Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Aktiespararna om Investors jätte: "Utmärkt köptillfälle"

Pascal Soriot är framgångsrik vd för en av Investors viktigaste innehav.
Pascal Soriot är framgångsrik vd för en av Investors viktigaste innehav.(Foto: Henrik Montgomery/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

“Sedan han tillträdde som vd den 1:a oktober 2012 har aktiekursen stigit med nära 500 procent ex utdelningar, dubbelt upp mot OMXS30”, skriver Aktiespararna om ett av Investors kärninnehav.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Trots den starka utvecklingen för aktien så ser intresseorganisationens expert Lars Frick positiv till att köpa mer på dagens nivå.

Läs även: Hopp om islossning för Europas börsintroduktioner – Dagens PS

ANNONS

Investor engagerade i över 100 år

Läkemedelsbolaget AstraZeneca (börskurs AstraZeneca) är Sveriges största bolag sett till börsvärde.

De senaste året har dock kursen gått svagt, minus 10 procent för ett av Investors (börskurs Investor) klassiska portföljinnehav.

När Astra grundades 1913 i Södertälje blev familjen Wallenberg via Investor tidigt en betydande ägare. Under hela 1900-talet var Astra ett av Investors viktigaste innehav, och Investor bidrog till bolagets expansion inom läkemedel och forskning.

När Astra 1999 gick samman med brittiska Zeneca och bildade AstraZeneca, fortsatte Investor som storägare även om det finns andra bolag som i dag väger tyngre i portföljen.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Satsningar på onkologi framgångsrika

Sammanslagningen, och särskilt tiden sedan 2012 när en ny vd klev på börsjätten, har varit framgångsrik för både Investor och andra aktieägare lyfter Aktiespararna i en ny analys.

ANNONS

“All ära tillfaller inte vd Pascal Soriot, men klart är att han har bidragit starkt till att styra Astra Zeneca i rätt riktning och skapat stora värden för aktieägarna. Inte minst genom att satsa mer på onkologi”, skriver Lars Frick och utvecklar;

Astra Zeneca överväger börsflytt – skakar marknaden

Svensk-brittiska läkemedelsjätten Astra Zeneca överväger en flytt av sin notering från Londonbörsen till USA – det är ett historiskt hårt slag mot aktiemarknaden i London.

“Det började med ett partnerskap med Moderna 2013 och 2015 togs ytterligare ett stort steg med förvärvet av Acerta Pharma. Onkologi har sedan dess vuxit till att bli Astra Zenecas största terapiområde med 43 procent av omsättningen.”

Nu ser Aktiespararna att det är ett “utmärkt köpläge” av AstraZenecas aktie.

“Låg värdering”

“Vi räknar med fortsatt stigande marginaler, framför allt för 2026 då vi ser en bättre balans i FoU-investeringarna. Med dessa antaganden skulle värderingen av bolaget, justerat för nettoskulden, ge ett ev/ebit på drygt 13x”, skriver Aktiespararna om Investors innehav.

“Värderingsmultipeln är förvisso högre än för flera andra stora läkemedelsbolag som t ex Roche och Sanofi, men Astra Zeneca har bättre tillväxt så vi anser med andra ord att värderingen är låg för ett stabilt bolag med en tillväxt som överstiger branschsnittet.”

Aktiespararna tycker att en värdering på ev/ebit 15x “helt klart går att motivera.”

Det motsvarande en riktkurs på 1700 kronor vilket ger en uppsida på drygt 18 procent mot den senaste stängningskursen på Investors aktieinnehav 1440 kronor i fredags.

ANNONS

Läs även: Börsraketens vd: ”Det är bara början på början” – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AktiespararnaAktietipsAstra ZenecaInvestorStockholmsbörsenSverige
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS