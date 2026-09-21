Spanien har mobiliserat tio EU-länder till stöd för att vinna över Frankrike kring hypersoniska missiler – och backas upp av Sverige.
Sverige backar upp Spanien: Stenhård missilkamp med Frankrike
Det handlar om Europas nya sköld mot hypersoniska missiler. EU har från början finansierat två projekt, ett spansklett och ett med basen i Frankrike, men måste inom kort bestämma sig för ett av dem.
I potten: kontraktet inom EU och ett bra läge för att konkurrera med projekt från USA och Israel.
Affären är, i sin EU-del, värderad till ”tiotals miljarder euro” och Spanien ligger just nu en noslängd före Frankrike i att ro hem projektet. Eller noslängd…det kan vara ett helt hästhuvud och det halvvägs in på upploppet.
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Skapar sammankopplat system
Det spanska konsortiet Sistemas de Misiles de España (SMS), bestående av Sener, GMV, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) och Instalaza, samordnar programmet, kallat Hydef, medan tyska Diehl leder den tekniska utvecklingen.
Målet är att skapa ett sammankopplat ”system av system” för luft- och robotförsvar med avskärningsroboten i centrum, även om projektet omgärdas av stor sekretess, sammanfattar El Economista.
Motståndaren är Hydis, ett initiativ som drivs av europeiska robotjätten MDBA, ägd av Airbus, BAE Systems och Leonardo.
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Avgörande innan nyår
Båda projektet tävlar om finansieringen inom en utlysning från Europeiska försvarsfonden.
De närmaste månaderna blir avgörande. Förslagen måste lämnas in senast 29 september och EU-kommissionen väntas ta beslut innan årets slut.
Vad som redan är klart är att EU endast kommer att finansiera ett projekt. Det har fått båda sidor att intensiva försöka värva proselyter.
Det har gått bäst för Spanien. El Economista skriver att spanjorerna har stöd av totalt ett tiotal länder, bland dem Sverige, Tyskland, Belgien, Norge, Polen och Luxemburg.
Frankrike har stöd av Italien och Nederländerna medan Tyskland flyttat sitt stöd till det spanska projektet.
Det drivs av ett konsortium av tolv företag från fem länder – Spanien, Polen, Norge, Tyskland och Belgien.
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Dagens system ”ineffektiva”
Hydef fokuserar på det lägre skiktet, den endo-atmosfäriska zonen, det vill säga inom atmosfären, där befintliga luftförsvarssystem i dag i stort är ineffektiva.
Dessutom ska Hydef ingå i ett program omfattande fyra missiltyper, som försvarsdepartementet i Spanien förbereder på nationell nivå.
2022 när EDF, Europeiska försvarsfonden, gjorde den första utlysningen på området valde myndigheterna ut spanska Hydef-programmet och gav det 100 miljoner euro.
Frankrike protesterade och lyckades få EU att godkänna ett likartat stöd till franska Hydis. Sedan har de två programmen drivits parallellt med finansiering från EU och från de länge som ingår i respektive konsortium.
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