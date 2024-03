Studie äventyrar Novo Nordisks kassako

Börs & Finans

Stellantis fordon under utredning i USA

Stellantis bilar riskerar att bli funktionsodugliga. Efter ett 80-tal anmälningar ska tre modeller granskas. Klagomålen haglar in om att Stellantis truckar tappar drivkraft på grund av fel i en säkringsring. I skrivande har 82 klagomål kommit in till amerikanska Office of Defect Investigations. I flera fall har fordonen förlorat drivkraft vid hastigheter över 40 kilometer …