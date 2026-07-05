Sveriges upprustning fortsätter. Nu är Visbykorvetten HMS på varv i Karlskrona, där Saab ska utrusta henne med luftvärnsrobot.
Saab: Uppgraderar med luftvärnsrobot
Visbykorvetten HMS Härnösand fick lämna örlogshamn Berga för transport till Karlskrona och Saab med ett symboliskt fyrverkeri.
Nu ska hon moderniseras och bland annat utrustas med ett luftvärnsrobotsystem.
För Visbykorvetterna innebär införandet av Luftvärnsrobotsystem 31 ett av de största sprången när det gäller förmågor sedan fartygstypen togs i tjänst.
”Luftvärnsförmågan har konceptuellt funnits med sedan fartygstypens utvecklingsfas men har av olika skäl aldrig realiserats fullt ut. Med moderniseringen av Visbyklassen tas nu ett viktigt steg mot att förverkliga den ursprungliga visionen”, säger örlogskapten Birger Axelsson, fartygschef på HMS Härnösand.
Modernt luftförsvar handlar inte om enskilda vapensystem utan om förmågan att sammanföra sensorer, ledningssystem och vapen från flera försvarsgrenar till ett gemensamt system, påpekar man.
Nytt samarbete: Sverige utbildar Polen på ubåt. Dagens PS
”Handlar om människor”
”Införandet av Luftvärnsrobotsystem 31 innebär därför inte bara att marinen tillförs en ny förmåga, utan även att samarbetet mellan marin- och flygstridskrafterna fördjupas ytterligare”, säger Birger Axelsson.
Mycket under det kommande året handlar om teknik, integration, verifiering och provturer hos Saab och på varvet, men egentligen är något annat det centrala, menar fartygschefen.
”I grunden handlar detta projekt om människor och att vi tillsammans ska fullfölja detta projekt. För vår besättning innebär det början på nya samarbeten och nya erfarenheter”, påpekar Axelsson.
”För dyrt”: Finland slutar importera från Ryssland. Dagens PS
Värdefulla erfarenheter
Erfarenheter som byggs upp genom införandet av Luftvärnsrobotsystem 31 på Visbykorvetterna vara mycket värdefulla när de kommande fregatterna införs, konstaterar försvaret.
För första gången på länge ges marinen möjlighet att åter bygga upp kompetens inom fartygsbaserat luftförsvar, något som kommer att vara av stor betydelse när framtidens ytstridsfartyg tas i bruk, påpekar Försvarsmakten.
”Även om systemen till del kommer skilja sig åt kommer kompetensen kring luftförsvarsledning, luftsamordning, taktikutveckling, utbildning och integration med övriga delar av Försvarsmakten vara direkt relevant även i framtiden”, avslutar Birger Axelsson.
Fakta/Luftvärnsrobotsystem 31, Sea Ceptor
- Installationen av Luftvärnsrobotsystem 31 innebär ett betydande förmågetillskott för marinen.
- Systemet är utvecklat för att bekämpa flygplan, helikoptrar, drönare och inkommande robotar och kommer ge fartygstypen möjlighet att, tillsammans med redan befintliga sensorer och ledningssystem, upptäcka, följa och bekämpa luftmål på betydligt längre avstånd än tidigare.
- Luftvärnsroboten benämns Common Anti-Air Modular Missile (CAMM) och produceras av MBDA.
(Källa: Försvarsmakten)
När Sverige rustar upp: Pengarna går till hyror – till staten. Dagens PS