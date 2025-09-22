Här tankar Warren Buffett aktier just nu

Buffett har genom sitt investeringskonglomerat Berkshire Hathaway ökar aktieinnehavet i Mitsui & Co.

Nyhetsbyrån uppger att Buffett fortsätter exponera sig tungt i japanska handelshus och i den senaste aktieräden ökar Wall Street-ikonen aktieinnehavet till mer än 10 procent rösträttsligt, men han har möjlighet att utöka innehavet ytterligare, enligt ett uttalande på måndagen från det japanska företaget.

2020 fick Buffett upp ögonen för Japans handelshus

Redan för fem år sedan avslöjade Buffett sin attraktion för de fem ledande handelshusen i Japan.

Dessa handelshus som går under benämningen solo shosha bedriver en rad verksamheter, från flytande naturgas till laxodling, och uppges ha gått starkare än det japanska Topixindexet.

Från början var Berkshires plan att hålla börsandelerna under 10 procent men de japanska företagen har gått med på att tillåta högre investering än så, och även i Mitsubishi överstiger Berkshires andel 10 procent, framgår det.

”Handelshusens diversifierade karaktär innebär att de har kunnat rida ut en period av volatila råvarupriser bättre än utländska konkurrenter, samtidigt som de har ökat fokus på aktieägarnas avkastning”, skriver Bloomberg.

