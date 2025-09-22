Aktiespararna om Investors jätte: "Utmärkt köptillfälle"

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Satsningar på onkologi framgångsrika

Sammanslagningen, och särskilt tiden sedan 2012 när en ny vd klev på börsjätten, har varit framgångsrik för både Investor och andra aktieägare lyfter Aktiespararna i en ny analys.

“All ära tillfaller inte vd Pascal Soriot, men klart är att han har bidragit starkt till att styra Astra Zeneca i rätt riktning och skapat stora värden för aktieägarna. Inte minst genom att satsa mer på onkologi”, skriver Lars Frick och utvecklar;

“Det började med ett partnerskap med Moderna 2013 och 2015 togs ytterligare ett stort steg med förvärvet av Acerta Pharma. Onkologi har sedan dess vuxit till att bli Astra Zenecas största terapiområde med 43 procent av omsättningen.”

Nu ser Aktiespararna att det är ett “utmärkt köpläge” av AstraZenecas aktie.

“Låg värdering”

“Vi räknar med fortsatt stigande marginaler, framför allt för 2026 då vi ser en bättre balans i FoU-investeringarna. Med dessa antaganden skulle värderingen av bolaget, justerat för nettoskulden, ge ett ev/ebit på drygt 13x”, skriver Aktiespararna om Investors innehav.

“Värderingsmultipeln är förvisso högre än för flera andra stora läkemedelsbolag som t ex Roche och Sanofi, men Astra Zeneca har bättre tillväxt så vi anser med andra ord att värderingen är låg för ett stabilt bolag med en tillväxt som överstiger branschsnittet.”

Aktiespararna tycker att en värdering på ev/ebit 15x “helt klart går att motivera.”

Det motsvarande en riktkurs på 1700 kronor vilket ger en uppsida på drygt 18 procent mot den senaste stängningskursen på Investors aktieinnehav 1440 kronor i fredags.

