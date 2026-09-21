Sverige backar upp Spanien: Stenhård missilkamp med Frankrike

I potten: kontraktet inom EU och ett bra läge för att konkurrera med projekt från USA och Israel.

Affären är, i sin EU-del, värderad till ”tiotals miljarder euro” och Spanien ligger just nu en noslängd före Frankrike i att ro hem projektet. Eller noslängd…det kan vara ett helt hästhuvud och det halvvägs in på upploppet.

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Skapar sammankopplat system

Det spanska konsortiet Sistemas de Misiles de España (SMS), bestående av Sener, GMV, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) och Instalaza, samordnar programmet, kallat Hydef, medan tyska Diehl leder den tekniska utvecklingen.

Målet är att skapa ett sammankopplat ”system av system” för luft- och robotförsvar med avskärningsroboten i centrum, även om projektet omgärdas av stor sekretess, sammanfattar El Economista.

Motståndaren är Hydis, ett initiativ som drivs av europeiska robotjätten MDBA, ägd av Airbus, BAE Systems och Leonardo.

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