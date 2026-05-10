Micron har tiodubblats på ett år

Micron Technology sticker ut med extremt låga estimerade multiplar. Aktien har rusat runt 125 procent i år och handlas kring 757 dollar. Efterfrågan på AI-minne är slutsålt i historisk takt och Micron är en av de främsta leverantörerna av de HBM-chip som driver Nvidias AI-processorer.

Under tullkraschen i april 2025 handlades aktien kring 72 dollar. Sedan dess har den tiodubblats.

Analytikernas konsensus är köp. Vinstprognoserna har reviderats upp med 86 procent för 2026 och 150 procent för 2027. Riktpriser spänner mellan 600 och 1 000 dollar.

Men det finns en hake. Microns genomsnittliga riktkurs har redan passerats. Bara de mest optimistiska prognoserna visar fortfarande uppsida.

Meta har stor uppsida enligt analysen

Meta har fallit drygt 6 procent i år och handlas runt 610 dollar. Analytikernas riktkurs på 819 dollar ger en potentiell uppsida på 32 procent.

Zuckerbergs massiva AI-satsningar har kostat. I slutet av april meddelade bolaget att 8 000 anställda, 10 procent av personalstyrkan, ska sägas upp. Ytterligare 6 000 planerade nyanställningar ställdes in.

Trots det håller vinstprognoserna. Analytikerna räknar med fortsatt tillväxt, med upprevideringar på 8,7 respektive 3,6 procent sedan årsskiftet.

Marknaden har straffat Meta för kapitalutgifter i AI på upp till 145 miljarder dollar bara i år. Men den logiken har en baksida. När aktiekursen faller och vinstprognoserna står kvar komprimeras P/E-talet.

Nvidia handlas till lägsta estimerade multipeln sedan 2023

Nvidia har nått nya historiska milstolpar och är fortfarande navet i hela AI-branschen. Trots det handlas aktien till sina lägsta estimerade P/E-multiplar sedan 2023.

Den prognostiserade multipeln ligger på 25,6 gånger för 2026 och 19 gånger för 2027, medan P/E-talet baserat på faktisk vinst är betydligt högre, kring 43 gånger.

Vinstprognoserna har skruvats upp med 7,6 respektive 12,4 procent sedan årsskiftet. Analytiker menar att det finns mer att ge och ser en potentiell uppsida på 27,5 procent.

Nvidias fria kassaflöde nådde 96,6 miljarder dollar under det senaste räkenskapsåret och väntas stiga kraftigt under 2027.

Omkring 40 till 60 procent av bolagets intäkter kommer från en handfull techgiganter, framför allt Microsoft, Meta, Amazon och Alphabet.

Buffett säger nej men rallyt fortsätter

Motstridigheten är slående. Buffett-indikatorn har slagit nytt rekord på 230 procent. Historiskt har liknande nivåer följts av nedgångar på minst 25 procent.

”Big Short”-investeraren varnar för AI-bubbla. Aktier har aldrig varit så dyra som nu. Ändå dundrar Wall Street på mot nya rekord.

Analytikerna från elEconomista argumenterar för att P/E-talet fortfarande är det bästa verktyget för att avgöra om en aktie är dyr eller billig.

Och dessa tre bolags förväntade vinsttillväxt är så stark att de estimerade multiplarna komprimeras trots rekordhöga aktiekurser.

Vad analytikerna inte säger

Det finns starka skäl att vara försiktig.

Koncentrationsrisken är extrem. Micron är beroende av Nvidia som kund. Nvidia är beroende av en handfull techgiganter som kunder.

Meta är beroende av att bolagets AI-investeringar på 145 miljarder dollar faktiskt genererar avkastning. Alla tre sitter i samma ekosystem. Faller en, sprider det sig.

Estimerade vinster är prognoser, inte fakta. De låga P/E-tal som lyfts fram bygger helt på analytikernas antaganden om framtida vinster.

Nvidias P/E-tal baserat på faktisk vinst är 43 gånger, inte 25,6. Om AI-investeringarna inte levererar kan vinstprognoserna revideras ned. Då är multiplarna plötsligt inte alls billiga.

Och så Buffetts signal. När historiens mest framgångsrika investerare väljer att sitta på kontanter i en uppåtgående marknad är det ett medvetet ställningstagande.

Börsen är farligt högt värderad enligt hans egen mätare, som nu ligger 15 procent över den nivå han själv kallade farlig.

Billig i en dyr marknad är inte samma sak som billig.