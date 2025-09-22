Swedbank ser chans till kursdubbling i kraschade aktien

”Marknaden prissätter en kollaps som vi inte ser framför oss,” säger bankens analytiker Rasmus Engberg och höjer prognoserna inför Q3 där han pekar på både förbättrad intäktstrend och stabilt kassaflöde.

Ett trendbrott i sikte

Stillfront (börskurs Stillfront), den svensknoterade spelutgivaren med fokus på mobilspel, har haft några tunga år.

Intäkterna har fallit och värderingen har pressats hårt. Men inför Q3-rapporten den 23 oktober lyfter Swedbanks analytiker Rasmus Engberg fram att prognoserna kan ha bottnat i somras.

”Vi tror att Q3 kommer att visa en bättre intäktstrend än vad som sågs i Q2, med ebitdac stabilt sekventiellt. De senaste två åren har resultatet fallit över 20 procent, så en stabilisering vore ett tydligt trendbrott,” skriver Engberg om aktien i en färsk analys från storbanken.

Swedbank räknar med att Stillfronts intäkter minskar med 6 procent organiskt i Q3, vilket är en klar förbättring jämfört med det första halvåret då nedgången låg på 11–12 procent. Framför allt är det affärsområdet Europa som driver förbättringen.