men nu ser Swedbank tecken på ett möjligt trendbrott.
Swedbank ser chans till kursdubbling i kraschade aktien
”Marknaden prissätter en kollaps som vi inte ser framför oss,” säger bankens analytiker Rasmus Engberg och höjer prognoserna inför Q3 där han pekar på både förbättrad intäktstrend och stabilt kassaflöde.
Läs även: Aktiespararna om Investors jätte: “Utmärkt köptillfälle” – Dagens PS
Ett trendbrott i sikte
Stillfront (börskurs Stillfront), den svensknoterade spelutgivaren med fokus på mobilspel, har haft några tunga år.
Intäkterna har fallit och värderingen har pressats hårt. Men inför Q3-rapporten den 23 oktober lyfter Swedbanks analytiker Rasmus Engberg fram att prognoserna kan ha bottnat i somras.
”Vi tror att Q3 kommer att visa en bättre intäktstrend än vad som sågs i Q2, med ebitdac stabilt sekventiellt. De senaste två åren har resultatet fallit över 20 procent, så en stabilisering vore ett tydligt trendbrott,” skriver Engberg om aktien i en färsk analys från storbanken.
Swedbank räknar med att Stillfronts intäkter minskar med 6 procent organiskt i Q3, vilket är en klar förbättring jämfört med det första halvåret då nedgången låg på 11–12 procent. Framför allt är det affärsområdet Europa som driver förbättringen.
Lanseringar och besparingar stärker bilden
En viktig orsak till de höjda prognoserna är också kostnadsbesparingar i Nordamerika samtidigt som spelportföljen väntas ge nya intäktsmöjligheter.
Den största satsningen är lanseringen av Supremacy Warhammer 40K i oktober, som skulle kunna ge ett lyft i Q4 bedömer banken.
“Stockholm troligen den börs i världen med mest kunskap om spelaktier”
“Framgångarna kom när vi började göra spel för hela världen” berättar Veckans börsprofil Per Strömbäck på Dataspelsbranschen om vad som drev fram det svenska spelundret. Vilka är trenderna nu, hur ser branschen på börsen och vad är den nya satsningen Game Town?
”Att höja våra prognoser, om än marginellt, i ett bolag med Stillfronts värdering är ovanligt. Estimaten har fallit länge, men nu finns signaler på förbättring,” skriver Rasmus Engberg.
Swedbank räknar med -6 procent organisk tillväxt i Q3, förbättrat till -3 procent i Q4, tack vare lanseringen. Ebitdac-prognosen höjs för att spegla en stabil sekventiell utveckling, vilket är betydligt bättre än de kraftiga tapp som noterats under de senaste två åren.
Lågt värderad aktie med uppsida
Trots att Stillfront levererar stabila kassaflöden värderar marknaden bolaget mycket lågt. Det senaste tolvmånaders kassaflödet ligger på omkring en miljard kronor, medan börsvärdet endast är 2,7 miljarder lyfter Swedbank.
”Marknaden prissätter en nära förestående kollaps, vilket vi inte ser framför oss,” menar Engberg.
Swedbank lyfter också fram ledningens vilja att avyttra tillgångar till rätt pris för att skapa en mer fokuserad spelportfölj. Den tidigare ledningen talade om en aktiv portfölj på 70 spel – en nivå som enligt banken är alltför spretig. En mer koncentrerad inriktning skulle kunna höja lönsamheten.
Swedbank upprepar därför sin köprekommendation inför rapporten och sätter riktkursen till 12 kronor per aktie.
Det innebär en potential på nära 100 procent i aktien jämfört med dagens kursnivåer på 6,21 kronor i skrivande stund.
Läs även: Här tankar Warren Buffett aktier just nu – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
