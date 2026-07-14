Nya gränskontroller – påverkar turister

Överens för ett år sedan

Förhandlingarna om Gibraltars status, mellan Storbritannien och Gibraltar på ena sidan och Spanien med EU på den andra, pågick 3,5 år innan man blev överens i juni 2025.

Den spanska regeringen erkänner dock fortfarande inte den brittiska överhögheten över Gibraltar, men fick i förhandlingarna igenom att de ska ansvara för kontrollerna vid gränsen.



”Vi brukar få in ett A320-plan ungefär varje timme, så det bör finnas tid att hantera de 140–150 passagerarna innan det uppstår köbildning”, menar regeringschefen Picardo.

Systemet kommer att användas för brittiska medborgare och andra medborgare från länder utanför EU som anländer till Gibraltar, men territoriets 38 000 invånare har undantagits från systemet enligt det nya avtalet mellan Storbritannien och EU.

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Kan passera snabbare

Picardo påpekade att passagerare som redan registrerat sig i EES-systemet på annat håll kommer att kunna passera snabbare.

Inledningen av skollovsperioden i Storbritannien kan dock medföra komplikationer.

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Barn under 12 år behöver inte lämna fingeravtryck, men måste ändå fotograferas enligt de nya kontrollrutinerna.

Myndigheterna i Gibraltar kommer att utföra sina egna passkontroller. Storbritannien och Gibraltar gick dock med på att ha spansk gränspolis på flygplatsen som ett villkor för att slopa alla passkontroller vid landgränsen mellan Gibraltar och Spanien, en viktig framgång för Gibraltars ekonomi.

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Köer på Gibraltar. Köer på flygplatsen där befaras också, när EU och Spanien startar med det nya systemet för gränskontroller denna vecka. (Foto: Marcos Moreno/ AP-TT)

”Spansk polis – vilka annars?”

Fullständiga passkontroller där skulle ha gett timslånga köer och med en ekonomi som är beroende av 15 000 Gibraltar-bor som kör över gränsen och arbetar i Spanien, hade det kvävt Gibraltars ekonomi.

Juan Franco, borgmästare i La Línea de la Concepción, den spanska gränsstaden intill Gibraltar, menar att Gibraltar och britterna får tugga i sig att spansk polis har en central roll i kontrollerna.

”Alla måste ge och ta lite. Och om man ska ta sig in i Schengen-området via en landgräns mot Spanien, vem ska då kontrollera en? Litauisk polis?”, är hans retoriska fråga hos FT.

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