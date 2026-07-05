Saab: Uppgraderar med luftvärnsrobot

För Visbykorvetterna innebär införandet av Luftvärnsrobotsystem 31 ett av de största sprången när det gäller förmågor sedan fartygstypen togs i tjänst.

”Luftvärnsförmågan har konceptuellt funnits med sedan fartygstypens utvecklingsfas men har av olika skäl aldrig realiserats fullt ut. Med moderniseringen av Visbyklassen tas nu ett viktigt steg mot att förverkliga den ursprungliga visionen”, säger örlogskapten Birger Axelsson, fartygschef på HMS Härnösand.

Modernt luftförsvar handlar inte om enskilda vapensystem utan om förmågan att sammanföra sensorer, ledningssystem och vapen från flera försvarsgrenar till ett gemensamt system, påpekar man.

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”Handlar om människor”

”Införandet av Luftvärnsrobotsystem 31 innebär därför inte bara att marinen tillförs en ny förmåga, utan även att samarbetet mellan marin- och flygstridskrafterna fördjupas ytterligare”, säger Birger Axelsson.

Mycket under det kommande året handlar om teknik, integration, verifiering och provturer hos Saab och på varvet, men egentligen är något annat det centrala, menar fartygschefen.

”I grunden handlar detta projekt om människor och att vi tillsammans ska fullfölja detta projekt. För vår besättning innebär det början på nya samarbeten och nya erfarenheter”, påpekar Axelsson.

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